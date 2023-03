Testspiele: Wallner mit Doppelpack im Würmtal-Derby – Torfestival beim SC Pöcking-Possenhofen II

Letzter Test vor dem Punktspielstart: Der TSV Pentenried (weiße Trikots, am Ball Janek Klingmann) trennte sich vom A-Klassisten TV Stockdorf 3:3 unentschieden. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte standen für die Vereine im Würmtal und im Landkreis Starnberg einige Testspiele an. Der Überblick.

TSV Pentenried – TV Stockdorf 3:3

In der vergangenen Spielzeit lieferten sich die beiden Würmtaler Vereine TSV Pentenried und TV Stockdorf lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Kampf um den Aufstieg in die Kreisklasse. Am Ende landeten die Pentenrieder drei Punkte vor Stockdorf auf Rang zwei der A-Klasse 2 und feierten über die Relegation den Aufstieg – auch, da sie beide Derbys mit 5:2 und 3:0 jeweils für sich entscheiden konnten. Am Sonntag trafen beide Mannschaften erstmals nach gut eineinhalb Jahren wieder aufeinander. Im für beide Teams abschließenden Test vor dem Punktspielstart am Wochenende trennten sich die Würmtaler Rivalen mit 3:3 (1:2).

Den besseren Start erwischten die Gäste: Stockdorfs Kapitän Michael Wallner traf bereits nach zwei Minuten zur Führung, und Torjäger Luca Dachgruber erhöhte nach 14 Minuten auf 0:2. „Das Tor haben wir ihnen selber aufgelegt“, haderte Pentenrieds Trainer Alexander Strahberger, der sein Team insgesamt dennoch als „spielerisch besser“ einschätzte. Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel konnten die Römerfelder nach einer Ecke durch Jakob Simmerding auf 1:2 verkürzen, doch im zweiten Durchgang war es erneut TVS-Kapitän Wallner, der mit seinem Treffer zum 1:3 den alten Abstand wiederherstellte. Pentenried gelang aber erneut eine Antwort: Björn Papelitzky verkürzte per Kopf auf 2:3, und in der 88. Minute beförderte der Stockdorfer Abwehrspieler Daniel Leuthner eine scharfe Hereingabe zum 3:3-Ausgleich ins eigene Tor. Für die Stockdorfer beginnt die A-Klassen-Abstiegsrunde am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den SC Maisach II (14 Uhr). Die Pentenrieder bestreiten ihr erstes Pflichtspiel in der Kreisklassen-Abstiegsrunde ebenfalls am Sonntag (15 Uhr) beim SV Inning. (te)

TSV Alling – TSV Erling-Andechs 0:3

Thomas Wandinger klang nach dem Abschluss der Vorbereitung sehr zuversichtlich. „Wir sind bereit für das schwere Spiel in Unterammergau“, sagte der sportliche Leiter des TSV Erling-Andechs. Ihn imponierte besonders der Auftritt in der ersten Halbzeit. „Das war sehr konzentriert. Wir hatten das Spiel sehr gut im Griff“, berichtete Wandinger. Einzig die Torausbeute war mangelhaft. „Wir hätten uns belohnen müssen“, sagte Wandinger. Doch Tore fielen erst in der Allinger Drangphase zu Beginn der zweiten Halbzeit. Robin Sprinkart zeigte dabei einmal mehr seine Torjägerqualitäten und setzte sich geschickt gegen seinen Gegenspieler durch (60.). Vier Minuten später schnappte sich nach einem klaren Foul am durchgebrochenen Patriot Omura der junge Jan Hirsch den Ball. Der Youngster verwandelte den Elfmeter souverän. In der 86. Minute krönte Hirsch seinen starken Auftritt mit seinem zweiten Treffer des Tages. (toh)

FC Hofstetten – MTV Dießen 1:0

Auch im Derby gegen Hofstetten blieben die Dießener torlos, bereits zum dritten Mal in Serie. „Im letzten Jahr war es genauso, und danach lief es dennoch sehr gut“, kommentierte MTV-Coach Philipp Ropers. Eine Woche vor dem Punktspielstart zu Hause gegen Bad Kohlgrub gerieten die Gäste bereits nach sechs Minuten ins Hintertreffen. Es sollte das einzige Tor am Sonntag bleiben. „Wir hatten wie im letzten Spiel gute, aber auch schlechte Phasen. Insgesamt gesehen müssen wir uns vor allem in der Chancenverwertung verbessern“, bilanzierte Ropers. Die Vorbereitung sei dennoch sehr zufriedenstellend gelaufen. „Die Trainingsbeteiligung war sehr gut, und das Trainingslager war ein Erfolg“, teilte der Übungsleiter mit. (toh)

