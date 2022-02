Einst einer der besten Starnberger Stürmer: Der Tor-„König“ spielt jetzt Billard

Von: Thomas Ernstberger

Fußballspielen kann der mittlerweile 61-jährige Peter Weiser aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, aber auch mit dem Queue am Billartisch ist er treffsicher. © Privat

Er war einer der besten Stürmer, die bei einem Fußballballverein in Starnberg gespielt haben: Peter Weisers Tore bleiben an der Ottostraße unvergesslich.

Starnberg – Wann immer man mit einem ehemaligen Fußballer, Trainer oder Funktionär der SpVgg oder des FC Starnberg spricht, kommt irgendwann sein Name ins Spiel: „Er war einer der besten Stürmer, mit denen ich zusammengespielt habe“, sagte zum Beispiel jüngst Robert Grätz über Peter Weiser (heute 61).

Klar: Der Vollblut-Stürmer aus Bad Wörishofen (da wurde er geboren, da lebt er heute noch) war das, was man ohne zu übertreiben Top-Torjäger nennen darf. „In jeder Saison habe ich im Schnitt 20 Tore gemacht. 120 allein in sechs Jahren Landesliga“, blickt er zurück. Weiser schaffte während seiner aktiven Laufbahn insgesamt sechs Aufstiege: Je zwei mit der SpVgg Starnberg (jeweils in die Bayernliga) und dem FC Garmisch-Partenkirchen (in die Bezirks- und Landesliga) und je einmal mit Bad Wörishofen (in die Bezirksliga) und Türk Gücü München (in die Bayernliga). Und immer hatte der klassische Mittelstürmer mit seinen Treffern wesentlichen Anteil am Erfolg.

In der Saison 1991/92 war Peter Weiser mit 29 Treffern Torschützen-König der Landesliga

Wie 1992, als Starnberg unter Trainer Karl-Heinz Finsterer in die Bayernliga, damals die dritthöchste deutsche Spielklasse, zurückkehrte. 29-mal hatte Weiser in der Saison 1991/92 getroffen und sich den Titel Landesliga-Torschützenkönig gesichert. „Und das ohne Standards“, betont er. „Die Freistöße hat sich der Jürgen Täuber geschnappt, und die Elfmeter habe ich Michael Wiesinger überlassen.“

An der Starnberger Ottostraße wurde er im Trubel des Meister-Jubels tatsächlich gekrönt: Mit einer goldenen Krone, die Bruder Klaus („Der war mein größter Fan“) selbst gebastelt und ihm nach dem letzten Spiel auf einem Samtkissen überreicht hatte. „Weil er so glücklich war.“ Es folgten: „Aufstiegsfoto und Ehrenrunde mit dieser Krone. Und dann auch noch Fotos nicht nur im Starnberger Merkur, sondern auch noch in den Münchner Zeitungen. Das war mir alles fast schon ein bisschen peinlich.“ „Pocco“ („Der Spitzname blieb aus der Teenagerzeit“) machte seinem Namen als Torjäger und Aufstiegsspezialist mal wieder alle Ehre.

In der Saison 1991/92 war Peter Weiser mit 29 Treffern Torschützen-König der Landesliga. © Thomas Ernstberger

Wie zuvor schon in der Jugend bei seinem Heimatverein FC Bad Wörishofen, bei dem er mit zehn Jahren mit dem Fußballspielen begann und den er in die Bezirksliga schoss. Das sprach sich rum: „Mit 21 wollte mich der FC Memmingen, mit 24 sollte ich zusammen mit Uwe Wegmann eine Woche bei Rolf Schafstall bei Bundesligist VfL Bochum vorspielen. Aber da fehlte mir das nötige Selbstvertrauen, deshalb bin ich nicht hingefahren. Mein Schwaben-Auswahl-Kollege Wegmann bekam auf Anhieb einen Profi-Vertrag. Ich habe die große Chance letztlich verschnarcht.“

