Gilching und Berg mit Pleiten – Pöcking holt Remis gegen Heilbrunn

Teilen

Musste viermal hinter sich greifen: der Berger Torhüter Florian Lerch. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Im vierten Testspiel der Wintervorbereitung hat Fußball-Landesligist TSV Gilching-Argelsried die erste Niederlage erlitten.

Beim Bayernligisten FC Ismaning verlor das Team von Trainer Peter Schmidt am Samstag mit 2:5. Ein Drama wollte Schmidt aus dem Ergebnis aber nicht machen. „Es ist alles okay. Wir haben ein paar Sachen ausprobiert, und die Jungs waren etwas müde“, sagte der TSV-Coach und ergänzte:

„Lieber verliere ich mal ein Testspiel, anstatt alle zu gewinnen und dann das erste Ligaspiel zu verlieren.“ Maximilian Hölzl brachte die Gäste nach 15 Minuten per Kopf in Führung. Anschließend kassierten die Gilchinger jedoch innerhalb kurzer Zeit drei Gegentreffer, weil sie sich im Aufbauspiel zu viele Fehler leisteten: Erst traf Ryohei Nishikawa zum Ausgleich, dann legten Daniel Gaedke und Clemens Kubina zwei weitere Treffer nach. „Alle drei Gegentore waren Geschenke von uns“, bemängelte Schmidt.

Nach 48 Minuten verkürzte Murat Ersoy durch einen strammen Flachschuss nach Ablage von Alper Diker auf 2:3, Ismaning legte jedoch erneut innerhalb kurzer Zeit durch Peter Schädler (51.) und Yasin Yilmaz (64.) zwei Treffer nach. In der Schlussphase war bei beiden Mannschaften nach zwei Wochen intensiver Vorbereitung etwas die Luft raus.

Schon am Mittwoch um 19 Uhr sind die Gilchinger erneut im Einsatz. Dann findet das Landesliga-Rückspiel bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Unterhaching statt. Dieses hat jedoch ebenfalls Testspielcharakter, da die Hachinger in der Landesliga bekanntlich außer Konkurrenz antreten.

FC Finsing setzt sich in ausgeglichenem Spiel gegen MTV Berg durch

Bezirksliga

MTV Berg – FC Finsing 2:4

Die Fußballer des MTV Berg und des FC Finsing befinden sich in einer ähnlichen Ausgangssituation. Die Berger sind aktuell Vorletzter in der Bezirksliga Süd, der FC Finsing Vorletzter der Bezirksliga Ost. Daher war es auch nicht überraschend, dass Bergs Co-Trainer Stefan Gebert, der am Samstag Cheftrainer Wolfgang Krebs vertrat, nach dem Testspiel beider Mannschaften am Wochenende von einem „Spiel auf Augenhöhe“ sprach.

In der ausgeglichenen Partie setzten sich die Gäste jedoch am Ende mit 4:2 durch. „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und deshalb letztlich auch verdient verloren“, sagte Gebert. Dennoch sei es eine „gute Trainingseinheit“ gewesen.

Die mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft angetretenen Gastgeber gerieten bereits nach vier Minuten in Rückstand. Florian Lerch ließ einen Ball abklatschen, und aus dem Getümmel heraus fälschte Bernard Crnjak einen Schuss der Finsinger ins eigene Tor ab. Hannes Rittweger, Leihgabe aus der Zweiten, erzielte nach 18 Minuten per Abstauber den 1:1-Ausgleich. Doch die Berger brachten sich durch Abspielfehler im Aufbauspiel selbst in Bedrängnis und kassierten in der Folge durch Tom Simml (30.) und Manuel Fuchs (45.) noch zwei weitere Gegentore.

Im zweiten Durchgang holte Bernard Crnjak einen Elfmeter heraus, Bruder Mijo Crnjak scheiterte zunächst vom Punkt, traf dann aber im Nachschuss (65.). In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf dem heimischen Kunstrasen auf den Ausgleich, wurden aber kurz vor Abpfiff ausgekontert und kassierten durch Manuel Fuchs einen weiteren Treffer zum 2:4-Endstand (88.).

Kreisligist SC Pöcking-P. gelingt Unentschieden gegen Bezirksligist SV Bad Heilbrunn

Kreisliga

SC Pöcking-P. – SV Bad Heilbrunn 2:2

Fußball-Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen ist mit einem Achtungserfolg in die Winter-Vorbereitung gestartet. Mit nur einer Trainingseinheit in den Beinen und lediglich zwei Ersatzspielern auf der Bank trennten sich die Pöckinger vom Bezirksliga-Dritten SV Bad Heilbrunn 2:2 unentschieden.

„Dafür, dass wir erst einmal trainiert hatten und nicht gerade breit aufgestellt waren, lief es überraschend gut. Spielerisch war es kein Leckerbissen, aber wir haben gut dagegengehalten“, sagte SCPP-Trainer Simon Gebhart. Angesichts der dünnen Personaldecke hatte der 34-Jährige selbst 90 Minuten lang als Innenverteidiger auf dem Platz gestanden.

Der Bezirksligist hatte mehr vom Spiel, doch die Gastgeber gingen dank eines Doppelschlags von Clemens Link sogar mit 2:0 in Führung. Der Angreifer umspielte nach einem langen Ball sowohl einen Bad Heilbrunner Abwehrspieler als auch den Torwart (22.), dann verwertete er eine Flanke von Philipp Hönigschmid aus kurzer Distanz (27.).

Im zweiten Durchgang verkürzte Bad Heilbrunn nach einem Eckball durch Andre Tiedt auf 1:2 (48.) und kam durch Sebastian Ammer per Abstauber zum 2:2-Ausgleich (70.). Zuvor hatte SCPP-Torwart Maximilian Heinecke zweimal pariert, beim dritten Abschluss war er machtlos. te