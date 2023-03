Weßling in Torlaune bei Erling– Pöcking siegt gegen Geiselbullach – Zeitstrafe für Oberalting

Torschützen im direkten Duell: Gautings Julian Feser (l.) gegen Oberaltings Denis Biasin beim 3:2-Sieg des TSV. Foto: Rutt © Rutt

Eine Woche vor dem ersten Punktspiel des Jahres beim SC Fürstenfeldbruck haben sich die Weßlinger Fußballer in Torlaune präsentiert.

Weßling – „Insgesamt war es ein guter Auftritt, wenn man mal von den nachlässigen 15 Minuten nach der Pause absieht“, urteilte SCW-Abteilungsleiter Martin Jakob. In der ersten Halbzeit ließen die Weßlinger auf dem Kunstrasen des TSV Erling-Andechs den Ball gut zirkulieren und belohnten sich mit zwei Treffern.

Neurath chippte einen Freistoß in den Lauf von Robin Waechter, der den Ball direkt nahm und wuchtig versenkte (16.). Auch dem 2:0 ging eine Standardsituation voraus: Wielenbach konnte eine Ecke nicht klären, Waechter vollstreckte (45.). Im Gefühl der Überlegenheit ließ es der Favorit zu Beginn der zweiten Halbzeit zu sehr schleifen. Der spielerisch gute Kreisklassist nutzte dies, um innerhalb weniger Minuten auszugleichen.

Doch nur kurz nach dem 2:2 gelang Nicolas Apelt aus 16 Metern das 3:2 für den SCW (61.). Als Benedikt Wunderl per Abstauber nach Schuss von Michael Haberger zum 4:2 traf, war der Kreisligist endgültig wieder auf Kurs (65.). Nach einer Neurath-Ecke gelang Waechter in der 87. Minute sogar noch sein dritter Treffer.

Mit dem Schlusspfiff erzielten die Gäste das 3:5. Es gab jedoch auch eine schlechte Nachricht für den Sportclub: Jan Robert Stefaniak muss kurzfristig beruflich nach Singapur und wird die kommenden vier Wochen fehlen. toh

SC Pöcking-P. – TSV Geiselbullach 3:0

Die Generalprobe ist geglückt: Die Kreisliga-Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen feierten im abschließenden Testspiel der Wintervorbereitung ein 3:0 gegen Geiselbullach. „Ich bin zufrieden. Sowohl das Ergebnis als auch die Leistung haben gepasst“, sagte SCPP-Coach Simon Gebhart, der erneut selbst in der Startelf stand.

Vor dem Duell war nicht zwingend mit einem Erfolg der Pöckinger zu rechnen gewesen. Schließlich hatten die Gäste die Herbstrunde als Tabellenführer abgeschlossen und spielen ab der kommenden Woche um den Bezirksliga-Aufstieg, während der SCPP in der Abstiegsrunde antreten muss. Doch die Kräfteverhältnisse am Samstag sprachen eine andere Sprache. Zwar hatte Geiselbullach in Durchgang eins mehr Spielanteile, doch die Gastgeber ließen wenig zu und waren im Angriffsspiel gefährlich. In der achten Minute wurde Kapitän Max Hartmann nach einem Ballgewinn im Mittelfeld steil geschickt und behielt vor dem Tor die nötige Ruhe.

Zehn Minuten vor der Halbzeitpause bediente Torwart Maximilian Heinecke Angreifer Clemens Link mit einem weiten Abschlag, und der Torjäger traf per Heber zum 2:0. Trotz fünf Halbzeitwechseln verloren die Gastgeber nicht die defensive Stabilität, und kurz vor dem Abpfiff schloss Emanuel Endl einen gut herausgespielten Angriff per „Halb-Seitfallzieher“ (Gebhart) zum 3:0-Endstand ab. te

TSV Oberalting-S. – Gautinger SC 3:2

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison haben sich am Samstag der TSV Oberalting-Seefeld und der Gautinger SC duelliert – und zum dritten Mal ging Oberalting als Sieger vom Platz. Nach dem 3:1-Erfolg im Kreisklasse-Hinspiel, der aber am Grünen Tisch nachträglich für Gauting gewertet wurde, und einem 3:2-Sieg im Rückspiel setzten sich die Oberaltinger in einem Testspiel erneut mit 3:2 durch.

