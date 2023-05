„Hallo-Wach-Effekt“: Höhenrain ballert Irschenberg nach starker zweiter Hälfte in die A-Klasse

Teilen

Johannes Ohlhof überzeugte bei seinem Debüt als Innenverteidiger. Foto: FSV/BFV © FSV/BFV

Während Höhenrain die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt hat, verabschiedeten sich die Irschenberger am Sonntag aus der Kreisklasse.

TSV Irschenberg – Höhenrain 0:2 (0:0) Tore: 0:1 D. Lech (75.), 0:2 Ertl (83.) – Gelb-Rote Karte: Palivec/Irschenberg (88., wiederholtes Reklamieren)

FSV-Coach Klaus Heller war dennoch nicht zufrieden. „So, wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, das darf in so einem wichtigen Spiel nicht passieren. Das war sehr enttäuschend“, monierte er. Ihm fehlte das nötige Engagement seiner Spieler. Immerhin konnten sich die Gäste auf ihre Defensive verlassen, die bis auf eine Großchance des TSV nichts zuließ. Hellers Pausenansprache zeigte Wirkung. Ein Lattenschuss von David Lech spornte die Mannschaft zusätzlich an. „Das war ein Hallo-Wach-Effekt“, so Heller. Plötzlich kombinierten die Höhenrainer besser. Thomas Köhler flankte von rechts perfekt auf Lech, der den Ball per Kopf im kurzen Eck versenkte (75.). Acht Minuten später bereitete Lech das 2:0 des gerade eingewechselten Martin Ertl mustergültig vor. Eine starke Partie absolvierte auch Johannes Ohlhof, der bei seinem Debüt als Innenverteidiger überzeugte. Die Gäste verteidigten durch den Auswärtssieg ihren Nichtabstiegsrang. (toh)