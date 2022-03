Testspiele im Kreis Starnberg: Gilching-Reserve zerlegt FC Weil - Höhenrain versöhnt Coach

Von: Christian Heinrich

Bastian Ass traf für die Sportfreunde Breitbrunn gegen den TSV Türkenfeld zum zwischenzeitlichen 1:1. © SF Breitbrunn

Der Punktspielstart steht nun für alle Fußballer im Kreis Starnberg kurz bevor. Es wird noch fleißig getestet. Einige Generalproben fanden am Wochenende statt.

FSV Höhenrain – TSV Geiselbullach 1:1

Auftrag erfüllt. „Ich wollte vor dem ersten Punktspiel positiv rauskommen“, sagte Peter Hösl nach dem 1:1-Unentschieden im Testspiel gegen den TSV Geiselbullach. Der Höhenrainer Trainer hatte von seiner Mannschaft nach der Pleite am vergangenen Donnerstag gegen die SG Baiernrain/Dietramszell eine Reaktion gefordert. Spielte der FSV gegen die SGB laut seinem Trainer noch „indiskutabel“, machte er gegen den Tabellenzweiten der Kreisklasse 1 so gut wie alles richtig.

Herausragend agierte Keeper Leonhard Borowski, der zahlreiche Chancen der Gäste vereitelte. Nur zwölf Minuten vor Schluss war er machtlos, als Felix Thurner mit einem Freistoß aus gut 16 Metern traf. Den verdienten Ausgleich steuerte kurze Zeit später Adrian Lech auf Vorlage seines Bruders David bei. Ein Tor, das wie die Moral der gesamten Mannschaft hoffen lässt für den Restart am Sonntag in Kochelsee. (hch)

TSV Gilching-A. II – FC Weil 6:2

Kräftig Selbstbewusstsein tankten die Gilchinger Reservisten in ihrem letzten Test gegen den FC Weil. Mit 6:2 demontierte die Mannschaft von Trainer Robert Brand den Kontrahenten aus der Kreisklasse 4. Der Fußballclub konnte nur in der ersten halben Stunde mithalten. Die Gilchinger Führung von Florian Huber glich Claudius Reisacher aus. Kurz vor der Pause sorgten erneut Huber und Fabian Boitin für klare Verhältnisse. Weil hatte sich aber noch nicht aufgegeben und kam zehn Minuten nach dem Seitenwechsel durch Hannes Greinwald noch auf 2:3 heran. Danach hatten die Gäste dem TSV nichts mehr entgegenzusetzen. Maximilian Michl und Tobias Hänschke mit einem Doppelschlag machten das halbe Dutzend voll. Sechs Tore, die vor der Wiederaufnahme der Rückrunde am Sonntag gegen den SV Germering Erwartungen wecken. (hch)

TSV Erling-Andechs – SC Weßling 1:2

Die Generalprobe vor dem Neustart der Rückrunde am kommenden Sonntag gegen die Reserve des SC Olching war ganz nach dem Geschmack von Christian Feicht. „Das war noch mal ein richtiger Test“, stellte der Weßlinger Trainer zufrieden fest. Das lag auch an den Erlingern, die sich in bärenstarker Verfassung präsentierten und dem Kreisklassisten alles abverlangten. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte der Sportclub Probleme. Stefan Wohlmuth brachte die Andechser nach einer knappen Viertelstunde in Führung. Da Jakob Brugger schon früh mit dem Verdacht auf Muskelbündelriss ausfiel, musste Feicht seinen einzigen Einwechselspieler bereits nach 15 Minuten bringen. Tim Oliver Prammer schaffte vor dem Seitenwechsel noch den Ausgleich, bevor er sich kurz nach der Pause mit Gelb-Rot schon wieder verabschiedete. Mit zehn Mann spielte der Kreisklassist besser als anfangs mit elf und erzielte Mitte der zweiten Hälfte durch Yannick Neurath noch den verdienten Siegtreffer. (hch)

SF Breitbrunn – TSV Türkenfeld 1:2

Es war ein klarer Aufwärtstrend bei den Sportfreunden Breitbrunn zu erkennen. Nach der zuletzt nicht zufriedenstellenden Leistung beim SC Schöngeising waren die Breitbrunner im Heimspiel gegen den TSV Türkenfeld gefordert. Und auf heimischem Boden machten sie ihre Sache trotz Niederlage deutlich besser. „Vor allem in der zweiten Halbzeit sah das streckenweise wirklich ordentlich aus“, sagte Trainer Michael Dietz nach dem 1:2 gegen den A-Klassisten. Einige wichtige Stammspieler fehlten den Sportfreunden noch, die allerdings im Normalfall am kommenden Sonntag zum Punktspielauftakt wieder zur Verfügung stehen sollten. Nach einem frühen Treffer des TSV glich Bastian Ass aus, doch ein Elfmeter entschied das Spiel zugunsten der Türkenfelder. „Bis zum Punktspielstart haben wir noch einige Dinge zu verbessern“, sagte Dietz. „Das Wichtigste wird aber sein, wieder Konstanz in unser Spiel zu bekommen.“ (tao)

