FT Starnberg setzt auf Fairness auf dem Fußballplatz

Tag der Fairness

Mehr als 70 Prozent der Fußbälle, die weltweit verkauft werden, stammen aus der pakistanischen Stadt Sialkot. Das trifft auch auf die Bälle zu, mit denen die F-Jugend der FT Starnberg 09 am Montagnachmittag kickte. Und doch waren sie etwas ganz Besonderes: Es waren nämlich Fair-Trade-Fußbälle.

Starnberg – Was sich hinter den Fair-Trade-Fußbällen verbirgt? Die Bälle stammen aus zertifizierten Firmen, die zum Beispiel Mindestlohn und Prämien zahlen, den Beschäftigten Mitsprache einräumen und keine Kinderarbeit akzeptieren. Die Bälle selbst bestehen aus einer Butyl-Blase und einer Oberfläche aus Polyurethan – so wie herkömmlich produzierte Bälle auch.

Und wie spielen sich die Bälle? „Sie sehen ordentlich aus und fühlen sich gut an“, schildert FT-Trainerin Katrin Rumland ihren ersten Eindruck. „Über die langfristige Qualität kann ich aber natürlich noch nichts sagen.“ Das Angebot überzeugt sie aber schon mal. „Ich finde es super, dass es so etwas gibt und dass sich jemand darum kümmert.“

Das Projekt geht auf einen Kreistagsbeschluss vom März zurück, die nötigen Schritte einzuleiten, um der erste „Fair-Trade-Landkreis“ Oberbayerns zu werden. „Wir wollen Leidenschaft und Mitgefühl für den Fairtrade-Zweck wecken“, sagte Josephine Anderer-Hirt, die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, am Montag. Und sie hofft, dass so viele Sportvereine und Schulen wie möglich diese Bälle in Zukunft benutzen. Unter anderem vom Gymnasium Starnberg, von der Realschule Gauting und der Benedictus-Realschule Tutzing gebe es bereits positive Resonanz. Vor dem Training zeigte Eine-Welt-Promoterin Claudia Wiefel von der Indienhilfe Herrsching mithilfe eines Nähsets, wie Fußbälle hergestellt werden – „damit sich die Fußballer in die Rolle von Kindern in dieser Situation versetzen können“, erklärte sie. Geliefert werden die Bälle von der in Nürnberg ansässigen Bad-Boyz-Ballfabrik, die seit dem Jahr 2013 Fairtrade-Lizenzpartner ist. Die Kosten liegen zwischen 30 Euro für einen Trainingsball und 100 Euro für einen von der Fifa zertifizierten Turnierball.

Die Bälle spielen auch eine Rolle beim „Tag der Fairness“, zu dem der Landkreis für kommenden Sonntag, 17. Juni, 9 bis 17 Uhr auf das FT-Gelände (Ottostraße) einlädt.