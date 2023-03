Pöcking feiert ersten Testspiel-Sieg – Breitbrunn setzt Siegesserie fort – Remis in Höhenrain

Erfolg gegen einen Bezirksligisten: Beim 4:3 über den BCF Wolfratshausen (in den grauen Trikots) kam traf Pöckings Clemens Link (in Grün) doppelt. Foto: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Im fünften Testspiel der Winter-Vorbereitung hat Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen den ersten Sieg gegen den BCF Wolfratshausen gefeiert.

„Das Ergebnis ist wichtig für die Köpfe“, sagte SCPP-Trainer Simon Gebhart nach dem 4:3-Erfolg beim Bezirksligisten BCF Wolfratshausen am Sonntag. Er wollte das Resultat allerdings nicht überbewerten, da die Gastgeber nicht in Bestbesetzung angetreten waren.

Nach 20 Minuten brachten sich die Gäste durch einen Fehlpass von Kapitän Max Hartmann in Bedrängnis. Gebhart selbst verursachte in der Folge einen Strafstoß, den Kayra Arikan sicher verwandelte. Doch Pöcking zeigte die richtige Reaktion und erzielte in nur fünf Minuten drei Treffer: Clemens Link provozierte ein Eigentor von Arikan (25.), dann traf er selbst per Kopf (27.), und Maximilian Langer verwertete ein Zuspiel von Lukas Wannenwetsch zum 3:1 (29.). Nach dem Seitenwechsel ließ der SCPP noch zwei Gegentore durch Argjent Veliqi (55.) und Theodoros Mastoridis (65.) zu, blieb aber offensiv stets gefährlich und hatte dank eines weiteren Link-Treffers (59.) am Ende knapp die Nase vorn. te

A-Klasse Herren

SF Breitbrunn – SV Lochhausen 2:0

Nach einer Niederlage zum Start der Vorbereitung konnten die Sportfreunde Breitbrunn am Sonntagnachmittag den dritten Testspielsieg in Folge einfahren und gewannen mit 2:0 (0:0) gegen den SV Lochhausen München. Im ersten Durchgang gestaltete sich die Begegnung sehr ausgeglichen, allerdings ohne echte Chancen auf beiden Seiten. Aufgrund der winterlichen Platzverhältnisse kamen die Teams anfangs eher über den Kampf als über spielerische Klasse.

In der zweiten Hälfte traten die Breitbrunner dann aber spielbestimmend auf. Bastian Ass köpfte in der 51. Minute nach einer Ecke zur Führung ein. Im weiteren Spielverlauf hatten die Hausherren dann einige Chancen, die sie allerdings bis zur 70. Spielminute nicht nutzen konnten. Nach einer hervorragenden Kombination bis zur Grundlinie musste Mathieu Berk in der Mitte nur noch den Fuß hinhalten und markierte das 2:0.

„In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel beherrscht und Lochhausen hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn wir noch mehr Tore gemacht hätten“, resümierte Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck. kd

TSV Herrsching – SC Lerchenauer See 8:0

Nachdem Spielertrainer Sandro Pasalic den ersten Test gegen den SV Althegnenberg noch als zusätzliche Trainingseinheit deklariert hatte, ging der TSV Herrsching die Partie gegen den SC Lerchenauer See deutlich ernsthafter an und siegte mit 8:0 (1:0). Pasalic ließ am Sonntagnachmittag erstmals aus einer Dreierkette heraus aufbauen. Die Herrschinger brauchten gut 20 Minuten, um sich im neuen System zurechtzufinden und gingen in der 28. Spielminute durch Thomas Krohnthaler in Führung. „Lerchenauer See hat in der ersten Halbzeit noch wacker gekämpft und gut dagegengehalten.

