Testspiele im Kreis Starnberg: Planegg gewinnt erstmals – Zweite mit Schützenfest

Ein unglückliches Eigentor unterlief Khatab Ezetkhel Stoman (l.) beim 2:1-Sieg syeines MTV Berg im Vorbereitungsspiel gegen den TSV Grünwald II. © Andrea Jaksch

Nach den ersten drei sieglosen Vorbereitungsspielen ist beim SV Planegg-Krailing endlich der Knoten geplatzt.

Das Team von Trainer Andreas Budell gewann mit 3:0 (2:0) gegen Bezirksligist TSV Großhadern. Planegg setzte vor allem auf defensive Stabilität und ließ kaum Chancen zu. „Wir haben uns vorgenommen, immer eine gute Grundordnung zu haben und die Zweikämpfe sauber zu führen.

SV Planegg-Krailling – TSV Großhadern 3:0

Wir sind voll konzentriert und fokussiert an das Spiel herangegangen und haben das dann auch gut gemacht“, lobte Budell seine Spieler. Seine Mannschaft hatte in der ersten Hälfte offensiv nur eine Großchance zu vermelden, die Fabian Egger vergab. Ansonsten spielte sich die Partie weitestgehend zwischen den Strafräumen ab. Nach dem Seitenwechsel kamen die Planegger wacher aus der Kabine und gingen in der 48. Minute in Führung. Michael Würstl zog von der linken Seite nach innen, bekam den Ball nach einem Abpraller wieder und erzielte das 1:0. In der Folge lauerten die Gastgeber und erhöhten in der 58. Minute auf 2:0. Nach einem langen Pass kam Ludwig Wallner vor Großhaderns Torhüter Maximilian Moos an den Ball und legte auf Stipe Simunovic quer, der nur noch einschieben musste. Kurz darauf bugsierte Moos einen unter der Mauer durchgeschobenen Freistoß über den Pfosten ins eigene Netz (61.). „Wir haben das dann hinten raus gut runtergespielt und gegen eine Mannschaft mit viel individueller Klasse verdient gewonnen“, sagte Budell. kd

Kreisklasse

TSV Erling-Andechs – SG Antdorf/Iffeldorf 5:3

Bereits zum dritten Mal kreuzten die Erlinger Fußballer mit der SG Antdorf in dieser Saison die Klingen, zum ersten Mal auf freundschaftlicher Basis. „Unser Trainer Bernd Öhler spielt gerne gegen bekannte Gegner“, sagte der sportliche Leiter Thomas Wandinger. Zum dritten Mal behielten die Erlinger die Oberhand. „Wir tun uns aber noch schwer, unser zuletzt so erfolgreiches Spiel aufzuziehen“, kommentierte Wandinger. Das hat auch personelle Gründe. „Wir haben viele Verletzte und Kranke, dazu befindet sich der eine oder andere noch im Winterschlaf“, berichtete der sportliche Leiter. Erling ging durch Patriot Omura und Jakob Sontheim schnell 2:0 in Führung (5., 7.). Doch die technisch beschlagenen Gäste schlugen zweimal in der ersten Halbzeit zurück, zwischenzeitlich gelang Manuel Öhler das 3:1. Auch das 4:2 von Jan Hirsch kurz nach der Pause war noch nicht die Entscheidung. „Es war in der zweiten Halbzeit kein schön anzuschauendes Spiel“, so Wandinger. Nikola Spasic verkürzte erneut (74.). In der 90. Minute spitzelte Patrick Oswald den Ball zum 5:3 für die Hausherren ins eigene Netz. toh

FSV Höhenrain – FCK Schlehdorf 2:1

Zwei Gesichter zeigten die Höhenrainer am Sonntag gegen die ebenfalls in der Kreisklasse spielenden Gäste aus Schlehdorf. „Wir haben die erste Halbzeit dominiert“, freute sich der neue Trainer Klaus Heller. Neben einigen vergebenen Chancen durfte er auch zwei Tore für die Seinen notieren. David Lech wurde gut freigespielt und traf aus halbrechter Position zum 1:0 (29.). Mit dem Pausenpfiff setzte sich Lech gut über Außen durch, und Maxi Feirer vollstreckte. Nach der Pause wurden die Gäste deutlich aktiver, während beim FSV die Kräfte nachließen. „Die Mannschaft hat sich den Sieg aber erkämpft“, lobte Heller. Der einzige Gegentreffer resultierte aus einem Elfmeter, den Hansi Feirer verursacht hatte. „Er hat ansonsten aber ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte Heller. Den Sieg im Test stufte er als sehr wichtig ein. „Nach der schlechten Vorrunde ist alles gut, was unser Selbstvertrauen stärkt.“ toh

SV Planegg-Kr. II – SF Egling-Straßlach 8:3

Nach dem turbulenten Test am Sonntag war Pero Januzovic nur bedingt zufrieden. „Defensiv war es schwach von uns“, kritisierte der Trainer des SV Planegg-Krailling II. Gegen den gegen den Abstieg kämpfenden A-Klassisten legte der SVP zwar furios los und führte durch Tore der beiden Neuzugänge Daniel Sapia (4.) und Alexander Gareis (20.) schnell mit 2:0. Doch die Hausherren gaben den Vorsprung in nur vier Minuten wieder her (34., 37.). Selbst das 3:2, erzielt von Gareis, reichte nicht zu einer Pausenführung. Tobias Beierbeck stellte auf 3:3. Nach dem Wechsel gelang Tobias Halfmann das vierte Tor für die Gastgeber, ehe SVP-Keeper Evgen Welsch einen Strafstoß parierte. Erst nach dem 5:3 durch Gareis kamen die Hausherren richtig ins Rollen. Nick Pretzsch und Youngster Pablo Sliwka (2) sorgten doch noch für einen Kantersieg des Kreisklassisten. „Wir mussten aber auch einige Spieler an die erste Mannschaft abgeben“, so Januzovic. toh

