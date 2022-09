A-Klasse 6: Lemberger-Hattrick im Derby - SG Söcking verliert beim Spitzenreiter

Dreifach-Torschütze gegen den TSV Herrsching: Bastian Lemberger. © Andrea Jaksch

Die SF Breitbrunn lassen dem TSV Herrsching im Ortsderby keine Chance. Die SG Söcking/Starnberg ärgert sich über eine knappe Niederlage gegen Bernried.

TSV Herrsching – SF Breitbrunn 1:5 (0:1)

Tore: 0:1 B. Lemberger (36.), 0:2 Koch (51.), 1:2 Pelaic (58.), 1:3, 1:4 B. Lemberger (61., 71.), 1:5 Sailer (87.)

Das Derby zwischen dem TSV Herrsching und den Sportfreunden Breitbrunn war von Beginn an eine klare Angelegenheit. Mit 5:1 gewannen die Gäste hochverdient. Die Breitbrunner waren von Anfang an um Spielanteile bemüht und dominierten mit mehr Ballbesitz und deutlich mehr gefährlichen Angriffen. Einige Male scheiterten die Gäste am erneut gut aufgelegten TSV-Schlussmann Kenneth Ried. Nach 36 Minuten war er aber machtlos. Bastian Lemberger stand da, wo ein Lemberger nun mal steht und sorgte für das Breitbrunner 1:0. Mit der Führung fiel den Gästen das Spielen etwas leichter. Nach der Pause bauten die Gäste die Führung durch Oliver Koch aus. Kurze Zeit später kam noch mal Hoffnung bei den Herrschingern auf. Roko Pelaic traf zum Anschluss für die Gastgeber, die anschließend ihre einzige Drangphase entwickelten. Doch ein Doppelschlag von Lemberger erstickte alle Hoffnungen der Mannschaft von Heinz Knötzinger im Keim. „Basti macht das, was ich von ihm verlange. Ich bin sehr zufrieden mit ihm“, sagte Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck. Den Schlusspunkt setzte Semjon Sailer mit dem 5:1.

SG Söcking/Starnberg – SV Bernried 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Ischwang (70./FE)

Es ist mittlerweile fast schon Gewohnheit geworden: Die SG Söcking/Starnberg verlor das Topspiel gegen den SV Bernried, obwohl die Mannschaft von Trainer Max Dietze die Partie komplett im Griff hatte. „Wir waren über die 90 Minuten wirklich klar besser. Bernried hat fast nur die Bälle nach vorne gehauen, und wir hatten die Kontrolle“, sagte Dietze. In der ersten Halbzeit stand Bernried noch relativ sicher und kam durchaus zu Möglichkeiten, wenngleich die SG mehr vom Spiel hatte. Tore gab es allerdings keine. In der zweiten Halbzeit übernahm die SG das Kommando und war klar überlegen. Mitten in die Drangphase entschied Schiedsrichter Leonhard Aumüller auf Elfmeter für Bernried. Diesen verwandelte Benedikt Ischwang zur überraschenden Führung für den Tabellenführer. Dietze fand trotz des nach seiner Meinung unberechtigten Pfiffes positive Worte für den Unparteiischen. „Er hat sich nach dem Spiel entschuldigt und selbst gesagt, dass es kein Elfmeter war. Das fand ich sehr nett“, so der SG-Coach. „Aber ich freue mich sehr aufs Rückspiel. Dort wollen wir uns für diese Niederlage revanchieren.“

SC Pöcking-P. II – TSV Tutzing 2:2 (2:0)

Tore: 1:0 Kamp (7.), 2:0 Hofmann (26.), 2:1 Ferg (47,), 2:2 Klettke (77.)

„Ich bin selten sprachlos, aber zu der ersten Halbzeit fällt mir wirklich nichts mehr ein“, sagte Trainer Christian Mandlmeier. Sein TSV Tutzing zeigte im erstgen Durchchang eine desaströse Leistung beim Gastspiel gegen die Reserve des SC Pöcking und lag hochverdient mit 0:2 hinten. „So was Schlechtes habe ich von meiner Mannschaft noch nie gesehen“, so Mandlmeier. „Das sah 45 Minuten lang so aus, als würde meine Mannschaft locker ohne Ball auslaufen. Da hat nicht ein einziger verstanden, dass wir hier ein Spiel gegen einen echten Gegner haben. Ich war absolut schockiert.“ Dementsprechend verdient war die Führung für die Reserve des SCPP, die auch noch deutlich höher hätte führen können. „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn es 0:3 oder 0:4 steht“, sagte Mandlmeier. Das 1:0 war ein Traumtor von Nico Kamp nach einem Abwehrfehler der Gäste. Und beim 2:0 durch Mathis Hofmann ließen sich die Tutzinger „ausspielen wie Schuljungs“ nach eigener Ecke. Nach einer krachenden Halbzeitansprache zeigten die Tutzinger im zweiten Durchgang allerdings ein anderes Gesicht. Direkt nach der Pause erzielte Andreas Ferg den Anschlusstreffer für seine Mannschaft. „Danach war es ein Spiel auf ein Tor“, sagte Mandlmeier. „Endlich gab es Kombinationen und eine Mannschaft, die an ihre Grenzen geht.“ Nach 77 Minuten sorgte Marius Klettke für den mittlerweile verdienten Ausgleich, der am Ende das gerechte Remis bedeutete. Mandlmeier: „Es wäre schön, wenn wir auch mal zwei Halbzeiten gut spielen könnten.“

FC Seeshaupt – TSV Hechendorf 1:4 (0:2)

Tore: 0:1 Hübsch (14.), 0:2 Lubrich (45.), 0:3, 0:4 Wittenberger (57., 62.), 1:4 Stevko (86.) – Gelb-Rot: Lubrich/TSV (85.)

„In Seeshaupt ist es sehr schwer zu spielen“, sagte Tom Ruhdorfer. Nachdem die Gastgeber in der vergangenen Saison unter anderem Dießen schlagen konnten, wusste Tom Ruhdorfer, worauf sich seine Mannschaft einstellen muss. Auf dem schwer zu bespielenden Platz rief Hechendorf von Beginn an eine gute Leistung ab. Constantin Hübsch erzielte nach einem gelungenen Angriff die Führung für die Gäste (14.), die auch in der Folge das Spiel bestimmten. Nach einem Standard traf Jonathan Lubrich zum 2:0 (45.), der sich für „hämisches Lachen“ (Ruhdorfer) laut dem Schiedsrichter die gelbe Karte abholte. Ein Doppelschlag vom formstarken Johannes Wittenberger sorgte für die Entscheidung. Einen strittigen Elfmeter verschoss Seeshaupt noch, und Lubrich holte sich noch die Ampelkarte ab. Den fälligen Freistoß verwandelte Andrej Stevko zum Ehrentreffer für Seeshaupt. (tao)