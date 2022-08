TSV Gilching hadert mit defensiv eingestelltem Gegner - „das kommt jetzt immer häufiger vor“

Teilen

Auch der Joker sticht nicht: Der in der 67. Minute für Ziad Saibou eingewechselte Murat Ersoy (oben) brachte den Ball nicht im Illertissener Tor unter. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der TSV Gilching-Argelsried ist seiner Favoritenrolle nicht gerecht geworden. Die Landesliga-Fußballer kamen am Samstag beim FV Illertissen II nicht über ein 0:0 hinaus, bleiben aber weiterhin ungeschlagen.

Gilching – Es war vielleicht der beste Auftritt des TSV Gilching-Argelsried in Illertissen. „Normalerweise sind wir dort immer hinterhergerannt, diesmal haben wir das Spiel über weite Strecken dominiert“, kommentierte Coach Peter Schmidt.

Der Respekt vor den Gilchinger Landesliga-Fußballern ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. So entschieden sich die Gastgeber des FV Illertissen II am Samstag für eine eher defensive Ausrichtung. „Das kommt jetzt immer häufiger vor, dass sich die Gegner eher hinten reinstellen gegen uns“, urteilte Schmidt. Dies birgt auch Nachteile, denn die Räume für die Offensivspieler des TSV werden dadurch nicht größer. So reichte es diesmal, anders als bei den vergangenen beiden Auftritten bei der Regionalliga-Reserve, nicht zum Sieg. Schmidt konnte mit dem 0:0 aber leben. „Es war ein gutes Landesligaspiel, auch wenn sich der Fußballfan natürlich Tore wünscht“, sagte Schmidt.

Die blieben diesmal aus. Das lag zum einen daran, dass die mit vielen jungen Akteuren angetretenen Schwaben vor dem Tor noch zu grün hinter den Ohren sind. „Sonst wäre es eng für uns geworden“, bekannte Schmidt. In acht Partien haben die Illertissener erst fünf Treffer erzielt. Zum anderen lag es daran, dass sich die Gäste vor dem Tor ebenfalls nicht in bester Verfassung präsentierten. Fabian Leutenecker setzte den Ball aus 15 Metern mit links über das Tor (15.). Maximilian Hölzls Chip rauschte abgefälscht am linken Pfosten vorbei (25.). Benedikt Kuhns Geschoss wurde von FVI-Torwart Malwin Zok pariert, beim Nachschuss traf Hölzl freistehend den Ball nicht richtig (53.). Als auch noch Marcel Ebelings Versuch von der Strafraumgrenze zehn Minuten vor dem Ende knapp am linken Pfosten vorbeirauschte, war die Punkteteilung besiegelt.

„Wir hatten die besseren Chancen“, analysierte Schmidt, dessen Team auch nach sieben Spielen ungeschlagen ist. Um den angestrebten Zwei-Punkte-Schnitt zu halten, muss jedoch am Sonntag (15 Uhr) wieder ein Dreier her. Dann gibt der gut gestartete Aufsteiger TSV Jetzendorf seine Visitenkarte an der Talhofstraße ab. (Tobias Huber)

FV Illertissen II – TSV Gilching-A. 0:0

FV Illertissen II: Zok - Singh, Ekinci, Ederle (67. Seemüller), Merkel (73. Ejiogu), Boyer, Brugger, Wolff, Glöckle (73. Lehner), Singer, Hafner (90. Kazaryan)

TSV Gilching: Hollenzer - Buckl (86. Freinecker), Rodenwald, Kuhn - Saibou (76. Diker), Karl, Leutenecker (67. Ersoy), Doqaj (67. Kraus), Ralic (88. Häulser) - Hölzl, Ebeling

Schiedsrichter: Dominik Fober (SG TSV/DJK Herrieden)

Zuschauer: 50