FC Hofstetten – MTV Dießen 2:1

Es war ein Duell zweier Spitzenreiter zum Ende der Vorbereitung. Der FC Hofstetten, Tabellenführer der A-Klasse 7, empfing den MTV Dießen, seines Zeichens Spitzenreiter in der A-Klasse 5. MTV-Trainer Philipp Ropers sah bei der 1:2-Niederlage ein ordentliches Spiel zweier ambitionierter Mannschaften, sagte allerdings: „Man hat nur bedingt gesehen, dass das zwei Tabellenführer sind, die da gegeneinander spielen.“ So taten sich beide Teams sichtlich schwer auf dem Hofstettener Rasenplatz, der zwar in einem ordentlichen Zustand war, allerdings „natürlich nicht auf dem Niveau eines Kunstrasens“ (Ropers). Torwart Pascal Stroehl brachte nach 22 Minuten die Gastgeber per Elfmeter in Führung. Vincent Vetter erzielte jedoch noch kurz vor der Halbzeit den verdienten MTV-Ausgleich. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein leichtes spielerisches Übergewicht der Gastgeber, weshalb der Treffer von Michael Scherdi zum 2:1 nicht unverdient war. (tao)

FSV Höhenrain II – TSV Geiselbullach II 3:4

Der FSV Höhenrain II beendete die Vorbereitung mit einem sehr ordentlichen Ergebnis. Die Mannschaft von Christian Feirer verlor mit 3:4 zu Hause gegen den TSV Geiselbullach II, ein Mittelfeldteam aus der A-Klasse 2. „Den Anfang haben wir noch verschlafen“, sagte Coach Feirer. Bereits nach 14 Minuten lag sein Team durch Treffer von Oliver Plabst und Jens Bürger mit 0:2 zurück. Doch in der Folge fingen sich die Gastgeber. Andreas Schaller traf zweimal zum Anschluss – zum 1:2 und zum 2:3. Die Höhenrainer machten eine gute Partie und gestalteten das Spiel fortan ausgeglichen. „Wir haben das wirklich okay gemacht und uns auch immer wieder Chancen herausgespielt“, so Feirer. Das 3:3 durch Martin Ertl war dem Spielverlauf entsprechend. Doch am Ende traf Bullach durch Matthias Bründl noch zum 4:3. Die positiven Erkenntnisse bleiben Feirer dennoch: „Wenn wir so spielen, kommt der Spaß wieder.“ (tao)

TSV Pentenried – SpVgg Wildenroth 3:3

Im letzten Vorbereitungsspiel konnte der TSV Pentenried noch mal einen Achtungserfolg einfahren. Nach einem frühen 0:3-Rückstand nach einer knappen Viertelstunde gegen das A-Klasse-Spitzenteam SpVgg Wildenroth kamen die Kicker von Trainer Magnus Piele am Ende gut zurück und erarbeiteten sich ein 3:3-Unentschieden. Die spielstarke Spielvereinigung erzielte bereits nach einer Minute den Treffer zum 1:0 durch Alexander Watzke. Xaver Throm setzte kurz darauf den zweiten Ball ins Pentenrieder Netz, ehe Johannes Grotz den Fehlstart des TSV schon nach 13 Minuten besiegelte. Doch die Römerfelder steckten nicht auf und kamen im zweiten Spielabschnitt immer besser in die Partie. Die Treffer von Moritz Langer (59.), Marinus Prey (65.) und Tuncay Karaduman (75.) machten aus einem schwachen Ergebnis ein durchaus akzeptables. Damit scheint Pentenried gerüstet für den Ligastart in Geiselbullach. (tao)

FC Augsburg – MTV Dießen 4:0

Die Generalprobe für den Punktspielstart im neuen Jahr ist gründlich in die Hose gegangen. Dießens Landesliga-Fußballerinnen kassierten gegen die zwei Klassen tiefer spielenden Augsburgerinnen am Sonntag eine deftige Klatsche. „Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Wir haben uns die gute Leistung für nächste Woche aufgehoben“, kommentierte MTV-Coach Nico Weis süffisant. Die erste halbe Stunde überstanden die Gäste noch schadlos, ehe Tanja Keller zur Führung traf (34.). Nach der Pause gelang Lisa-Marie Maier ein Doppelpack (48., 64.), ehe Svenja Hermann den Endstand herstellte (68.). Mit einer ähnlichen Leistung dürfte es am Sonntag (18 Uhr) im Gastspiel bei Aufsteiger TSV 1865 Murnau sehr schwer werden für die abstiegsbedrohten Dießenerinnen. (toh)