MTV Berg gewinnt letzten Test gegen Gilching II – Haspelmoor unterliegt Weßling – Sieg für Perchting

Teilen

Ein flottes Testspiel auf Kunstrasen lieferten sich der TSV Gilching II (l. Paul Lindermeier) und der MTV Berg (r. Adrian Mooseder). Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Berauschend war es nicht, aber die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg haben den letzten Test vor dem ersten Punktspiel am Sonntag mit 2:1 gewonnen.

„Mich hat gefreut, dass wir defensiv deutlich kompakter waren als in den letzten Spielen“, bilanzierte Bergs Trainer Wolfgang Krebs nach dem mühsamen Sieg über die zweite Mannschaft seines Ex-Vereins TSV Gilching-Argelsried.

„Eigentlich war klar, wie der Wolfi spielen lassen würde. Aber wir haben es nicht hinbekommen, die langen Bälle richtig zu verteidigen“, bedauerte Gilchings Trainer Robert Brand. Das Topteam der Kreisklasse begann am Samstag auf dem Kunstrasen am Huberfeld gefällig, ließ sich dann aber durch zwei hohe Pässe des Favoriten überrumpeln. John Gerlach setzte sich über die Außenbahn durch, und seine Hereingabe drückte Marcel Höhne am langen Pfosten ins Netz (24.). Kurz vor der Pause bediente Fabian Kaske den starken Gerlach, der mit einem Schuss aus 14 Metern präzise ins lange Eck traf.

Als Krebs jedoch nach 60 Minuten fleißig wechselte, verloren die Hausherren ihren Offensivmut. „Da hat sich keiner mehr so richtig angeboten“, bedauerte Krebs. Die eingewechselten Cornelius Verenkotte und Julian Freckmann wirkten zudem noch nicht fit genug. Prompt führte ein Abspielfehler von Freckmann zum Anschlusstor von Nico Stotz, dessen Geschoss im Berger Tor einschlug (83.). „Aufgrund der Chancen hätten wir sogar noch ausgleichen müssen“, berichtete Brand. Die beste Möglichkeit vergab der eingewechselte Lukas Hornung. toh

„Der Zustand des Platzes war unter aller Sau“ – SV Weßling erspielt sich klaren Sieg gegen Haspelmoor

Milan Lapuh hatte seinen Spaß am Auftritt seiner Mannschaft in Haspelmoor. „Es war eine richtig gute Krafteinheit“, sagte der Trainer des Kreisligisten SC Weßling nach dem klaren 1:6 Erfolg beim Kreisklassisten. Spielerisch konnten die Gäste jedoch keine Glanzlichter setzen. „Das war bei diesen Bedingungen auch nicht möglich. Der Zustand des Platzes war unter aller Sau“, berichtete SCW-Abteilungsleiter Martin Jakob. So war kaum ein vernünftiger Flachpass möglich.

Immerhin hatten die Weßlinger den Außenseiter über die gesamten 90 Minuten sehr gut im Griff. Yannick Neurath nutzte den unebenen Platz aus, in dem er aus 30 Metern per Aufsetzer traf (27.). Henrik Eberle scheiterte dagegen am Lattenkreuz (30.). Kurz nach der Pause traf Eberle per Kopf zum 2:0 für die Gäste. Der Bann war gebrochen. Jan Robert Stefaniak erzielte nach langer Verletzungspause per Seitfallzieher das dritte Tor (51.). Felix Langner zog aus 18 Metern ab, und der Ball landete abgefälscht im Netz (62.). Eberle und Luis März-Vorisek bauten den Vorsprung weiter aus. Ein Kann-Elfmeter führte in der 90. Minute zum Ehrentreffer der Hausherren. „Da freut sich die Mannschaftskasse“, scherzte Jakob. toh

TSV Perchting Trainer Kammerlander vor allem mit erstem Durchgang hochzufrieden – Sieg beim SG Söcking

Nachdem er die ersten beiden Testspiele nicht gewinnen konnte, durfte sich der TSV Perchting-Hadorf am Samstag über einen 3:0 (2:0)-Sieg im Lokalduell gegen den A-Klassisten SG Söcking/Starnberg freuen. TSV-Spielertrainer Christoph Kammerlander zeigte sich vor allem mit dem ersten Durchgang hochzufrieden: „Wir hatten den Gegner in der ersten Halbzeit komplett im Griff. Unser Ballbesitzspiel war sehr gut, und wir hatten einige schöne Passstafetten dabei.“ Der TSV drückte von Anfang an und ging nach gut 20 Minuten durch Florian Fuchs in Führung.

Neun Minuten später wusste sich Söckings Defensive im Strafraum nur mit einem Foulspiel zu helfen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Raphael Bott. Nach einem Steckpass über außen stand Tobias Rampf nach einer Stunde in der Mitte goldrichtig und verwertete die Hereingabe zum 3:0. Trotz des Testspielcharakters ließ die Partie immer wieder Derbystimmung aufkommen. Starnbergs Alexander Zdera flog noch vor der Pause aufgrund einer verbalen Entgleisung mit glatt Rot vom Platz. In Überzahl traten die Gäste nicht mehr ganz so dominant auf, hielten aber hinten die Null. kd