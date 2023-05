Lob von Trainer Ziehnert: „Die Jungs haben großes Potenzial“

Gauting verteidigt Rang eins: „Die Jungs haben großes Potenzial“ – Perchting mit Trainer-Abschied

Trainer Bernd Ziehnert hat mit seinem Gautinger SC die Kreisklassen-Abstiegsrunde auf Platz eins abgeschlossen. © andrea jaksch

Der TSV Perchting verabschiedete mit einem Sieg Spielertrainer Kammerlander. Der SC Gauting feierte derweil Platz eins der KK-Abstiegsrunde F.

TSV Perchting-Hadorf – SV Hohenfurch 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Shatraj (31.), 2:0 Zeidlmaier (75., Eigentor)

Christoph Kammerlander war am Pfingstsamstag tief bewegt. „Da haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben“, lobte der scheidende Spielertrainer des TSV Perchting-Hadorf nach seinem vorerst letzten Match als Übungsleiter. Beide Mannschaften stellten sich zum Spalier auf, von Jugendleiter Christoph Martin gab es noch ein paar warme Worte und natürlich Geschenke.

„Es war ein rundum schöner Tag“, freute sich Kammerlander. Dieser endete mit einem gemeinsamen Ausflug zum Stadlfest nach Hadorf. „Es ist eine coole, super intakte Truppe“, so Kammerlander. Das sportliche Resultat einer bedeutungslosen Partie trat da in den Hintergrund. „Aber natürlich freut es mich, dass wir uns mit einem Sieg von unseren Zuschauern verabschieden konnten“, sagte der Coach. Das Highlight des Spiels war das 1:0 durch Rexhep Shatraj, das der TSV perfekt über die Außen eingeleitet hatte. „So wie wir es all die langen Jahre immer wieder trainiert haben“, freute sich Kammerlander.

Kurioses Eigentor bringt Entscheidung: „So einen Treffer sieht man auch nicht alle Tage“

Kurios war dagegen das 2:0, als eine Grätsche eines Hohenfurchers aus 30 Metern im eigenen Tor landete. „So einen Treffer sieht man auch nicht alle Tage“, staunte Kammerlander. Seine Zukunft ist wohl geklärt. „Es geht nur noch um letzte Details“, verriet der Übungsleiter. Sorgen um die Zukunft der Perchtinger macht er sich keine. „Mein Nachfolger Tobias Luppart wird noch mehr aus dem Verein herausholen“, sagt der 34-Jährige.



SC Unterpfaffenhfn.-G. II – Gautinger SC 1:4 (0:2) Tore: 0:1 Feser (10.), 0:2 E. Uysal (43.), 0:3 K. Uysal (47.), 0:4 Lebek (70.), 1:4 Baricevic (90., Foulelfmeter)

Mit dem siebten Sieg im zehnten Match haben die Gautinger die Abstiegsrunde standesgemäß abgeschlossen und Rang eins untermauert. „Vielleicht geht nächste Saison ja sogar ein bisschen mehr. Dazu muss aber von Beginn an alles passen“, sagte GSC-Coach Bernd Ziehnert, der bereits mitten in den Planungen für die die kommende Runde ist. „Es sind schon alle Freundschaftsspiele geplant“, teilte er mit.

Zunächst verabschiedeten die Würmtaler aber Torhüter Maximilian Müller, Leon Schwarzenbach (beide vorläufiges Karriereende) sowie Nico Graf, der in Regensburg studieren wird. „Wir haben aber genügend neue Spieler, um das aufzufangen. Vor allem aus der A-Jugend“, freut sich Ziehnert schon jetzt auf die kommende Spielzeit.

Lob von Trainer Ziehnert: „Die Jungs haben großes Potenzial“

Gegen die Reserve des SC Unterpfaffenhofen-Germering, die in die Relegation muss, siegte der GSC am Samstag ungefährdet. Den Hausherren gelang das einzige Tor durch einen Foulelfmeter erst, als die Partie längst entschieden war. Zuvor hatten Julian Feser, Sebastian Lebek sowie die beiden Uysal-Brüder Emre und Kubilay für die überlegenen Gäste getroffen. „Die Jungs haben großes Potenzial, sie müssen es nur zeigen“, stellte Ziehnert fest. (toh)