FC FW Gröbenzell – TSV Pentenried 1:6

„Nach dem holprigen Start in die Vorbereitung war ich eigentlich überrascht, dass es für uns direkt so gut gelaufen ist“, resümierte Pentenrieds Coach Alexander Strahberger nach dem ersten Test vor der anstehenden Abstiegsqualifikationsrunde. Der Kreisklassist gewann am Sonntagnachmittag mit 6:1 (2:1) beim FC Grün-Weiß Gröbenzell. Manuel Lechner machte den Anfang und köpfte eine Freistoßflanke nach 21 Minuten am zweiten Pfosten ein. Fünf Minuten später nutzte Gröbenzell eine kurze Unaufmerksamkeit in der Pentenrieder Defensive aus und kam durch Lukas Amann zum Ausgleich. In der 43. Spielminute stellte Pentenried die Führung jedoch wieder her. Nachdem Gröbenzells Torwart Marius Scheffelt den Ball nach vorne abprallen ließ, setzte Nepomuk Freund nach und stocherte den Ball über die Linie. Pentenried kam nach dem Seitenwechsel druckvoll aus der Kabine und traf gleich dreimal in sieben Minuten. Nicolas Krafft blieb vor dem Tor zweimal eiskalt (54., 61.), und Marinus Prey belohnte sich ebenfalls mit einem Treffer (59.). Erneut Nicolas Krafft setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. kd

TSV Gilching-A. II – SV Mammendorf 3:4

Zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden sind derzeit kein Problem für den TSV Gilching-Argelsried II. Einen Tag nach dem 1:2 in Berg veränderte TSV-Trainer Robert Brand seine Startelf auf zehn Positionen. Nur Kapitän Yasar Dayik spielte erneut von Anfang an. „Wenn ich so viele Spieler habe, muss ich auch allen die Chance geben, sich zu zeigen“, erläuterte er. Dennoch konnten die Gilchinger mit dem eine Klasse höher spielenden Gegner gut mithalten, mussten am Ende aber Lehrgeld bezahlen. „Das ist mir auch lieber, als wenn wir in der Vorbereitung jeden Gegner besiegen“, sagte Brand. Nach einem frühen Rückstand glich Lukas Hornung aus (21.), verpasste es aber, das zweite Tor nachzulegen. Dies erledigte dann Mert Mizrak nach einer Ecke (62.). Der postwendende Ausgleich ließ die Gastgeber kalt. Emre Acku traf zum 3:2 (68.). In der Schlussphase bestraften die Mammendorfer die Fehler der Gilchinger eiskalt und fuhren als Sieger nach Hause. toh

SV Sentilo Blumenau – SV Inning 0:1

Nur zwölf Spieler standen Wolfgang Kampinski, Trainer des Fußball-Kreisklassisten SV Inning, im zweiten Testspiel nach der Winterpause beim A-Klassisten SV Sentilo Blumenau in München zur Verfügung. „Es ist nicht einfach. Wir haben viele ältere Spieler, die häufiger mit Verletzungen zu kämpfen haben, und junge Spieler kommen leider nur wenige nach. Fußball ist für viele nun mal nicht mehr die Nummer eins, sondern eher die Playstation“, sagt Kampinski. Die Rumpftruppe, bei der auch noch einige Akteure angeschlagen waren, machte ihre Sache am Sonntag jedoch ordentlich und fuhr mit einem 1:0-Sieg im Gepäck nach Hause. Kampinski erkannte dabei eine deutliche Steigerung im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen den TSV Hechendorf. Das Tor des Tages erzielte Michael Heilander nach 50 Minuten. Zuvor hatte Xaver Scheidl in der gegnerischen Hälfte den Ball erobert und seinen Mitspieler in Szene gesetzt. „Wir müssen kleine Schritte machen. Alle haben sich durchgebissen, und es war wichtig, das Spiel zu gewinnen“, lobte der Trainer des SVI. te

A-Klasse

MTV Berg II – TSV Grünwald II 2:1

Die Zweitvertretung des MTV Berg konnte ihr erstes Vorbereitungsspiel am Sonntagnachmittag gegen den TSV Grünwald II mit 2:1 (2:0) für sich entscheiden. Von Anfang an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, an die beide Teams mit verschiedenen Strategien herangingen. Während Grünwald offensiv viel auf lange Diagonalbälle und Flankenläufe setzte, versuchte es Berg eher über schnelles Kombinationsspiel. Hannes Rittweger nutzte in der 34. Spielminute nach einer Umschaltsituation über mehrere Stationen die erste zwingende Chance und brachte Berg in Führung. Der MTV spielte weiter nach vorne und erhöhte in der 44. Minute auf 2:0. Nach einer aggressiven Balleroberung in Grünwalds Hälfte gelangte Adrien Molimbo-Kwangene an den Ball, umkurvte den Torwart und schob ins leere Tor ein. Grünwald agierte nach dem Seitenwechsel mutiger und kam zum Anschlusstreffer. Khatab Ezetkhel Stoman fälschte eine scharfe Hereingabe ins eigene Tor ab (55.). „In der Szene haben wir schlecht verteidigt und die Ordnung komplett verloren“, bemängelte Trainer Djoko Kalaba. Im Anschluss verflachte die Partie, und Berg brachte das Ergebnis über die Zeit. kd