Danach hat sich aber gezeigt, dass wir spielerisch, physisch und taktisch einfach klar überlegen waren. Da hat sich auch noch mal ausgezahlt, dass wir im Trainingslager waren“, resümierte Pasalic. Im zweiten Durchgang drehte der TSV dann richtig auf und überrollte den Gegner regelrecht. Berke Kara (47., 51., 84.), Franz Bachhuber (52., 90.), Berkcan Inceoglu (72.) und erneut Thomas Kronthaler (85.) legten sieben Treffer nach und besorgten den deutlichen Endstand. kd

SC Wörthsee – SG Schäftlarn/Baierb. 4:3

„Nach 25 Minuten ist uns schon ein bisschen die Luft ausgegangen“, sagte Wörthsees Coach Josef Wittenberger über seine Mannschaft, die sich erst seit zwei Wochen im Trainingsbetrieb befindet. Die noch fehlende Kondition hielt den SC aber nicht davon ab, gegen die SG Schäftlarn/Baierbrunn mit 4:3 (3:2) zu gewinnen. Simon Siersch machte nach sechs Minuten mit einem Distanzschuss aus gut 25 Metern den Anfang. In der 31. Minute traf erneut Siersch, der eine Flanke von Florian Zacherl über die Linie drückte. Schäftlarn kam durch Simon Aigner zurück ins Spiel (34.), doch Wörthsee reagierte eiskalt.

Nach einer abgewehrten Ecke schalteten die Gäste schnell um und Tobias Schnabel schweißte den Ball aus rund 20 Metern in die Maschen. Schäftlarn wurde im Verlauf des Spiels gegen eine junge Wörthseer Mannschaft immer stärker und kam durch Valentin Reis (42.) und Mathieu Landenburger (74.) noch zum Ausgleich. Kurz vor Schluss sah alles nach einer Punkteteilung aus, doch Niclas Hauser hatte das letzte Wort. In der 89. Minute fing er einen Rückpass zum Torwart ab und markierte den Siegtreffer. kd

FSV Höhenrain – SC Deining 2:2

Nach einem Sieg und einer Niederlage teilte sich die Reserve des FSV Höhenrain im dritten Vorbereitungsspiel die Punkte. Der A-Klassist trennte sich unter der Regie des neuen Trainerduos Ignaz Eisele und Maximilian Huber 2:2 (1:1) vom SC Deining. Die Höhenrainer mussten verletzungsbedingt bereits früh zweimal wechseln, was die Ordnung durcheinanderbrachte. „Das war dann erst mal ziemlich chaotisch bei uns. Wir mussten mit unserem Ersatztorhüter im Feld spielen“, erklärte Eisele.

Ausgerechnet Ersatztorhüter Martin Scharl war es dann aber, der in der 37. Minute im Deininger Strafraum gefoult wurde. Franz Schaller verwandelte vom Punkt zur Führung. In der 45. Minute nutzte Deining einen verunglückten Pass der Höhenrainer Defensive und glich in Person von Lukas Schmotz zum 1:1-Pausenstand aus. Nach 65 Minuten stand erneut Schmotz im Fünfmeterraum richtig und drückte eine flache Hereingabe über die Linie. Zur Freude Eiseles fand in der 89. Minute eine verunglückte Flanke den Weg ins Deininger Tor: „Aufgrund der Umstände bin ich mit meiner Mannschaft zufrieden, auch wenn der Ausgleich glücklich war.“ kd

Bezirksliga Frauen

SC Pöcking-P. – SG Böbing-Uffing 4:0

Die Pöckingerinnen haben eine Woche vor dem ersten Punktspiel des Jahres Selbstvertrauen getankt. „Wir waren spielerisch klar überlegen und konnten uns immer wieder Torchancen erarbeiten“, berichtete SCPP-Coach Daniel Flath. Da der Bezirksligist zudem gegen den Kreisligisten defensiv dank der Abwehr um Sonja Holzinger und Anna Bucksteeg so gut wie nichts zuließ, reichte es dank der Treffer von Fanny Durach (13., 62.) und Tanja Wildfeuer (18., 48.) am Samstag zu einem ungefährdeten Erfolg. toh