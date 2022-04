1860-Boss Wildmoser war Stammgast: Dinand Scheermeyer bewirtete einst die Sport-Promis in Starnberg

Von: Thomas Ernstberger

Dinand Scheermeyer bewirtete sie alle: Hier mit Stammgast und damaligem 1860-Präsident Karl-Heinz Wildmoser. © Privat

Dinand Scheermeyer betrieb 20 Jahre lang das Lokal „Klamotte“ in Starnberg. Die (Sport-)Prominenz aus der Region ging bei ihm ein und aus. Was macht er heute?

Starnberg – Er kennt die meisten Folgen der Merkur-Serie „Aufgespürt“ – und deren Protagonisten. „Die waren alle bei mir“, sagt Dinand Scheermeyer und lacht. Wie immer. Der Holländer war zwar selbst kein bekannter Sportler. Aber er war zwei Jahrzehnte lang Gastgeber für die Starnberger Prominenz sowie für Fußballer aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus.

Sein Nachtlokal „Klamotte“ an der Theresienstraße in Starnberg hatte Kult-Charakter, war das „Wohnzimmer“ der (Sport)-Prominenz. Sein Irish Whisky war legendär. Und ein Besuch nach der Spielersitzung am Donnerstagabend für unzählige Fußballer, Trainer und Funktionäre Pflicht.

Heute ist Scheermeyer weit über 70 und Privatier. Zum Interview-Termin kommt der in Sint-Annaland in der niederländischen Provinz Zeeland geborene Gastronom mit modischer Schiebermütze à la Steffen Baumgart, weißem Hoodie und: stilecht mit seinem Holland-Rad. „Ich bin immer noch topfit“, sagt er gleich. Und verrät sofort sein Lebensgeheimnis, das auf vier Grundsätzen basiert: gesunde Ernährung ohne Fleisch und Wurst, viel Sport, kein Alkohol und nicht rauchen. So ist der gelernte Hotel- und Restaurant-Manager trotz vieler Jahre, die er nachts hinterm Tresen verbrachte, jung geblieben. „Ich fahre jeden Winter mehr als 30 Tage Ski, gehe Skitouren, spiele Tennis, fahre Rad, jogge und mache Nordic Walking“, erzählt er.

1969 kam Scheermeyer nach Deutschland, 1970 übernahm er das Lokal „Der Holländer“ in Berg, ehe ihm 1977 sein größter Gastro-Coup gelang: Aus der ehemaligen „Eule“ im Starnberger Zentrum machte er ein Lokal, das zum Muss für jeden wurde, der in der Kreisstadt sehen und gesehen werden wollte. Box-Champion Henry Maske und Box-Europameister René Weller schauten genauso vorbei wie die Bayern-Stars Lothar Matthäus, Hansi Pflügler und Hansi Flick oder Bayern-Coach Erich Ribbeck, der im Schlepptau von FCB-Vize Fritz Scherer und „Wurst-König“ Rudi Houdek kam, und wie viele Spieler des TSV 1860 München samt Trainer Werner Lorant.

Karl-Heinz Wildmoser, den Scheermeyer eigenen Angaben zufolge in der „Klamotte“ überredete, Löwen-Präsident zu werden, war Stammgast. Ebenso der damalige Landrat Dr. Rudolf Widmann (Scheermeyer: „Er stellte immer sein Auto direkt vor dem Lokal ab, dann gab es keine Sperrstunde“), Schauspiel-Ikone Jopi Heesters („Er kam, weil er mit mir Amsterdamer Dialekt sprechen konnte“) und die Größen des Starnberger Lokalsports. Am Donnerstag zu später Stunde, wenn Training und Spielersitzung vorbei waren, traf man sich auf einen Irish Coffee bei Dinand. Immer freundlich bedient vom Chef selbst – das geheime Rezept für sein Spezialgetränk hatte er aus der Lehre in England mitgebracht – oder von Loni, der Frau der Herrschinger Fußballlegende Franz Sterl. Vorausgesetzt natürlich, man kam überhaupt rein. Die Gäste mussten nämlich an der Tür klingeln – „und wenn mir einer nicht gepasst hat, habe ich gesagt: ,Tut mir leid, es ist alles besetzt.‘“

Auch Prominenz aus der Politik war in der „Klamotte“ zu Gast: Hier der damalige Landrat Dr. Rudolf Widmann. © Privat

In der „Klamotte“ wurden jahrelang die heißesten Gerüchte aus der Fußballszene besprochen, es wurden Spielertransfers eingetütet, der vergangene Spieltag aufgearbeitet und der kommende vorab diskutiert. Dort feierte Wiggerl Kögl, der spätere Nationalspieler, der eine halbe Saison für die A-Jugend der SpVgg Starnberg auflief, bevor er zu 1860 wechselte, seinen 18. Geburtstag. Dort stellte sich unmittelbar nach seiner Verpflichtung Ex-Bundesligaprofi Jürgen Täuber, der neue Star der SpVgg, vor. Dort tagten die Starnberger Präsidenten Dr. Gerd Wernekke und Jochen Kress. Dort zahlte der Tutzinger „Grünhemden“-Manager Hans Liebert – durch einen Lotto-Gewinn zum Millionär und fast genauso schnell wieder mittellos geworden – die Zeche für unzählige neue „Freunde“. Dort erzählte FT-Fußballboss Rudi Hack Anekdoten aus seinem Sportler- und Funktionärsleben. „Mit dem Rudi ist leider auch der Starnberger Fußball gestorben“, sagt Scheermeyer, der sich auch gerne an SpVgg-Spieler wie Peter Weiser und Franz Wiesheu erinnert: „Das waren sehr nette Burschen.“

Beim Interview auf dem Kirchplatz, wo er mehrere Jahre parallel zur „Klamotte“ die „Hannen-Stuben“ betrieb, grüßen ihn immer wieder Passanten. „In Starnberg kennt mich jeder“, sagt Scheermeyer nicht ohne Stolz. Bis 1997 führte der „Starnberger Holländer“ die „Klamotte“. Dann war Schluss mit dem Promi-Treff im Herzen der Kreisstadt: „20 Jahre täglich bis vier, fünf Uhr nachts arbeiten – irgendwann reicht es“, erklärt er.

Modisch und fit ist Dinand Scheermeyer auch noch mit weit über 70 Jahren. © Ernstberger

Aber zur Ruhe wollte er sich noch nicht setzen. Scheermeyer ging nach München, übernahm die „Bardeli“ in Schwabing (bis 2004) und bis 2011 das „Cappuccino“ an der Starnberger Maximilianstraße. Dann zog er sich aus dem Berufsleben zurück, konzentrierte sich auf die eigenen Sportaktivitäten und die Spiele „seines“ TSV 1860 München, von dem er jahrzehntelang „Gönner“ war. Was die wenigsten über ihn wissen: Er hat einen Sohn namens Kent, der in Südafrika lebt, dort als Sommelier tätig ist und ein eigenes Weingut hat.

Heute kann Dinand Scheermeyer auf ein erfülltes Gastronomie-Leben mit unzähligen Begegnungen aus der Welt des Sports zurückblicken. In seinem ehemaligen Laden an der Theresienstraße ist mittlerweile ein Fahrrad-Geschäft untergebracht. „Wenn ich da vorbeigehe“, gibt er zu, „kommt immer ein bisschen Wehmut auf. Schließlich waren die 20 Jahre in der ,Klamotte‘ die schönste Zeit meines Lebens“.

