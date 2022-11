„Wir müssen in gewissen Situationen noch deutlich cleverer werden“ - FSV-Reserve zu uneffektiv

Der FSV Höhenrain II steckt im Abstiegskampf. © Andrea Jaksch

Der FSV Höhenrain II verlor das Derby gegen die SG Schäflarn mit 1:3 und steht damit weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

FSV Höhenrain II – SG Schäftlarn/B. 1:3 (0:2) Tore: 0:1 Weyers (17.), 0:2, 0:3 Wimmer (30., 53.), 1:3 A. Schaller (75./FE) – Gelb-Rot: Weyers/SG (88., Meckern) – Rote Karte: A. Schaller/FSV (90., Notbremse)

„Es war ein Alles-oder-Nichts-Spiel für uns“, sagte Mannschaftssprecher Ignaz Eisele. Nach der Niederlage des MTV Berg II hatte die Reserve des FSV Höhenrain in der eigenen Hand, noch am Lokalrivalen vorbeizuziehen. Doch im Derby gegen die SG Schäftlarn/Baierbrunn scheiterten die Höhenrainer an sich selbst und verpassten mit der 1:3-Niederlage den Sprung auf Platz fünf. Obwohl Höhenrain II von Beginn an ein gutes Spiel zeigte, waren die Schäftlarner nach vorne deutlich effektiver. „Wir müssen in gewissen Situationen noch deutlich cleverer werden“, sagte Eisele. Nach 17 Minuten gingen die Schäftlarner durch Philipp Weyers in Führung. Und auch danach war die Partie offen, doch erneut traf die Spielgemeinschaft. Mit einem Sonntagsschuss erzielte Tim Wimmer das 2:0 für die Gäste. „Den trifft er so in seinem Leben wahrscheinlich nie wieder. Aber es war ein geiles Tor“, sagte Ignaz Eisele. In der zweiten Halbzeit erhöhte die FSV-Reserve noch mal den Druck und kam zu zahlreichen guten Chancen. Unter anderem hatte Franz Schaller zwei Hochkaräter, einen davon sogar aus nur zwei Metern Entfernung. Allerdings verzog der Dreierpacker der vergangenen Woche. So erhöhte Schäftlarn auf 3:0 durch Tim Wimmer. Andreas Schaller kam per Strafstoß noch zum 1:3-Ehrentreffer.

MTV Berg II – DJK Waldram II 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Ryan (89.)

Der MTV Berg II überwintert trotz einer 0:1-Niederlage gegen die DJK Waldram II auf Platz sechs. „Ich bin froh, dass jetzt Winterpause ist“, sagte MTV-Trainer Djoko Kalaba. Seine Mannschaft war zwar kämpferisch auf der Höhe, brachte allerdings ihre spielerische Klasse nicht aufs Feld. „Nach vorne fehlt es auch etwas an Qualität bei uns“, sagte Kalaba. Gegen den Tabellendritten gab es für die Zuschauer ein chancenarmes Spiel. Beiden Teams konnte man anmerken, dass die Luft raus war. In der 89. Minute gab es noch das verdiente Tor für die DJK-Reserve durch Kevin Ryan. (tao)