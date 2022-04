Gautings Fußball trauert um Lutz Tietz

Von: Stefan Reich

Teilen

War sich für keinen Job zu schade: Lutz Tietz setzte sich 30 Jahre lang für den GSC ein. Als Trainer, Platzwart, Turnierorganisator und auch mal als Linienrichter. © Denise Höfle

Der Gautinger SC trauert um Lutz Tietz, der am Karsamstag im Alter von 66 Jahren gestorben ist. Über 30 Jahre war er als Trainer und Platzwart unermüdlich für den Verein im Einsatz.

Gauting – Trainer, Hausmeister, Platzwart, Turnier-Organisator, geschätzte und respektierte Vertrauensperson: Wohl kaum jemand in den letzten 30 Jahren war so prägend für den Fußball beim Gautinger SC und seinen Vorgänger-Vereinen wie Lutz Tietz. Über Wenige gibt es so viele Worte des Lobes und der Dankbarkeit zu hören. Und – wie oft, wenn Menschen so viel Anerkennung erleben – , gehört zu ihren gerühmten Eigenschaften auch ihre Bescheidenheit.

Sich seines baldigen Endes bewusst, war es der letzte Wunsch von Lutz Tietz, einfach nur noch einmal seine Jugendmannschaft in den Osterferien ins Trainingslager nach Clermont-l’Herault in Südfrankreich begleiten zu können. „Das ging leider nicht mehr“, sagt Elisabeth Wetlitzky, Vorsitzende des Gautinger SC. Stattdessen sei er in der vergangenen Woche auf dem Rasen an der Leutstettener Straße gestanden. „Er wollte seinem Nachfolger noch zeigen, wie man den Dünger richtig ausbringt.“

Der Mauerfall am 9. November 1989 führte Lutz Tietz nach Gauting. An diesem Tag stieg er mit seiner Familie ins Auto und verließ seine Heimat. In Zeitz, in der DDR, hatte er Zweitliga-Fußball gespielt. Und Fußball sollte auch seinen Neustart und sein weiteres Leben prägen. Ein Auffanglager in Krailling war die erste Anlaufstation für Familie Tietz. Wenig später fand Vater Lutz eine Anstellung beim TSV Gauting. Er kümmerte sich um die Sportanlage. 2005, nach der TSV-Insolvenz, stellte ihn die Gemeinde an, den Nachfolgevereinen FC Gauting und GSC blieb er aber erhalten. Als Platzwart im Nebenberuf und Trainer in allen Altersklassen.

„Von der F-Jugend bis zu den Herren hat er alles trainiert“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Oliver Stollbert, der mit Tietz zuletzt die B-Jugend der Gautinger Fußballer betreute. Ab den späten 1990er Jahren fuhr Tietz mit seinen Jugendteams zu hochklassigen Turnieren in seine ehemalige Heimat Zeitz. Schon 2001 hieß es in der Chronik der Gautinger Fußballer: „Lutz Tietz ist ein Glücksfall für die Abteilung.“

2005 gehörte Tietz dann zu denen, die nach dem Ende des TSV Gauting den Jugendfußball beim Gautinger SC weiterführten. Von zunächst einer Mannschaft wuchs die Jugendabteilung auf heute 20 Teams im Spielbetrieb. Im Jahr 2007 erhielt Tietz vom Deutschen Fußballbund und vom Bayerischen Fußballverband den Ehrenamtspreis. Der Gautinger SC hatte Tietz aufgrund seiner langjährigen Verdienste vorgeschlagen.

Als der Gautinger SC 2008 nach mehrjähriger Pause wieder eine Herrenmannschaft zum Spielbetrieb anmeldete, war Tietz deren erster Trainer. Binnen zwei Jahren führte er die Mannschaft von der C- in die A-Klasse. 2013 übergab er an Michi Kaiser, widmete sich wieder vorrangig der Jugend und kickte selbst weiter in der Gautinger Ü 50.

Tietz genoss den Respekt der Spieler. „Er war für sie wie eine Vaterfigur“, sagt Stollbert. „Er kannte von allen die Stärken und Schwächen. Er hat auch mir gezeigt, wie man mit Stärken und Schwächen umgeht. Er konnte Defizite klar ansprechen, hat das aber nie in einem rauen Ton getan.“

Elisabeth Wetlitzky sagt: „Ich kenne niemand Zuverlässigeren und Hilfsbereiteren, als es Lutz Tietz war.“ Selbst Schicksalsschläge konnten seinen Einsatzwillen für andere nicht brechen. 2016 verlor Tietz seine Frau, die an Leukämie starb, während er selbst sich einer Chemotherapie aufgrund eines Darmkrebsleidens unterziehen musste. Tietz kehrte auf den Trainingsplatz zurück, kümmerte sich weiter um den Rasen und den Fußball-Nachwuchs – auch als ihm die Ärzte nach einer neuerlichen Krebs-Diagnose im vergangenen Jahr keine Hoffnung mehr auf Heilung machen konnten. „Er hat dann keine großen Pläne mehr gemacht“, sagt Wetlitzky. „Er sagte, er sei froh um die Zeit, die ihm bleibe. Die nutzte er, um weiter das zu tun, was er liebte. „Er hat sich viel um seine Enkelin gekümmert und war weiterhin für den Gautinger SC im Einsatz, soweit es ihm möglich war.“ Anfang März war er letztmals bei Trainingseinheiten dabei. Am Karsamstag ist Lutz Tietz im Alter von 66 Jahren gestorben. (stefan Reich)