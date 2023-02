Testspiel im Kreis Starnberg: Herrsching räumt und verliert – Pasing besiegt Dießen

Aufs Schneeschippen folgte ein munterer Test: Der TSV Herrsching unterlag dem SV Althegnenberg mit 3:4. © Andrea Jaksch

Ein schneereiches Testspielwochenende: Der TSV Herrsching raümt den Platz und verliert. Der SC Unterpfaffenhofen besiegt den SC Weßling mit 5:0.

Kreisliga

SC Unterpfaffenhofen – SC Weßling 5:0

Das Ergebnis ist deutlich: Mit 0:5 haben die Kreisliga-Fußballer des SC Weßling ihr Testspiel beim Bezirksligisten SC Unterpfaffenhofen-Germering am Samstag verloren. Wie ein Debakel fühlte sich das für Weßlings Trainer Milan Lapuh aber nicht an. „5:0 hört sich schlimm an, aber die Leistung hat schon gepasst. Vor allem die erste Halbzeit war gut“, sagte der Weßlinger Übungsleiter.

Die Gäste, die in einem noch ungewohnten Spielsystem aufliefen, hielten bis kurz vor der Halbzeitpause die Null. Es dauerte bis zur 43. Minute, ehe Konrad Wanderer den Favoriten durch einen strittigen Foulelfmeter in Führung brachte. Erst mit zunehmender Dauer entwickelte sich das Spiel zu einer einseitigen Angelegenheit. Zur Halbzeitpause wechselte Lapuh einige Spieler ein, die bisher wenig trainiert hatten, und bei den übrigen Akteuren ließen ebenfalls langsam die Kräfte nach. Nach einem Eigentor von Mark Nahrstedt schraubten erneut Wanderer, Sandro Perez sowie Pierre König das Ergebnis in die Höhe. te

Auch ein Aufwärmprogramm: Spieler des TSV Herrsching räumen den Kunstrasenplatz in Seefeld. © Andrea Jaksch

Kreisklasse

SG Schäftlarn/Baierbr. – TSV Perchting-H. 5:3

Beim ersten Testspiel des Fußball-Kreisklassisten TSV Perchting-Hadorf vor einer Woche beim TSV Erling-Andechs hatte es gar keine Tore zu sehen gegeben. Im zweiten Test am Sonntag hingegen hat es gleich achtmal geklingelt. Mit 3:5 (1:2) verlor das Team von Spielertrainer Christoph Kammerlander bei der SG Schäftlarn/Baierbrunn (A-Klasse). Kammerlander zog hinterher ein zwiespältiges Fazit: „Mit dem Ball sind wir schon in guter Frühform, gegen den Ball war es noch sehr ausbaufähig.“ Trotz mehr Ballbesitz, zahlreicher Torchancen und immerhin drei Treffern durch Luca Waldenmeier, Tobias Leskien und Raphael Bott gingen die Perchtinger als Verlierer vom Platz. Der Grund laut Kammerlander, der selbst ein Gegentor mit einem Fehlpass einleitete: „Wir haben uns vier von fünf Gegentoren selbst eingeschenkt.“ te

FSV Höhenrain – SG Baiernrain/D’zell 1:3

Zwei unterschiedliche Halbzeiten haben die Kreisklassen-Fußballer des FSV Höhenrain am Sonntag im Testspiel gegen die SG Baiernrain/Dietramszell (A-Klasse) abgeliefert. Im ersten Durchgang, bei noch recht ordentlichen Platzverhältnissen agierten die Gastgeber laut ihrem Trainer Klaus Heller etwas zu träge. Nach zwei Standard-Gegentoren gingen die Köpfe zudem nach unten, die Mannschaft agierte zu passiv. Nach dem Seitenwechsel, bei nun stärker werdendem Schneefall, zeigten die Höhenrainer jedoch eine gute Reaktion. „Wir waren aggressiver, im Kopf wacher und haben uns einige gute Chancen herausgespielt“, lobte Heller. Eine davon nutzte David Lech zum 1:2-Anschlusstreffer, kurz vor dem Abpfiff kassierten die Gastgeber allerdings noch ein drittes Gegentor. te

TSV Gilching-A. II – FSV Harthof 6:3

Trotz schwerer Beine haben die Kreisklassen-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried am Sonntag einen überzeugenden Testspielsieg gefeiert. Das Team von Trainer Robert Brand setzte sich gegen den FSV Harthof München, Tabellenfünfter der Münchner Kreisklasse 2, mit 6:3 (4:0) durch. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung“, lobte Brand. Die Gilchinger hatten am Donnerstag, Freitag und Samstag trainiert und selbst am Spieltag am Vormittag noch eine Einheit absolviert. Trotzdem zeigten sie dem Gast aus München deutlich die Grenzen auf. Sebastian Sedlmair, Anton Michl, Sebastian Moosbrugger und Nico Stotz schossen eine 4:0-Halbzeitführung heraus. Nach neun Halbzeitwechseln ließen die Gilchinger im zweiten Durchgang zwar drei Gegentore zu, Yasar Dayik und Maximilian Gröbel legten aber auch noch zwei weitere Treffer nach. te

