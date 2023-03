„Der Gegner war schon mausetot“: FSV Höhenrain hadert mit Remis – SC Wörthsee souverän

Klaus Heller, neuer Trainer des FSV Höhenrain. © FSV Höhenrain

Der FSV Höhenrain muss beim Debüt von Trainer Klaus Heller ein bitteres Remis verkraften. Der SC Wörthsee holt einen souveränen Sieg.

FSV Höhenrain – FC Rottach-Egern 2:2 (1:1)

Mit hängenden Köpfen schlichen die Fußballer des FSV Höhenrain am Sonntag vom Feld. Nur wenige Augenblicke trennten den Kreisklassisten von drei wichtigen Punkten zum Start in die Abstiegsrunde. „Das tut sehr weh, der Gegner war eigentlich schon mausetot“, haderte der sportliche Leiter Max Huber. In einer insgesamt ausgeglichenen und sehr fairen Partie hatten die Höhenrainer den frühen Rückstand gut weggesteckt. Johannes Feirer glich per Freistoß aus. „In der zweiten Halbzeit hatten wir aus meiner Sicht sogar die bessere Spielanlage“, berichtete Huber. Dennoch gab es einen Schreckmoment, als ein FSV-Akteur gerade noch auf der Linie klären konnte. Als David Lech aus halblinker Position zum 2:1 traf, schien sich für die Hausherren alles zum Guten zu wenden. „Vom Gegner kam danach nicht mehr viel“, teilte Huber mit. Doch in der Nachspielzeit vertändelten die Höhenrainer bei einer eigenen Ecke den Ball. Im Anschluss an den Konter traf Rottach-Egerns Silas Kaya platziert aus 15 Metern ins Netz. „Das darf so niemals passieren“, schimpfte Huber. Mit einem Dreier hätte der in der Vorrunde arg gebeutelte FSV beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Klaus Heller gleich einen großen Sprung nach vorne in der Abstiegsrunde machen können. toh

Tore: 0:1 Lechner (14.), 1:1 J. Feirer (33.), 2:1 D. Lech (77.), 2:2 Kaya (90.+2)

TSV Geiselbullach II – SC Wörthsee 0:2 (0:2)

Tore: 0:1, 0:2 Schuler (21., 38.)

Nachdem der SC Wörthsee im letzten Test in Herrsching noch keine gute Figur abgegeben hatte, war Coach Josef Wittenberger mit dem Auftritt seiner Mannschaft am Sonntag umso zufriedener: „Wir haben uns sehr gut verkauft. Technisch, spielerisch und taktisch hat alles gepasst. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir den Ball schön laufen lassen.“ Marc Schuler nutze in der 21. Minute nach einem Steckpass sein Tempo und erzielte die Führung. Wörthsee blieb weiter spielbestimmend und legte durch einen wunderbaren Spielzug noch vor der Pause nach. Nach einer Kombination von hinten heraus über das komplette Spielfeld war es erneut Schuler, der nur noch den Fuß hinhalten musste. „Beim zweiten Tor kombinieren wir über zehn oder elf Stationen. So was will man als Trainer sehen. Auch unsere Defensive stand wieder sehr stabil. Das hat uns ja schon vor der Winterpause ausgezeichnet“, schwärmte Wittenberger. Geiselbullach hielt im zweiten Spielabschnitt besser dagegen und scheiterte zweimal am glänzend reagierenden Luca Schupp. Auf der anderen Seite verpasste es Wörthsees Tobias Schnabel, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. kd