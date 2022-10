Fußballerinnen des FSV Höhenrain bleiben mit Arbeitssieg an Spitzentrio dran

FSV Höhenrain mit 2:1-Arbeitssieg gegen MTV Diessen. © SRO EBERSBERG

Der FSV Höhenrain spielte eine starke erste Halbzeit, kassierte aber in der 25. Minute einen Gegentreffer. Am Ende reichte es doch für einen Sieg.

FSV Höhenrain - MTV Diessen 2:1 (2:1) – Gegen Diessen zeigten die Höhenrainer Bezirksoberliga-Fußballerinnen vor allem in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel. Bereits in der 15. Minute gelang Carina Schreiner auf Vorlage von Franziska Geigl die 1:0-Führung. In der Folge bestimmte die Heimmannschaft das Geschehen und ließ Gegner sowie Ball gut laufen. Mit ihrer einzigen wirklichen Chance glichen die Gäste jedoch nach 25 Minuten zum 1:1 aus: Eine Freistoßflanke segelte durch den FSV-Strafraum und landete bei Maria Breitenberger, die ungestört einköpfen konnte. Kurz vor der Halbzeit ging jedoch Höhenrain erneut in Führung: Sandra Ott wurde im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst.

In einem zerfahrenen zweiten Durchgang taten sich beide Teams schwer, Torchancen herauszuspielen. Viele Zweikämpfe und Ungenauigkeiten prägten das Spielgeschehen. Diessen blieb jedoch allein durch Standardsituationen gefährlich. red