DJK Pasing – MTV Dießen 2:0

Die Fußballer des MTV Dießen unterlagen in ihrem zweiten Testspiel bei der DJK Pasing mit 0:2. Der Kreisliga-Spitzenreiter aus Pasing trat zwar nicht in voller Bestbesetzung an, brachte aber trotzdem viel individuelle Klasse auf den Platz. Nach 27 Minuten gingen die Hausherren durch einen verwandelten Foulelfmeter in Führung. „Wir haben uns in den Zweikämpfen oft nicht gut angestellt“, bemängelte MTV-Trainer Philipp Ropers. In der zweiten Hälfte zeigte sich Dießen weiterhin engagiert, konnte aber seine Offensivaktionen nicht zu Ende spielen. In der Schlussphase köpfte dann Nicolas Kuttruff eine Flanke zum 2:0 Endstand ein. Trotzdem sah Ropers seine Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche in allen Bereichen verbessert: „Wir haben gegen einen guten Gegner eine ordentliche Leistung abgeliefert.“ kd

Kreisklasse/A-Klasse

TSV Hechendorf – SV Inning 4:1

Im ersten Testspiel nach der Winterpause hat der TSV Hechendorf einen 4:1-Sieg gegen den SV Inning gefeiert. Ein fußballerischer Leckerbissen war die Partie am Samstag laut Hechendorfs Trainer Tom Ruhdorfer nicht. „Man hat gesehen, dass beide Mannschaften in diesem Jahr noch nicht so viel gespielt haben“, sagte Ruhdorfer. Seine Mannschaft habe jedoch vor dem gegnerischen Tor effektiver agiert und sei deswegen als Sieger vom Platz gegangen. „Fürs Erste war es okay, wir haben uns bewegt, einigermaßen den Ball laufen lassen und zwei, drei Tore schön herausgespielt“, so der Hechendorfer Übungsleiter. Im Duell zweier Teams, die ab dem Frühjahr in der Kreisklassen-Abstiegsrunde antreten werden, gingen die mit nur zwei Ersatzspielern angetretenen Gastgeber nach 17 Minuten durch Frederik Waltscheff in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Mert Rau auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel gelang Mathias Huber ein Doppelpack (53., 68,), zwischenzeitlich hatte Maximilian Rothamel auf 3:1 verkürzt. te

A-Klasse

TSV Gräfelfing II – TV Stockdorf 2:3

A-Klassist TV Stockdorf hat am Sonntag einen Kaltstart nach Maß hingelegt. Obwohl sie noch kein einziges Mal mit Ball trainiert hatten, setzten sich die Kicker im Würmtaler Derby bei Kreisklassist Gräfelfing II mit 3:2 durch. „Wir haben trotz schwieriger Platzverhältnisse recht gut gespielt und verdient gewonnen“, sagte TVS-Trainer Sven Jäkel. Besonders erfreulich verlief die Partie für Winter-Neuzugang Michael Mayerhofer. Der Stürmer erzielte bei seinem ersten Einsatz zwei Treffer. Nach dem 0:1 gelang Mayerhofer per Kopf nach einer Ecke die perfekte Antwort. Kurz vor der Pause traf er per Abstauber zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anton Ziegner mit einem feinen Schlenzer aus gut 25 Metern sogar auf 3:1. Anschließend schwächten sich die Gäste durch eine Rote Karte gegen Moritz Richter selbst. In Überzahl kam Gräfelfing noch zum 2:3. te

SF Breitbrunn – TSV Beratzhausen II 3:1

Die Sportfreunde Breitbrunn haben am Samstagnachmittag den zweiten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel eingefahren und besiegten den TSV Beratzhausen II mit 3:1. Kurz vor der Pause nutze Beratzhausen einen Kommunikationsfehler zwischen Breitbrunns Torhüter Andreas Daubner und einem seiner Abwehrspieler und ging in Führung. In der zweiten Hälfte trat Breitbrunn dann deutlich dominanter auf und drehte die Partie durch Treffer von Maximilian Koch, Martin Roelz und Michael Wagner. Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck gefiel die Leistung seiner Mannschaft: „Für den Stand Vorbereitung bin ich mit dem Spiel sehr zufrieden. Wir haben verdient gewonnen.“ kd

FSV Höhenrain II – Baiernrain/D’zell II 5:2

Nach der deutlichen Pleite in der Vorwoche gewann die Höhenrainer Reserve ihr zweites Vorbereitungsspiel gegen Baiernrain/Dietramszell II vor heimischer Kulisse. Johannes Ostermeier und Ludwig Demmler brachten den A-Klassisten früh mit 2:0 in Führung, welche bis zum Halbzeitpfiff Bestand hatte. Nach der Pause erhöhten Martin Klostermeier und Moritz Loth per Doppelschlag auf 4:0 und sorgten für die Vorentscheidung. Die Gäste konnten durch die Tore von Josef Eicher und Alois Bernlocher noch einmal verkürzen, doch erneut Loth setzte mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt. kd

So ist Fußball Ende Februar: Auf der Ersatzbank in Seefeld standen die Schneeschaufeln. © Andrea Jaksch

TSV Herrsching – SV Althegnenberg 3:4

Die A-Klassen-Fußballer des TSV Herrsching haben ihr erstes Testspiel vor der anstehenden Abstiegsrunde mit 3:4 gegen den SV Althegnenberg verloren. Von der ersten Minute an lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Herrsching ging im ersten Durchgang dreimal in Führung, die Althegnenberg jeweils ausglich. Eine Minute vor der Pause erzielte Leonard Wagner den Siegtreffer für die Gäste aus Althegnenberg. Im zweiten Spielabschnitt verlor die Partie deutlich an Tempo und blieb ohne Tore. Für Herrschings Trainer Sandro Pasalic hatte der erste Test aber eher Trainingscharakter: „Unser Ziel war es, wieder in den Rhythmus zu kommen und jedem Akteur Einsatzzeit zu geben.“ kd