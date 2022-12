Klagen über weite Auswärtsfahrten

Teilen

Hat kein Problem mit weiten Auswärtsfahrten: Perchtings Trainer Christoph Kammerlander. © Photographer: Andrea Jaksch

Wenig Derbys, weite Fahrten: Sehr geteilt ist das Meinungsbild bei den Fußballern im Landkreis über die Einteilung der Abstiegsrunden im Kreis Zugspitze.

Landkreis – Martin Jakob spricht Klartext. „Es wurde vorher klar vom Verband kommuniziert, dass es bei den Abstiegsrunden im Frühjahr zu weiten Fahrten kommen kann“, sagt der Abteilungsleiter des SC Weßling. Der Kreisliga-Aufsteiger darf sich in der Rückrunde unter anderem mit dem TSV Altenstadt, dem TuS Holzkirchen II und RW Bad Tölz messen. Aus der Vorrundengruppe ist lediglich noch der SC Fürstenfeldbruck vertreten. Dazu kommt das Derby gegen den SC Pöcking-Possenhofen. „Darauf freuen wir uns natürlich ganz besonders“, sagt Jakob.

Auf Pöckinger Seite herrscht dagegen weniger Begeisterung. „Das Projekt ist aus meiner Sicht gescheitert“, sagt Simon Gebhart. Der Trainer der Pöckinger kann den weiten Fahrten nach Altenstadt, Holzkirchen und Bad Tölz nichts abgewinnen. „So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich hatte mich davor aber auch nicht intensiv mit den Plänen beschäftigt“, sagt Gebhart.

Beide Kreisligisten werden aufgrund der komplizierten Abstiegsregel einen Rechenschieber benötigen. Die Regelung sieht folgendermaßen aus: Aus den drei Gruppen steigen die drei Tabellenletzten der Abschlusstabellen zusammen mit dem quotientenschlechtesten Tabellenvorletzten aller drei Gruppen direkt in die Kreisklasse ab. Die beiden verbliebenen Tabellenvorletzten der drei Gruppen sowie die beiden quotientenschlechtesten Mannschaften aller drei Gruppen, die in den Abschlusstabellen weder Tabellenletzter noch Tabellenvorletzter sind, sind Releganten und spielen mit den jeweiligen Tabellenzweiten der vier Kreisklassen-Meisterrunden-Gruppen um vier Plätze in der Kreisliga. „Es wird auf jeden Fall sehr spannend“, kommentiert Jakob.

Einfacher ist die Ausgangslage in den Kreisklassen. Hier muss der Tabellenletzte in die A-Klasse absteigen, der Vorletzte geht in die Relegation. „Wir sind motiviert. Nach dem Winter sind wir stärker“, sagt Trainer Bernd Ziehnert. Sein Gautinger SC muss unter anderem nach Schondorf und Hohenfurch fahren. Lokalrivale Pentenried wurde in eine andere Gruppe gesetzt. „Das spielt für mich keine Rolle. Wir beschweren uns nicht“, sagt Ziehnert. Einziges Landkreisderby ist das Aufeinandertreffen mit dem TSV Perchting-Hadorf. Deren Spielertrainer Christoph Kammerlander nimmt die Einteilung ebenfalls gelassen hin. „Wir sind es gewohnt, weit zu fahren“, sagt er.

Besonders hart es den FSV Höhenrain erwischt. Für den Kreisklassisten stehen in der Abstiegsgruppe G Fahrten nach Bayrischzell, Irschenberg und Rottach-Egern auf dem Programm. „Also, wir kennen Bayrischzell als bekannten bayerischen Ausflugsort natürlich. Aber die Bayrischzeller müssen sich vermutlich erst mal schlau machen, wo Höhenrain eigentlich liegt“, sagt Max Huber, sportlicher Leiter des FSV.

Auch die zweite Mannschaft der Höhenrainer darf einige Kilometer auf den Tacho bringen. Eschenlohe und Ohlstadt II heißen unter anderem die Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt in der A-Klasse. Vergleichsweise harmlos haben es der SV Inning und der TSV Pentenried in der Abstiegsrunde Gruppe E erwischt. „Bis auf Igling ist alles recht nah. Ich freue mich auf die neuen Gegner, für mich könnte es am liebsten morgen schon weitergehen“, sagt SVI-Coach Wolfgang Kampinski. „Wir freuen uns auf die Herausforderung. Jedes Spiel wird ein Endspiel um den Klassenerhalt“, stellt Pentenrieds Abteilungsleiter Michael Möhwald fest.

In den Abstiegsrunden der A-Klasse hat es besonders den TSV Tutzing hart erwischt. „Am besten, wir mieten uns einen Bus, um Kosten zu sparen“, scherzt der sportliche Leiter Ludwig Hupfauf angesichts der Fahrten nach Bernbeuren, Apfeldorf, Dettenschwang und Steingaden. „Ich persönlich finde es aber gut. Ich freue mich darauf, neue Gegner kennenzulernen“, sagt Hupfauf.

Nur in einer Gruppe befinden sich mehr als zwei Teams aus dem Landkreis. Der TV Stockdorf, der TSV Herrsching und der SC Pöcking-Possenhofen II treffen auf den FC Greifenberg, den TSV Schondorf II und den SC Maisach II. Der TSV Hechendorf muss dagegen gen Norden streben. Einzig der SC Weßling II befindet sich in der Nähe des Pilsensees. „Besonders attraktiv ist die Gruppe nicht. Aber es ist schon okay“, kommentiert Hechendorfs Trainer Tom Ruhdorfer.

Ganz anders sieht die Lage beim TSV Feldafing aus. „Inzwischen kann ich nur noch lachen, geärgert habe ich mich schon genug“, sagt Abteilungsleiter Moritz Bletzinger. „Für mich ist das Projekt jetzt schon gescheitert. Wir haben sogar weitere Fahrten als früher und müssen viermal in der Saison gegen Unterhausen spielen“, moniert Bletzinger. Noch schlimmer ist, dass der B-Klassist in der Aufstiegsrunde im Frühjahr gleich dreimal ins Werdenfelser Land reisen darf (zweimal Garmisch, einmal Grainau). „So weit bin ich im Herrenfußball noch nie gefahren. Und das in der B-Klasse“, sagt Bletzinger.