Die große Chance, Profi zu werden, hat Peter Weiser „verschnarcht“

Der Goalgetter wechselte trotzdem: 1985 zum SVO Germaringen in die Landesliga (Abstieg trotz 17 Weiser-Tore) und 1986 zu Landesligist Türk Gücü – mit Trainer-Paradiesvogel Adi Pinter. Aufstieg als Dritter in der ersten Saison knapp verpasst, in der zweiten unter Meister-Löwe Peter Grosser dann nachgeholt. Dann sollte Bernhard Winkler, der spätere 60er aus Schweinfurt, für den Sturm kommen. Da folgte Weiser nach 34 Toren und 25 Assists für die Münchner dem Ruf seines Bayern-Auswahl-Mitspielers Franz Wiesheu und unterschrieb zur Saison 1988/89 in Starnberg. Mit der SpVgg stieg er 1989 unter Coach Gerd Ritzer auf Anhieb auf – und sofort wieder ab. Weiser schoss beim 2:2 in Weiden das erste Starnberger Bayernliga-Tor und sorgte am 3. Oktober 1989 im Grünwalder Stadion für die große Sensation, als er beim 1:0-Triumpf gegen den haushohen Favoriten 1860 München kurz vor Schluss das Tor des Tages erzielte: „Ein Highlight meiner Karriere.“ Doch es reichte für die „Seelöwen“ knapp nicht zum Klassenerhalt.

1992 dann der zweite Anlauf unter Charly Finsterer: Aufstieg – und wieder zwei Siege gegen die Löwen. 3:2 (mit Weiser-Tor) im nach Unterhaching verlegten Heimspiel und 2:1 im Rückspiel. „Drei Siege in vier Spielen gegen 1860, das kann sich doch sehen lassen“, sagt der Unterallgäuer. Und er verrät: „Es war eigentlich ein bisschen problematisch für mich, gegen die Löwen Tore zu schießen. Ich war ja 1860-Fan.“

1995 beendet Peter Weiser verletzungsbedingt seine Fußballerkarriere

1993 war Schluss beim FC Starnberg – mit 33, nach 26 Bayernliga-Einsätzen und acht Toren. Ex-SpVgg-Sponsor Roland Holly holte Weiser, der auch noch von Coach Willi Bierofka ein Angebot aus Landshut hatte, zusammen mit Täuber und Christian Brunner zum A-Klassisten 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Hollys Ziel: Die Bayernliga. Doch der „GaPa-Express“ stoppte in der Landesliga. Da halfen auch große Namen nichts: „Ich hatte dort mit Rudi Brunnenmeier nach Grosser bei Türk Gücü den zweiten Nationalspieler als Trainer. Und dann kam Reiner Maurer als sein Nachfolger.“ Aber die Bayernliga blieb für Garmisch ein Traum.

Weisers (Tor)-Karriere ging 1995 zu Ende. Grund: Ein schwerer Knorpelschaden im rechten Knie. „Ich musste operiert werden, ging ein Dreivierteljahr an Krücken. Danach ging gar nichts mehr, nicht mal AH-Fußball. Ich musste letztlich froh sein, dass ich wieder laufen konnte.“

Heute spielt Peter Weiser Billard statt Fußball

Kein Fußball mehr – da fehlte Weiser, der heute bei der Water Control AG im Außendienst tätig ist und seit drei Jahren mit Freundin Esther zusammenlebt, was: „Ich brauche ein bisschen das Wettkampf-Feeling“, erzählt der Ex-Fußballer. Und so sattelte er um auf eine Indoor-Sportart. „Ich spiele Billard bei größeren Turnieren und im Liga-Betrieb beim PBC ,Golden Triangle’ Mindelheim. Normalerweise in der Kreisliga-Mannschaft, aber wenn in der Ersten in der Landesliga einer ausfällt, greifen sie auf mich zurück“. Er verrät: „Ich hatte die Wahl zwischen Golf und Billard und hab’ mich für Billard entschieden. Dafür habe ich fast jeden Tag zwei Stunden trainiert.“

Nach der Corona-Pause wurde beim PBC der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Weiser ist dabei – trotz einer schwierigen Drei-Stunden-Operation am 22. Dezember 2021. In der Münchner Schön-Klinik bekam er zwei Halswirbel-Prothesen aus Titan eingesetzt. Spannend, aber letztlich kein Problem für einen Sportler wie Weiser: „Die Schmerzen, die zuvor kaum noch auszuhalten waren, waren sofort nach der OP weg. Und Weihnachten durfte ich schon wieder zu Hause feiern. Ich bin den Ärzten sehr dankbar und habe keinerlei Einschränkungen.“

Zum Abschluss noch mal zurück zum Fußballer Weiser. Wer waren seine besten Mitspieler? „Jörg Müller-Gesser, Kalle Baumgartl, Michael Wiesinger und Franz Wiesheu in Starnberg, Thomas Kristl bei Türk Gücü.“ Und sein bester Trainer? „Finsterer – weil er schon damals neue Wege gegangen ist.“