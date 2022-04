Starkes Kreisklassen-Derby: Höhenrain siegt gegen Perchting

Von: Christian Heinrich

Aus der Umklammerung gelöst: Die in Blau spielenden Höhenrainer liefen erst hinterher, legten aber nach dem Seitenwechsel zu. Johannes Ohlhof (r.) gelang das 1:0 für die Gastgeber. © Andrea Jaksch

Der Appell, den Peter Hösl in der Pause an seine Kicker richtete, wirkte Wunder. „Das wird jetzt unser Spiel“, schärfte der Höhenrainer Trainer seiner Mannschaft ein.

Höherian - Bis dahin bestimmten die Perchtinger das Landkreis-Derby in der Kreisklasse 3. Auf dem Kunstrasen des FSV spielte der TSV seine technischen Vorteile aus und drängte die Platzherren in die Defensive. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, fasste Christoph Kammerlander die erdrückende Überlegenheit seines Teams in Worte. Zur Enttäuschung des Trainers versäumten es seine Akteure nur, sich mit etwas Zählbarem zu belohnen.

Die Höhenrainer konnten sich erst gegen Ende der ersten Hälfte ein wenig aus der Umklammerung lösen und tauchten zwei Mal gefährlich durch David Lech vor dem gegnerischen Kasten auf. Was sich in diesen Szenen bereits angedeutet hatte, verstärkte sich nach dem Seitenwechsel. Angefeuert von ihrem Trainer agierten die Gastgeber wesentlich selbstbewusster. Nach einer vermeidbaren Ecke wurde Johannes Ohlhof im Perchtinger Strafraum angeschossen. Von ihm aus prallte der Ball dann in die gegnerischen Maschen.

War beim 1:0 noch Zufall mit im Spiel, resultierte der zweite Treffer aus einem Fehler von Paul Biedermann im Spielaufbau. Er servierte Simon Oberrieder unfreiwillig den Ball zum 2:0. Nachdem sie den Doppelschlag verdaut hatten, forcierten die Schwarz-Gelben den Druck. Kammerlander wechselte sich selbst ein. Aber mehr als einen Lattentreffer von Biedermann brachten die Gäste nicht mehr zustande.

„Es war die beste Saisonleistung“, lobte Kammerlander seine Kicker trotz der Niederlage. Auch Hösl attestierte seinen Spielern eine starke Leistung: „Die Mannschaft hat sich gesteigert. Wir sind dem Klassenerhalt näher gekommen.“ (hch)

FSV Höhenrain – TSV Perchting-H. 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Ohlhof (48.), 2:0 Oberrrieder (53.)