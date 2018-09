Gauting vermisst Wiesn-Stürmer - Basel ballert Inning in die Spur

Kreisklasse 1: Kompakt

von Christian Heinrich

Innings erster Sieg unter Trainer Ritzer – TSV Gilching II sieht sich nach 0:1 gegen Türkenfeld im Abstiegskampf.

TSV Gilching-A. II – TSV Türkenfeld 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Brix (78.)

Mit der Pleite gegen Türkenfeld nimmt die Saison für die Gilchinger Reserve eine Wende. „Jetzt spielen wir erst einmal gegen den Abstieg“, brachte Robert Brand die Situation beim TSV auf den Punkt. Eigentlich wollte der Trainer gegen die „Türken“ den Kontakt zum vorderen Tabellendrittel wiederherstellen. Dazu agierte seine Mannschaft aber nicht entschlossen genug. Dabei war sie gegen den Abstiegskandidaten erneut vernünftig aufgestellt. Nach Fußballern wie Manuel Gensheimer, Jonas Schmid oder Sebastian Kraus würde sich mancher Bezirksligist die Finger abschlecken. Aber irgendwie bringt der TSV in dieser Saison trotz akzeptabler Besetzung nicht viel zuwege. „Glück, Spaß, das fehlt uns im Moment ein bisschen“, räumte Brand ein. In der Anfangsphase hatte seine Elf noch viel Spaß und sie versuchte auch, ihr Glück zu zwingen. Aber Emre Acku und Schmid schafften es nicht, die Gilchinger mit der verdienten Führung zu belohnen. Während die Platzherren ob ihrer vergebenen Möglichkeiten noch haderten, wurden die Gäste immer frecher. Es dauerte aber bis zwölf Minuten vor dem Abpfiff, bis Markus Brix den entscheidenden Treffer für Türkenfeld erzielte. Dass er und ein Mitspieler in diesem Moment im Abseits standen, fiel am Spielfeldrand zwar allen auf, aber nicht Schiedsrichter Fabian Porsche. „Wir hatten danach noch gute Chancen zum 1:1“, klagte Brand darüber, dass seinem Team der Ausgleich verwehrt blieb.



Gautinger SC – TSV Moorenweis 2:3 (1:2)

Tore:0:1 Greif (16.), 1:1 Rindermann (25.), 1:2 Jaros (43.), 1:3 Saur (60., FE), 2:3 Sagner (85.)

Lukas Förster stand zwar auf dem Spielberichtsbogen, aber auf das Erscheinen des Stürmers wartete Michael Kaiser vergebens. „Er war am Samstag auf der Wiesn“, hatte der Gautinger Trainer in Erfahrung gebracht und mutmaßte deshalb: „Wahrscheinlich ist er immer noch da.“ Da einige von Försters Teamkollegen ebenfalls – aber wegen Verletzung oder Urlaub entschuldigt – abwesend waren, fehlte dem Aufsteiger die personelle Substanz, um gegen den einsamen Tabellenführer der Kreisklasse 1 wirklich etwas auszurichten. „Es ist eine Katastrophe“, klagte Kaiser, „aber man kann nichts machen.“ Immerhin machten die Kicker, die ihm noch zur Verfügung standen, das Beste daraus und hielten kräftig dagegen. „Die waren schon zwei Tore besser“, räumte der Coach ein, dass das Ergebnis die wahren Kräfteverhältnisse nicht adäquat widerspiegelte. Der Spitzenreiter hatte von von Beginn an keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, wer der klare Favorit war. Daniel Greif brachte den TSV nach einer Viertelstunde in Front, doch der Sportclub blieb die Antwort nicht schuldig. Moritz Rindermann glich aus und brachte den Klassenprimus in Verlegenheit. Als sich die Gautinger geistig zu früh in die Halbzeit verabschiedeten, markierte Timo Jaros für den Spitzenreiter noch das 2:1. Auch das 1:3 durch einen Elfmeter von Patrick Saur, den Daniel Graf verschuldet hatte, warf den Aufsteiger nicht aus der Bahn. Kilian Sagner verkürzte noch auf 2:3. „Die Moral stimmt“, lobte Kaiser seine Kicker für ihr Engagement, auch wenn nich alle da waren.





