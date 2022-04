Abstiegsduell mit klarem Momentum: Taumelnder Gautinger SC gastiert bei formstarkem TSV Alling

Von: Michael Grözinger

Kaum große Sprünge haben die Gautinger um Florian Fichtel (hinten) zuletzt getan. Am Sonntag gilt es. © Dagmar Rutt

In der Kreisklasse trifft der Gautinger SC auf den TSV Alling. Nach dem Aufschwung der Gastgeber erwartet den taumelnden GSC einen schwere Aufgabe.

Gauting – „Gegen Alling, das wird das entscheidende Spiel.“ Robert Stolpa, Fußballabteilungsleiter des Gautinger SC, war sich dahingehend schon vor drei Wochen sicher. Da hatte der TSV, auf dem ersten Relegationsplatz der Kreisklasse 1 liegend, gerade mal sieben Zähler auf dem Konto und damit halb so viele wie die Würmtaler, die ihrerseits den letzten Nichtabstiegsplatz belegten.

Manch einer sah das vielleicht als sehr pessimistische Prognose an. Schließlich hatte Alling in 16 Spielen vor dem Winter lediglich sechs Punkte geholt und bildete mit dem TSV FFB West auf dem anderen Relegationsplatz und dem SV Germering auf dem direkten Abstiegsplatz das deutlich abgeschlagene Kellertrio, das sich in den verbleibenden zehn Partien mutmaßlich nur untereinander um die Teilnahme an der Relegation balgen würde.

Doch Stolpa wusste die damaligen Zeichen zu deuten, das vermeintlich beruhigende Polster löste bei ihm keinerlei Entspannung aus. Zu beeindruckt war er vom Allinger Comeback beim 4:4 im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Mittelfeldteam FC Puchheim gewesen, während seine eigene ersatzgeschwächte Mannschaft bei Titelanwärter TSV Geiselbullach mit 0:7 unter die Räder gekommen war. Und er sollte Recht behalten. Seither hat Alling zwei Siege und ein weiteres Unentschieden nachgelegt, der GSC derweil noch zwei Niederlagen kassiert. Und plötzlich sind die beiden Kontrahenten vor dem direkten Duell am Sonntag beim TSV punktgleich (15 Uhr, Steinlacher Weg) – mit dem Momentum klar aufseiten der Gastgeber.

Eine Vorentscheidung im Abstiegskampf will Gautings Coach Uwe Lehner aber nicht in die Partie hineininterpretieren: „Danach haben wir noch sechs weitere Spiele, das sind 18 Punkte, die noch offen sind. Das Spiel ist sehr, sehr wichtig, wahrscheinlich das wichtigste in den nächsten Wochen, das wissen die Spieler auch, aber entschieden ist danach noch nichts.“ Dennoch bezeichnet er die Begegnung als „Sechs-Punkte-Spiel“.

Gautinger SC arg von Personalproblemen gebeutelt

Für eine derart wichtige Partie würde Lehner gerne auf einen vollen Kader zurückgreifen. Allerdings ist genau das in den vergangenen Wochen und Monaten das große Problem der Gautinger. „Kicken können sie alle“, sagt Lehner und kommt aus dem Schwärmen über seine Fußballer kaum mehr heraus. Nur fehlt aktuell schlicht die Breite im Kader. Corona-Fälle, Verletzungen und anderweitige Wochenendpläne seiner Spieler zwingen den GSC-Coach jede Woche aufs Neue zum Improvisieren. Insbesondere die Absagen aus privaten Gründen hätten sich zuletzt gehäuft, stellt Lehner fest. „Vielleicht hat der eine oder andere nach den Corona-Einschränkungen etwas nachzuholen“, mutmaßt er. Denjenigen, die auf dem Platz stehen, attestiert der Trainer allerdings volle Einsatzbereitschaft. „Das ist Wahnsinn in Gauting. Da hauen sich alle mit Herzblut zu 100 Prozent rein“, sagt Lehner.

Am richtigen Einsatz wird es im Abstiegskracher am Sonntag also sicher nicht mangeln. Und auch die Personallage war Ende der Woche noch gut. Abgemeldet hatten sich bis dato nur die verletzten Georg Mertens und Lukas Aufhauser, der erkrankte Simon Roos und Toptorjäger Sebastian Lebek (neun Treffer), der sich noch im Urlaub befindet. Aus eigener Erfahrung weiß Lehner aber, dass der Stand von Donnerstag oder Freitag mit dem am Sonntag tatsächlich vorhandenen Kader nicht gleichzusetzen ist. „Letzte Woche hatte ich am Freitag noch 15, 16 Leute, und am Morgen des Spiels waren es dann zehn“, berichtet er. Zum Glück konnten einmal mehr Spieler aus der B-Klasse-Reserve aushelfen. „Die Personalproblematik ist ein Hauptgrund, warum wir da unten drinstehen. Für zwei Mannschaften sind es aktuell einfach zu wenige“, sagt Lehner. Nicht umsonst musste Gautings Zweite alle ihre bisherigen Pflichtspiele nach der Winterpause verlegen oder sogar mit 0:X abschenken.

Während beim GSC die Ausgangslage also deutlich besser sein könnte, hat der TSV Alling ordentlich Oberwasser. Der jüngste Lauf mit acht Punkten aus vier Spielen – ungeschlagen im Pflichtspieljahr 2022 – nötigt Lehner Respekt ab: „Sie haben sich richtig gut da unten rausgezogen, der Trend geht bei ihnen klar nach oben.“ Dieser Entwicklung wollen die Würmtaler ein vorläufiges Ende setzen. Ähnlich wie im Hinspiel, als der TSV im Vorfeld des Duells auch zwei starke Partien abgeliefert hatte (damals reichte es aber nur zu einem Sieg und einer Niederlage), den Gautingern dann aber mit 1:2 unterlag. „Das war eine sehr knappe Kiste“, erinnert sich GSC-Coach Lehner. „Ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gewesen.“

Eine Punkteteilung am Sonntag würde keinem so richtig weiterhelfen. Zurücklehnen dürfe man sich in den kommenden Wochen aber ohnehin nicht, unabhängig vom Ergebnis, stellt Lehner klar. „Das haben einige vielleicht nach den sieben Punkten aus unseren ersten drei Saisonspielen mental ein bisschen gemacht“, so der Coach. Die Quittung kam prompt und nachhaltig: nur noch sieben weitere Punkte in 16 Partien bis jetzt. Es ist an der Zeit, dass der Gautinger SC den Punktetrend wieder umkehrt. (Michael Grözinger)