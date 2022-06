Frauenfußball im Kreis Starnberg: Höhenrainer Aufstiegsträume platzen - SCPP desolat gegen RW

Teilen

Carina Schreiner: Erzielte den einzigen Höhenrainer Treffer des Tages. © FSV Höhenrain

Der FSV Höhenrain verliert gegen den abstiegsbedrohten TV Altötting und muss den Aufstieg abschreiben. In der Bezirksliga sieht der SCPP kein Licht gegen den Meister.

BEZIRKSOBERLIGA FRAUEN

TV Altötting – FSV Höhenrain 3:1

Die Aufstiegsträume des FSV Höhenrain sind am vorletzten Spieltag geplatzt. Dennoch war Werner Söckler auf seine Fußballerinnen mächtig stolz. „Die sind einfach eine Einheit, das ist nicht nur so eine Floskel“, schwärmte der FSV-Trainer. Aufgrund von Verletzungen und privaten Verpflichtungen reiste der Tabellenzweite am Samstag mit einem Notaufgebot zum Abstiegskandidaten.

Selbst die bald 60 Jahre alte Irene Artinger unterstützte das Team als Einwechselspielerin. „Wir haben alles reingehauen, was ging. Aber auch Altötting war hoch motiviert“, berichtete Söckler. Der TV benötigte den Dreier dringend, um in der Bezirksoberliga zu bleiben. Carina Schreiner gelang zwar das frühe 1:0 für die Gäste, doch Altötting antwortete postwendend. Und dann zog sich auch noch Joana Höhne eine Bänderverletzung zu und musste ausgewechselt werden. Der TV traf noch zweimal (34., 78.) und besiegelte damit das Aus des FSV im Aufstiegsrennen. „Unser Kader ist einfach nicht groß genug für höhere Aufgaben. Ich bin dennoch mächtig stolz auf unsere starke Rückrunde“, bilanzierte Söckler. (toh)

BEZIRKSLIGA FRAUEN

SV RW Überacker – SC Pöcking-P. 11:0

Die Pöckingerinnen konnten die Meisterfeier der Rot-Weißen nicht verhindern. „Die steigen zu Recht auf. Das ist eine überragende Mannschaft“, lobte SCPP-Interimstrainerin Claudia Schwarz. Bis zur 28. Minute konnte der SCPP am Samstag hinten die Null halten. „In der ersten Hälfte konnten wir noch gut mithalten“, bilanzierte Schwarz. Überacker führte nach einem Doppelpack ihrer starken Stürmerin Fridos Tomangbe lediglich mit 2:0. Doch nach der Pause wurde der Sportclub regelrecht überrollt. „Wir waren platt“, berichtete Schwarz. (toh)