Testspiele: TV Stockdorf wie im Eishockey - Oberaltinger Kantersieg - Wildenroth gewinnt Derby

Von: Christian Heinrich

Grund zum Jubeln hatte der TSV Oberalting-Seefeld um Eric Schröter (M.) im Testspiel genug. © Dagmar Rutt

Die Vereine aus dem Landkreis Starnberg und dem Würmtal bereiten sich auf das Fußball-Jahr 2022 vor. Die Testspielberichte im Überblick:

SpVgg Wildenroth – SV Inning 4:1

Eine Halbzeit lang sah es im Derby zwischen Wildenroth und Inning nach einer faden Nullnummer aus. Dann überschlugen sich nach dem Seitenwechsel die Ereignisse. Timo Ritter brachte die SpVgg schnell in Führung. Die Gäste ließen sich jedoch nicht beeindrucken und legten nach einer Stunde den Ausgleich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Xaver Scheidl nach.

Der Jubel über den Treffer war kaum verhallt, da schlug Ritter ein zweites Mal zu. Der Treffer zeigte Wirkung. Innerhalb der nächsten fünf Minuten schossen Alexander Watzke und Johannes Grotz einen klaren Sieg für die Hausherren heraus. Innings Trainer Thomas Rummelsberger zog sämtliche personellen Optionen, die er hatte, und wechselte insgesamt sieben Spieler ein – ohne Erfolg. hch

TSV Gilching-A. II – TSV Utting 0:4

Einem Härtetest unterzogen sich die Gilchinger Reservisten gegen Utting. Das Spitzenteam aus der Kreisliga 2 forderte dem Kreisklassisten alles ab und setzte sich am Ende klar mit 4:0 durch. Nach drei Minuten eröffnete Manuel Eichberg den Torreigen. Gilching verdaute den Gegentreffer schnell und konnte bis zur Halbzeit seinen Kasten sauber halten. Nach dem Seitenwechsel ging es aber Schlag auf Schlag. Trainer Robert Brand hatte drei neue Spieler gebracht, während sein Gegenüber Peter Bootz gleich sechs Wechsel vorgenommen hatte. Die zeigten Wirkung: Fabian Klingl, Manuel Eichberg und Jonathan Krukow benötigten nur sechs Minuten, um das Ergebnis in die Höhe zu treiben. Am Ende verloren die Gilchinger nicht nur das Spiel, sondern auch den eingewechselten Orcun Diker mit Gelb-Rot. hch

FSV Pfaffenhofen II – TSV Oberalting-S. 1:8

Die Oberaltinger Fußballer geraten langsam in Torlaune. Nachdem sie vor einer Woche die zweite Mannschaft des SC Oberweikertshofen mit 4:1 vom Platz geschossen hatten, fertigten sie nun die zweite Garnitur des FSV Pfaffenhofen mit 8:1 (2:0) ab. Bereits nach 45 Minuten hatte sich der Ausflug an die Ilm rentiert. Murat Tekeli und Jean-Luca Dötsch brachten den Tabellenführer der Kreisklasse 1 mit 2:0 in Front. Nach der Pause waren zunächst die Gastgeber am Zug, die durch Benjamin Lukas verkürzten. Der Treffer läutete eine Sturm- und Drangphase beim TSV ein. Erst stellte Mahbob Sadat Sayed den alten Abstand wieder her, dann legte Maximilian Langer einen Doppelpack zum 5:1 nach. Murat Tekeli machte mit einem verwandelten Foulelfmeter das halbe Dutzend voll. Der Oberaltinger Torhunger war damit noch nicht gestillt. Moritz Dreher und Langer mit seinem insgesamt dritten Treffer sorgten für absolut klare Verhältnisse. hch

FC Sportfreunde Mü. – TSV Perchting-H. 2:3

Als die Perchtinger vor einer Woche nach München kamen, gingen sie beim FC Ludwigsvorstadt mit 0:9 unter. Bei ihrer Rückkehr in die Landeshauptstadt waren sie wesentlich besser aufgelegt. Zwar hieß der Gegner jetzt FC Sportfreunde, doch die Schwarz-Gelben machten einen deutlich stärkeren Eindruck. Dass es einiges geradezubiegen gab, war dem Kreisklassisten bereits in der ersten Hälfte anzumerken. Mitte der Halbzeit belohnte Stefan Glas die Bemühungen seiner Mannschaft mit dem Führungstreffer. Acht Minuten vor der Pause erhöhte Tobias Rampf mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel war erst einmal die Luft raus bei den Gästen. Francesco Polacco und Kelly Evbuomwan schafften innerhalb von sieben Minuten den Ausgleich. Der Ehrgeiz bei den Perchtingern war jedoch so groß, dass sie sich unbedingt mit einem Sieg aus München verabschieden wollten. Für den war Luca Waldenmeier zwei Minuten vor dem Abpfiff zuständig. hch

Gautinger SC – FC Greifenberg 2:4

Die Moral scheint zu stimmen bei den Gautinger Fußballern. Obwohl sie Mitte der zweiten Hälfte gegen Greifenberg schon mit 1:3 hinten lagen, steckten die Kreisklasse-Kicker nicht auf, kamen noch einmal heran – und mussten sich letztlich doch geschlagen geben. In der Partie am frühen Sonntagabend brachte Dennis Meyer den GSC nach einer halben Stunde in Front. Allerdings ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten: Patrick Bollin egalisierte postwendend. Nach dem Seitenwechsel legten Ashley Lewis und Björn Büchter zwei weitere Treffer für den A-Klassisten nach. Die Rückschläge entmutigten die Hausherren aus dem Würmtal aber nicht, die durch Korbinian Hoffmann noch einmal auf 2:3 herankamen. In der Schlussphase sorgte erneut Bollin für die endgültige Entscheidung. hch

