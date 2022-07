Testspiele im Kreis Starnberg: „Wie Falschgeld“ - Tutzing verliert Test-Derby gegen Feldafing

Teilen

Unzufrieden mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft: Tutzings Trainer Christian Mandlmeier. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der TSV Gilching-Argelsried enttäuscht im zweiten Test in Folge. Der TSV Tutzing verliert gegen den eine Klasse tiefer spielenden TSV Feldafing.

Kreisklasse

SV Adelshofen-N. – TSV Gilching-A. II 3:1

Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried II sind von ihrer Punktspielform noch ein gutes Stück entfernt. Vier Tage nach dem schwachen Auftritt beim 0:3 in Weßling verlor der Kreisklassist am Donnerstag beim eine Liga tiefer spielenden SV Adelshofen-Nassenhausen mit 1:3 (1:1). „Es war nur eine kleine Steigerung erkennbar. Wir waren oft zu unruhig am Ball und haben auch noch konditionelle Defizite gezeigt“, berichtete Gilchings Co-Trainer Tobias Hänschke.

Nach dem 0:1 (21.) gelang Paul Lindermeier nach guter Vorarbeit von Anton Michl wenigstens der Ausgleich (39.). In der Schlussphase der Partie nutzten die Gastgeber ihre Möglichkeiten aber besser und schritten dank zweier später Tore als Sieger vom Platz (82., 90.). Das 2:1 ging auf die Kappe von Lukas Hornung, der erneut als Keeper aushelfen musste. Sebastian Hollenzer fehlte aus privaten Gründen. „Es gibt noch einiges zu tun“, bilanzierte Hänschke in Abwesenheit des an Corona erkrankten Cheftrainers Robert Brand. (toh)

TSV Erling-Andechs – TSV Hechendorf

Man hatte sich eigentlich auf ein qualitativ hochwertiges Spiel zwischen dem TSV Erling-Andechs und dem TSV Hechendorf gefreut. Beide Mannschaften waren in der vergangenen Spielzeit absolute Topteams in der A-Klasse, doch davon war anfangs nichts zu sehen. „Es war ein Festival der Abspielfehler“, sagte Erlings Trainer Bernd Öhler. Aus einem der zahllosen Ballverluste im Spielaufbau fiel das Hechendorfer 1:0 durch Kapitän Florian Gschößl. Erling antwortete vierfach durch Michael Heinzler, Jakob Sontheim und Sidibe Makan und erneut Sontheim, sodass es nach 66 Minuten 4:1 für die Gastgeber stand. „Wir haben uns gut gefangen, und phasenweise war es in der zweiten Halbzeit schon deutlich besser“, sagte Erlings Abteilungsleiter Thomas Wandinger. Doch vor allem in der Schlussviertelstunde baute Erling noch einmal stark ab und gab den Hechendorfern die Möglichkeit, durch Johannes Wittenberger und Dominik Stützer noch mal zu verkürzen. Erling schwamm durch die letzten zehn Minuten, und so musste am Ende sogar Torwart Maximilian Lechner noch einen Elfmeter parieren, um den Sieg am Ende festzuhalten. „Ein Spiel dauert halt nun mal 90 und nicht 80 Minuten. Das müssen wir verstehen“, sagte Bernd Öhler. (tao)

A-Klasse

TSV Feldafing – TSV Tutzing 3:1

Seit Jahren plagt den TSV Tutzing dasselbe Problem. „Unsere Chancenverwertung ist auch heuer noch miserabel“, sagte Trainer Christian Mandlmeier nach der 1:3-Niederlage beim TSV Feldafing. „Wir haben die ersten zwei Wochen in der Vorbereitung nur Torschuss gemacht, aber ändern tut sich erst mal nichts.“ Dabei fing es bereits nach zwei Minuten gut für die Tutzinger an. Einen sehenswerten Angriff veredelte Lukas Kammerlocher zum 1:0 der Gäste. Die Anfangsphase dominierte Tutzing noch und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten, ehe nach zehn Minuten der Faden verloren ging. „Wir sind danach rumgelaufen wie Falschgeld“, ärgerte sich Mandlmeier. Die Konsequenz waren zwei Gegentore durch Feldafings Jakob Dreesen. In der Halbzeit heizte Mandlmeier seinen Jungs ordentlich ein, die anschließend auch wieder mehr an die Verfassung der Anfangsphase anknüpften. Lediglich das Tor sollte nicht fallen. Das erzielte Lionel Lewandowski zum 3:1 der Feldafinger. „Es ist nicht alles schlecht. Aber wir haben noch ganz viel Luft nach oben“, so Mandlmeier. (tao)