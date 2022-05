Wildes Duell der Absteiger: SC Pöcking gewinnt „komisches Spiel“ gegen FC Kosova

Steigen mit dem SC Pöcking immerhin nicht als Schlusslicht ab: Simon Gebhart und sein Co-Trainer Tobias Luppart. © Andrea Jaksch

So richtig wussten Simon Gebhart und sein Co-Trainer Tobias Luppart nach dem 3:2-Auswärtssieg ihres SC Pöcking-Possenhofen beim FC Kosova München nicht, was sie mit der Partie anfangen sollten.

Pöcking – „Es war ein komisches Spiel“, lautete Gebharts erstes Urteil. Im Duell der beiden bereits sicher feststehenden Bezirksliga-Absteiger ging es um nichts mehr – allenfalls darum, nicht als Letzter den Gang in die Kreisliga antreten zu müssen.

Dies merkte man in der ersten Halbzeit vor allem den Gastgebern an, die nur mäßigen Widerstand leisteten und zahlreiche Pöckinger Tormöglichkeiten zuließen. Die brachten die SCPP-Fußballer jedoch mehrfach nicht im Kasten unter. „Wir haben ja schon in einigen Spielen ein paar Torchancen liegen gelassen. Aber das war ein Kindergeburtstag gegen diesen ersten Durchgang. Wir müssen zur Halbzeit 6:0 oder 7:0 führen“, so der SCPP-Coach.

Trotz der mangelhaften Chancenverwertung sah es nach den Treffern von Emanuel Endl (16.) und Simon Forster (17.), jeweils nach Angriffen über die Flügel, nach einem recht entspannten Nachmittag für Pöcking aus. Doch anschließend brachte Shqipdon Ademi vom FC Kosova das Kunststück fertig, den Ball vom Anstoß direkt ins Tor zu schießen (18.). SCPP-Keeper Marius Klitscher stand zwar etwas weit draußen, laut Gebhart hätte er sich aber auch bei besserer Positionierung schwergetan, den Ball zu parieren. „Den hat er perfekt mit dem Vollspann getroffen“, sagte der Gäste-Trainer anerkennend. Dadurch schöpften die bereits seit einigen Wochen als Absteiger feststehenden Hausherren, deren Widerstand eigentlich bereits gebrochen schien, neuen Mut. „Wir haben sie ins Spiel zurückgeholt“, so Gebhart. Im zweiten Durchgang eines „wilden Spiels“ (Gebhart) gelang Salif Boubacar der 2:2-Ausgleich (51.), doch Teamkollege Ousmane Boubacar flog kurz darauf nach Foulspiel und Meckern mit Gelb-Rot vom Platz (58.). Wenige Minuten später sorgte Gianluca Zandt nach starker Ballmitnahme und anschließendem Torabschluss für den 3:2-Siegtreffer (66.).

Nach dem eher unter die Kategorie „Sommerkick“ einzuordnenden Auswärtsspiel in München verspricht das Heimspiel gegen den TSV Neuried zum Saisonabschluss der Bezirksliga Süd am Samstag mehr Brisanz – zur Freude von Gebhart und seinem Team. Schließlich kämpfen die Gäste noch um den Klassenerhalt. Vor allem die direkten Konkurrenten MTV Berg und TSV Großhadern werden aufmerksam nach Pöcking schauen. „Das wird noch einmal ein echter Gradmesser. Wir freuen uns darauf und wollen zum Abschluss einen Dreier holen“, kündigt der SCPP-Coach an.

FC Kosova München – SC Pöcking-P. 2:3 (2:1)

FC Kosova: Lovic - Ramadan (60. Ajdari), O. Boubacar, Papapoulios, Xhemaili, Ademi, Malici (46. Palokaj), S. Boubacar, Ivesic, Moradi, Hamada (46. Beluli)

SC Pöcking-P.: Klitscher - Schleyerbach, Jäger, Flath, M.Hartmann, Zandt, Freiwald, Link, Endl (64. Linnemann), Forster (64. Akpo), Shaqiri

Tore: 0:1 Endl (16.), 0:2 Forster (17.), 1:2 Ademi (18.), 2:2 S.Boubacar (51.), 2:3 Zandt (66.)

Gelb-Rot: O. Boubacar (58., Foulspiel/Meckern)

Schiedsrichter: Lucas Jerlich (DJK Fasangarten)

Zuschauer: 25