FSV Höhenrain – SC RW Bad Tölz 2:1

Auch die Partie gegen die Rot-Weißen aus Bad Tölz endete mit dem Höhenrainer Standardergebnis dieser Vorbereitung. Der FSV siegte gegen den Sportclub schon zum dritten Mal mit 2:1. Wenn auch alles längst noch nicht wie aus einem Guss läuft, dürfen sich die Höhenrainer stets den nötigen Ehrgeiz bescheinigen lassen, das Spiel unter allen Umständen für sich zu entscheiden. Gegen Bad Tölz musste der Kreisklassist einen 0:1-Rückstand drehen, den Turhan Ulu bereits nach einer Viertelstunde per Elfmeter erzielt hatte. Nur fünf Minuten später schaffte Max Feirer den Ausgleich. Die zweite Halbzeit entwickelte sich schließlich zum Geduldsspiel, bis Franz Schaller zehn Minuten vor Schluss für die Entscheidung sorgte. hch

DJK Würmtal II – TSV Pentenried 2:3

Im Testspielderby zwischen der DJK Würmtal II (C-Klasse) und Pentenried hat sich der Favorit vor über 50 Zuschauern durchgesetzt. Die mit einem Mix aus erster und zweiter Mannschaft angetretenen Pentenrieder gingen durch ein Eigentor von Eric Collin früh in Führung und bauten diese durch Jakob Simmerding auf 2:0 aus. Im zweiten Durchgang sorgte Luis Steffen mit einem direkt verwandelten Freistoß für den Anschlusstreffer. Das 1:3 durch Jasper Hufnagel konterte Steffen mit einem erneuten Freistoßtor zum 2:3-Endstand. Gäste-Trainer Magnus Piele: „Es hat nicht alles funktioniert, aber es waren gute Ansätze dabei. Für ein Trainingsspiel fand ich die Spielweise der DJK etwas zu hart. Wir sind froh, dass wir uns nicht verletzt haben.“ te

MTV Berg II – DJK Waldram II 4:1

Ein Torfeuerwerk brannten die Berger am Samstag in der ersten Halbzeit des Tests gegen den Tabellensechsten der A-Klasse 4 ab. „Wir wollten aktiver spielen. Das ist ganz gut gelungen“, resümierte MTV-Coach Djoko Kalaba. In der 11. Minute eroberten die Gastgeber den Ball an der Mittellinie und schalteten gut um. Anes Besic vollendete zum 1:0. Den Ausgleich nach einem Abstauber (27.) steckten die Berger schnell weg. Hannes Rittweger traf kurz darauf volley zum 2:1. Die Hausherren blieben bissig. Folge der Ballgewinne rund 20 Meter vor dem gegnerischen Tor waren weitere Treffer durch Lukas Hauptmann und Mijo Crnjak, die Spielpraxis für die erste Mannschaft sammelten. Nach der Pause plätscherte die Partie dem Ende entgegen. „Da war die Luft raus“, berichtete Kalaba. toh

SC U’pfaffenhofen-G. II – TSV Erling-Andechs 0:3

Auch der souveräne Tabellenführer der A-Klasse 2 aus Unterpfaffenhofen konnte die Erlinger am Samstag nicht stoppen. „Wir haben nahtlos an das starke Spiel gegen Wielenbach angeknüpft“, sagte der Sportliche Leiter, Thomas Wandinger, erfreut. Bereits nach acht Minuten gelang Ludwig Metz mit einem abgefälschten Schuss die Führung. Erst nachdem Manuel Öhler das 2:0 nachgelegt hatte (22.), fanden die Gastgeber mehr Zugriff auf das Spiel. Kurz vor der Pause verhinderte Erlings Torwart Mathias Gayk jedoch den Anschlusstreffer. Nach der Pause verflachte die Partie. „Da sind beiden Teams etwas die Kräfte ausgegangen“, berichtete Wandinger. Dennoch hatte das Match noch einen Höhepunkt für die Gäste aus Andechs parat. Nachwuchsspieler Julius Fiegert gelang sein erstes Tor für die erste Mannschaft (77.). toh

TV Stockdorf - FC Neuhadern II 8:6

Stockdorf – So ein Ergebnis hat Korbinian Halmich, Trainer des TV Stockdorf, bisher auch noch nicht erlebt. Mit 8:6 (4:3) gewannen seine A-Klasse-Fußballer am Sonntag ihr Testspiel beim FC Neuhadern II. „Das wäre auch ein gutes Eishockeyspiel gewesen“, meinte der TVS-Coach anschließend.

Nach nur einem Tor aus den jüngsten drei Testspielen hatte sich die Mannschaft vorgenommen, ihre Torausbeute zu verbessern – und tat das auch. Die Gäste nutzten immer wieder die sich bietenden Räume hinter der hochstehenden Neuhaderner Abwehrkette, und nach 45 Minuten hatten Benedikt Bendel, Vitaliy Vasilets, Johannes Weidl und Kadir Sadovic bereits vier Tore erzielt. Nach dem Seitenwechsel legten Weidl und Sadovic je einen weiteren Treffer für Stockdorf nach, zudem gelang Felix Pleyer ein Doppelpack. Allerdings leistete sich der TVS über die kompletten 90 Minuten viele individuelle Fehler – sechs Tore des Schlusslichts der Münchner Kreisklasse 4 waren die Folge. te