SC Pöcking-Possenh. II – TSV Perchting-H. 5:4

Als „etwas kurios“ bezeichnete Pöckings Trainer Alexander Kirst den Spielverlauf des Vorbereitungsspiels zwischen seiner Mannschaft und dem TSV Perchting-Hadorf. Am Ende gewann die SCPP-Reserve mit 5:4 (1:3). Dabei bewertete auch Perchtings Coach Christoph Kammerlander zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten: „Ich bin mit unserer ersten Hälfte sehr zufrieden. Im zweiten Durchgang haben wir dann viel durchgewechselt, da lief es dann nicht mehr so gut.“ Die Gäste führten zur Halbzeit durch Tore von Raphael Bott, Paul Biedermann und Leonhard Wagner komfortabel mit 3:1 und erhöhten in der 52. Minute sogar noch durch Tobias Leskien. Lamin Ndorou hatte zwischenzeitlich für Pöcking ausgeglichen. Im Verlauf des zweiten Durchgangs hatten die Pöckinger dann deutlich mehr Spielanteile und drehten die Partie am Ende sogar vollends. Tobias Mair, Nikas Preusch und zweimal Thomas Kuchorz trafen für die Hausherren. „Wir waren in der zweiten Halbzeit mit und ohne Ball deutlich besser. Perchting hat zwar nicht mehr mit der A-Elf gespielt, aber ich finde trotzdem, dass wir am Ende verdient gewonnen haben“, resümierte SCPP-Coach Kirst. (kd)

TSV Geltendorf – SF Breitbrunn 1:3

„Wir fühlen uns gut auf die anstehende Meisterrunde vorbereitet“, sagte Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg seiner Mannschaft beim TSV Geltendorf. „Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, und können uns jetzt auf richtig geile Punktspiele freuen“, fügte er hinzu. Vor allem Samuel Eisele wusste mit einem Doppelpack zu überzeugen. Zunächst köpfte er eine Flanke von Maximilian Koch ein (16.), dann vollendete er eine Einzelaktion mustergültig (65.). Semjon Sailer machte in der 86. Spielminute den Deckel drauf. Geltendorf konnte zwei Minuten vor dem Ende nur noch verkürzen. Maximilian Böhm traf vom Punkt. (kd)

TSV Hechendorf – SV Unterdießen 3:3

„Ich bin positiv überrascht, dass es gegen eine Kreisligamannschaft so gut gelaufen ist“, resümierte Hechendorfs Trainer Tom Ruhdorfer. Seine Elf beendete die Partie gegen den SV Unterdießen am Sonntagnachmittag mit 3:3 (0:2). Dabei geriet seine Mannschaft im ersten Durchgang mit zwei Toren unglücklich in Rückstand. Alexander Gleich (14.) und Michael Müller (21.) trafen für Unterdießen. „Das erste Tor war für mich Abseits. Danach haben wir aber das Spiel gemacht“, sagte Ruhdorfer. Im zweiten Spielabschnitt glich seine Mannschaft durch schön herausgespielte Tore von Mathias Huber (69.) und Johannes Wittenberger (73.) aus, ehe Felix Höfer die Partie in der 75. Minute nach einem Standard komplett drehte. Matthias Negele verwandelte in der 86. Minute einen direkten Freistoß für den SVU zum Endstand. (kd)

SG Söcking/Starnberg – BSC Sendling 3:3

Maximilian Dietze, Trainer der SG Söcking/Starnberg, erlebte zwei grundverschiedene Halbzeiten: „In der ersten Hälfte sind wir häufig noch zu lasch aufgetreten. Nach der Pause waren wir dann klar besser.“ Bereits in der 1. Minute nutzte Semir Ljumani einen Fehlpass in Söckings Defensive und erzielte mit einem strammen Schuss die Führung. Nach 25 Minuten schnürte er vom Elfmeterpunkt seinen Doppelpack und blieb auch im weiteren Spielverlauf aus der Distanz brandgefährlich. Nach dem Seitenwechsel erarbeiteten sich die Hausherren aber ein klares Chancenübergewicht und verkürzten durch Frederik Specht (59.). In der letzten halben Stunde bekamen die Söckinger zwei Strafstöße zugesprochen. Einen davon verwandelte Dominik Schäffler in der 77. Minute zum Ausgleich. (kd)

TSV Tutzing – SV Unterhausen 0:0

Der TSV Tutzing musste sich im letzten Test vor der anstehenden A-Klassen-Abstiegsrunde gegen den SV Unterhausen mit einem 0:0 zufrieden geben. „Es war ein sehr umkämpftes Spiel, aber wie das Ergebnis schon vermuten lässt, war es kein fußballerischer Leckerbissen“, bilanzierte Tutzings sportlicher Leiter Ludwig Hupfauf, der selbst auf dem Rasen stand. In der ersten Hälfte trat Tutzing leicht spielbestimmend auf und hatte seine beste Chance durch Kapitän Jonas Weber, der nur den Pfosten traf. Nach dem Seitenwechsel war dann Unterhausen etwas besser, wurde aber bis auf einen Aluminiumtreffer ebenfalls nicht zwingend genug. Die Partie endete ohne die ganz große spielerische Klasse beider Mannschaften torlos. (kd)