Kreisklasse 2: SV Inning zerlegt Gautinger SC - Oberalting kassiert fünf Treffer

Musste fünfmal hinter sich greifen: Gautings Torhüter Andre Noske, rechts der Inninger Tobias Fischer. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Rabenschwarze Wochenenden für den Gautinger SC und den TSV Oberalting. Der TSV Pentenried muss eine knappe Niederlage einstecken. Kreisklasse 2 kompakt.

SV Inning – Gautinger SC 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Groß (13.), 2:0 Keil (20.), 3:0 Scheidl (67./FE), 4:0 Schmid (85.), 5:0 Raebiger (90./FE)

Nach drei Niederlagen in Folge hat der SV Inning in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen den Gautinger SC feierte das Team von Trainer Wolfgang Kampinski am Sonntag einen 5:0-Kantersieg. „Der Sieg war sehr wichtig, damit die Leute sehen: Es geht doch“, sagte Kampinski anschließend zufrieden. Bereits nach 20 Minuten lagen die Gastgeber durch einen schön herausgespielten Treffer von Raphael Groß (13.) und ein Freistoßtor von Thomas Keil mit 2:0 in Führung. Die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer vergab GSC-Youngster Julius Uhlmann. „Nach der frühen Führung swar es viel Kampf, aber den haben wir angenommen. Und nach dem dritten Tor war dann auch etwas der Druck weg“, sagte SVI-Coach Kampinski. Bei jenem vorentscheidenden dritten Treffer, einem Strafstoßtor von Xaver Scheidl in der 67. Minute, gingen die Bewertungen der beiden Trainer allerdings auseinander. Für GSC-Coach Bernd Ziehnert hatte Torhüter Andre Noske „klar den Ball gespielt“, für Kampinski war es hingegen ein klarer Strafstoß. In der Schlussphase legte Inning durch Jonas Schmid und Sascha Raebiger durch einen diesmal für beide Seiten berechtigten Elfmeter aber noch zwei weitere Treffer nach. Für Ziehnert kam die Niederlage nicht vollkommen überraschend. „Die Jungs haben sich voll reingehängt, aber wir spielen immer noch mit einer besseren zweiten Mannschaft“, sagte der Gautinger Übungsleiter. Zudem habe sich sein junges Team von der laut Ziehnert überharten Spielweise der Gastgeber den Schneid abkaufen lassen. Das einzig Positive für den Gäste-Trainer: „Ich bin froh, dass wir keine weiteren Verletzten haben.“

TSV Pentenried – SC U’pfaffenhof. II 3:4 (0:3)

Tore: 0:1, 0:2 Baricevic (2., 38.), 0:3 Wanderer (41.), 0:4 Winter (47.), 1:4 Krafft (60.), 2:4 Wiedemann (81.), 3:4 Krafft (83.)

Auch wenn man gegen den TSV Pentenried mit 4:0 führt, sollte man sich seiner Sache offenbar nie zu sicher sein. Das erfuhr bereits in der Relegation im Sommer der Gautinger SC, der damals nach 4:0-Halbzeitführung noch den 4:4-Ausgleich hinnehmen musste. Auch der SC Unterpfaffenhofen II geriet nach einer 4:0-Führung bei den Römerfeldern am Sonntag noch ordentlich ins Schwitzen. Bis auf ein Tor kamen die Gastgeber noch heran, doch die Krönung der Aufholjagd blieb diesmal aus. „Schade, über 90 Minuten wäre ein Unentschieden gerecht gewesen“, sagte TSV-Co-Trainer Magnus Piele, der den beim Formel-1-Rennen in Monza weilenden Cheftrainer Alexander Strahberger an der Seitenlinie vertrat. Durch einen technischen Fehler in der Pentenrieder Hintermannschaft begünstigt, brachte Janik Baricevic die Gäste bereits in der zweiten Minute in Führung. In der Folge sah Piele eine ausgeglichene Partie, in der sein Team die sich bietenden Möglichkeiten allerdings nicht nutzen konnte. Kurz vor der Halbzeitpause klärten die Pentenrieder dann zweimal nicht konsequent genug, und erneut Baricevic (38.) sowie Konrad Wanderer (41.), Kapitän des Unterpaffenhofener Bezirksliga-Teams, brachten die Gäste mit 3:0 in Führung. Die „Upfer Buam“ legten durch Michael Winter sogar noch den vierten Treffer nach (47.). Pentenried ließ jedoch nicht die Köpfe hängen, sondern kam durch die Treffer von Nicolas Krafft (60., 83.) und Quirin Wiedemann (81.) noch einmal bis auf ein Tor heran. Kurz vor Spielende bot sich durch einen indirekten Freistoß noch eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Schuss von Björn Papelitzky blieb in der Mauer hängen.

FC Puchheim – TSV Oberalting-S. 5:0 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Lutz (33., 78., 87.), 4:0 Civgin (88.), 5:0 Lutz (90.+1)

Es läuft weiterhin nicht rund beim TSV Oberalting-Seefeld. Beim FC Puchheim hat das Team von Trainer Thomas Dötsch am Sonntag eine 0:5-Niederlage kassiert und findet sich nach sechs Spieltagen am Tabellenende der Kreisklasse 2 wieder. „Wer jetzt noch davon träumt, oben mitzuspielen, hat es immer noch nicht verstanden“, sagte Dötsch nach Spielende. Zwar waren die Oberaltinger laut ihrem Trainer an diesem Tag nicht fünf Tore schlechter als ihre Gegner, mehr als einen gefährlichen Abschluss per Fallrückzieher von Robert Weidel sowie einen Pfostenschuss brachten sie jedoch nach vorne nicht zustande. Der mit vier Treffern überragende FCP-Angreifer Jannik Lutz brachte die Gastgeber nach gut einer halben Stunde in Führung. Oberalting entwickelte anschließend zu wenig Torgefahr, und nach dem zweiten Lutz-Treffer in der 78. Minute ergaben sich die Gäste in ihr Schicksal. In nur vier Minuten kassierten sie drei Gegentore. „Das darf nicht passieren“, sagte Dötsch und kritisierte die Selbsteinschätzung einiger Spieler: „Gefühlt haben wir mehrere Bundesligaspieler, aber auf dem Platz reicht es nicht mal für die Kreisklasse.“ te