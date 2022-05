Schmidt: „Es geht nur noch um Platz zwei“

Teilen

Wieder fit? Marco Brand (l.) fiel zuletzt wegen eines positiven Corona-Tests aus. © Andrea Jaksch

Da ist Dampf im Kessel: Das Nachhol-Derby zwischen Gastgeber SC Olching und dem TSV Gilching-Argelsried am heutigen Dienstagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) birgt diesmal eine ganz besondere Brisanz.

Gilching – Es ist ein Dauerduell der vergangenen Jahre. So viel wie diesmal stand jedoch zuletzt auf dem Spiel, als die Fußball-Teams des SC Olching und des TSV Gilching-Argelsried noch in der Bezirksliga um die Meisterschaft kämpften. Das 2:2 sicherte dem SCO am 1. Mai 2016 einen wichtigen Punkt, der letztlich die Meisterschaft entschied. Sechs Jahre und zwei Tage später treffen die Olchinger und Gilchinger erstmals wieder im Saisonendspurt aufeinander. Dabei geht es für den SCO nach einem desaströsen April (ein Punkt aus sechs Partien) um eminent wichtige Zähler im Abstiegskampf. Der TSV muss nach zwei Unentschieden in Folge am heutigen Dienstag dringend siegen, um zumindest Rang zwei im Auge zu behalten.

Eigentlich hätte das Rückspiel bereits im Oktober des vergangenen Jahres stattfinden sollen. Doch ein Corona-Alarm beim Sportclub sorgte damals für eine Verlegung am ersten Rückrunden-Spieltag. Die Terminfindung gestaltete sich enorm schwierig, auch weil der SCO über kein Flutlicht verfügt. „Ich hoffe, wir bekommen das Match am Dienstag über die Bühne“, sagt Gilchings Trainer Peter Schmidt angesichts der späten Anstoßzeit.

Ein 1:1 wie im Hinspiel wäre für seine Gilchinger zu wenig, um ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf zu setzen. „Es geht jetzt eh nur noch um den zweiten Platz. So realistisch muss man sein“, sagt Schmidt. Tabellenführer TSV Nördlingen hat am Samstag den Vorsprung durch ein 3:0 im Spitzenspiel gegen Sonthofen den Vorsprung auf seine beiden Verfolger auf acht Punkte ausgebaut. „Das lassen sie sich nicht mehr nehmen“, urteilt Schmidt. Doch auch das Erreichen der Aufstiegs-Relegation wäre ein großer Erfolg für sein Team.

Der Gymnasiallehrer hofft, am Dienstag wieder die zuletzt wegen eines positiven Corona-Tests fehlenden Maximilian Süli und Marco Brand einsetzen zu können. Die beiden wurden beim 2:2 am Freitag in Gersthofen schmerzlich vermisst. Immerhin konnten die Gilchinger dort zum ersten Mal seit dem 2:1 in Neuburg Anfang September nach Rückstand noch punkten. Und das gelang ihnen trotz langer Unterzahl. „Ich hoffe, das gibt uns Schwung für den Saisonendspurt“, sagt Schmidt.