„So wichtig“ - Erster Sieg im Abstiegskampf für FSV Höhenrain in 2023

Teilen

Klaus Heller war zufrieden mit dem Sieg seines Teams. © SF Bichl

Nach zwei verspielten Siegen zum Jahresstart durften die Höhenrainer Fußballer am gestrigen Ostermontag endlich jubeln. Sie feierten einen klaren 4:0-Heimerfolg gegen den TSV Irschenberg.

„Dieser Sieg war so wichtig“, konstatierte Klaus Heller, der seinen ersten Dreier als FSV-Trainer feiern durfte. Zunächst taten sich die Höhenrainer im Kellerduell gegen den Tabellenletzten der Abstiegsrunde Kreisklasse Gruppe G noch schwer. „Am Anfang hat ein bisschen die Laufbereitschaft gefehlt“, monierte Heller. Umso wichtiger war das 1:0, als Andreas Mühr einmal mehr seine Schussstärke zeigte. Er verwandelte einen ruhenden Ball direkt. Bereits in der Vorwoche hatte Mühr in Bayrischzell einen Freistoß sehenswert abgeschlossen. „Das war der Dosenöffner“, sagte Heller.

Richtig durchatmen konnten die Hausherren aber erst nach der Pause, als Max Feirer nach einem Konter zum 2:0 erfolgreich war (58.). Irschenberg erhöhte danach zwar das Risiko, doch die FSV-Defensive ließ so gut wie nichts zu. Als Martin Schneider eine Einzelaktion erfolgreich zum 3:0 abschloss, war der Sieg endgültig unter Dach und Fach. Martin Ertl legte sogar noch ein Tor für den FSV nach. „Die Konkurrenz hat auch für uns gespielt“, freute sich Coach Heller. Sein Team sprang durch den souveränen Sieg weg vom Relegationsplatz der Abstiegsrunde auf Rang vier, Schlusslicht ist nun der TSV Irschenberg. „Es wird aber bis zum Schluss spannend bleiben“, stellte Heller klar. (toh)

FSV Höhenrain – TSV Irschenberg 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Mühr (16.), 2:0 M. Feirer (58.), 3:0 Schneider (80.), 4:0 Ertl (88.)