Nach 14 Minuten ließ Gautings Aushilfstorwart Lukas Höchstetter, eigentlich Feldspieler, einen Distanzschuss des Oberaltingers Denis Biasin passieren, kurz darauf gelang GSC-Kapitän Julian Feser nach Zuspiel von Moritz Rindermann der Ausgleich. „In der ersten Halbzeit sind wir nicht ins Spiel gekommen“, sagte Oberaltings neuer Trainer Okan Keklik. Nach dem Seitenwechsel war er zufriedener mit dem Auftritt seines Teams. Zunächst gelang Patrick Kasper der 2:1-Führungstreffer (51.), dann erhöhte Murat Tekeli auf 3:1 (68.).

Doch in der Schlussphase erhielt Maximilian Sölter eine Zehn-Minuten-Strafe, und in Überzahl traf erneut Feser nach einer Halbfeldflanke zum 2:3-Anschlusstreffer. Keklik sieht trotz des Sieges noch einige Luft nach oben. „Es wird noch ein wenig dauern, bis meine Spielphilosophie greift“, prognostizierte er. GSC-Coach Bernd Ziehnert wähnt sein Team auf dem richtigen Weg, ihn beschäftigt aber die Torwartfrage. „Zwei von drei Gegentoren hätte ein gelernter Torwart gehabt“, meinte der Trainer. te

TSV Gilching-A. II – SV Adelshofen-N. 3:0

Die Aufstiegsrunde kann kommen: Die Kreisklasse-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried II haben die Wintervorbereitung mit einem souveränen Sieg gegen den SV Adelshofen-Nassenhausen (A-Klasse) erfolgreich abgeschlossen. „Wir sind bereit“, sagte TSV-Trainer Robert Brand eine Woche vor dem ersten Punktspiel gegen den TSV Moorenweis.

Auch wenn die Gastgeber noch nicht in kompletter Bestbesetzung angetreten waren, hatten sie die Partie im Griff. „Jeder hat sich noch einmal aufgedrängt“, sagte Brand. Besonders überzeugen konnte Nico Stotz, der zwei Tore vorlegte und eines selbst erzielte. Nach 28 Minuten bekamen die Gäste Stotz’ Flanke nicht aus dem eigenen Strafraum geklärt, und Sebastian Moosbrugger traf aus kurzer Distanz zum 1:0. Auf beinahe identische Weise fiel der zweite Treffer durch Anton Michl (35.). Kurz vor Spielende setzte Stotz mit einem überlegten Abschluss von der Strafraumkante den Schlusspunkt. te

A-Klasse

TSV Herrsching – SC Wörthsee 4:1

„Es war ein verdienter Sieg für Herrsching“, bilanzierte Wörthsees Coach Josef Wittenberger. Der SCW unterlag am Samstagnachmittag beim TSV mit 1:4. Die Gastgeber agierten von Anfang an körperlich präsenter und gingen nach 19 Minuten durch Roko Pelaic in Führung. Nach einem langen Einwurf verteidigte Wörthsees Abwehrreihe nicht resolut genug, was den Trainer ärgerte: „Wir fangen uns die ersten drei Tore alle nach individuellen Fehlern. Auch beim zweiten Gegentor schauen wir im Strafraum nur zu.“

Allerdings kamen die Gäste in der 30. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich: Marc Schuler drückte nach schöner Kombination eine flache Flanke über die Linie. Kurz vor dem Seitenwechsel stellten erneut Pelaic und Herrschings Spielertrainer Sandro Pasalic (Elfmeter) per Doppelschlag den 3:1-Halbzeitstand her. „Wir hatten eine intensive Trainingswoche mit zwei Testspielen innerhalb von 24 Stunden hinter uns. Man hat deutlich gemerkt, dass wir sowohl körperlich als auch im Kopf müde waren“, erklärte Wittenberger die häufige Passivität seines Teams. Ramazan Gökmen besorgte in der 75. Minute den Endstand. kd