SV Germering – SC Weßling 1:0 (1:0)

Tore:1:0 Kochan (FE/30.)

Nach dem Schlusspfiff erhitzten sich in Germering noch einmal die Gemüter. Die Weßlinger waren der felsenfesten Überzeugung, dass Tarik Smaljovic die zahlreichen Unterbrechungen hätte nachspielen lassen müssen und geigten dem Referee die Meinung. Der zückte zwei Gelbe Karten und brachte die Proteste zum Schweigen. „Da war was los“, sagte Florian Schober. Der Weßlinger Coach hätte sich diese Konsequenz vom Schiedsrichter bereits in der ersten Hälfte gewünscht, als die Platzherren seine Akteure gleich viermal böse malträtierten, dafür aber nicht einmal verwarnt wurden. Von der Schuld an der Niederlage sprach der Trainer den Unparteiischen jedoch frei. Die musste sich seine Mannschaft selbst anlasten. Aus unerfindlichen Gründen hatten die Germeringer die Partie auf den kleinen Kunstrasen verlegt. Das bescherte aber nur den Weßlingern Vorteile. Dreimal trafen Felix Hegetusch (2) und Yannick Neumann nur Aluminium. Darüber hinaus wurden weitere Möglichkeiten versiebt. „Wir hatten Chancen für zwei Spiele“, jammerte Schober. Der Sportverein präsentierte sich da wesentlich effektiver. Als nach einer halben Stunde Christian Steffen Özkan Kochan nur auf Kosten eines Foulspiels bremsen konnte, verwandelte der Germeringer den berechtigten Strafstoß eiskalt zur Führung. „Es war die einzige Torchance, die der Gegner hatte“, zeterte Schober, „danach war von Germering vor unserem Tor nichts mehr zu sehen.“



SV Inning –

FC Emmering 3:0 (2:0)

Tore:1:0 Basel (2.), 2:0 Pangerl (20.), 3:0 Basel (83.)

Christian Ritzer redet schon so wie Pep Guardiola. „Ich bin super, super, super zufrieden.“ Der Trainer des SV Inning war so stolz auf seine Mannschaft wie früher der katalanische Star-Coach auf seine Münchner Bayern. Nach seinem ersten Sieg im zweiten Spiel hatte Ritzer auch allen Grund, seine Spieler in den Arm zu nehmen. Die hatten gegen Emmering eine tadellose Vorstellung abgeliefert. Vor allem Andreas Schamberger lieferte in der Defensive eine astreine Partie gegen Karol Kopec ab. Der gegnerische Goalgetter bekam überhaupt keinen Stich. Aber auch Josef Basel sorgte für gewaltigen Auftrieb. Schon nach zwei Minuten hatte er das wichtige 1:0 erzielt. Sieben Minuten vor dem Ende machte der Angreifer dann den Deckel drauf. Zwar trafen die Gäste noch einmal den Inninger Pfosten, aber viel mehr brachten sie nicht zuwege. „Wir strotzen vor Selbstbewusstsein“, sagte Ritzer. Seine psychologische Betreuung in den vergangenen Tagen blieb nicht ohne Folgen. Dr. Ritzer sah, dass sich seine Mannschaft vor lauter Ehrgeiz und Leidenschaft förmlich zerriss. „Wir haben uns alles abverlangt, was man geben kann“, lobte der Trainer sein Team, das am Ende der 90 Minuten der Erschöpfung nahe war. Allerdings war nicht alles nur Kampf. Dem 2:0 durch Martin Pangerl war eine wunderschöne Kombination über Tobias Fischer, Maximilian Steininger und Josef Basel vorausgegangen. „Jetzt sind wir wieder genau da, wo wir hin wollen“, sieht Ritzer sein Team kurz davor, die vordere Tabellenregion ins Visier zu nehmen. Ganz schön viel Pep in Inning. hch