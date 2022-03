Gautinger SC: Trainingslager in Zeiten der Pandemie als Fahrt ins Ungewisse

Von: Christian Heinrich

Fährt mit seiner Mannschaft für fünf Tage nach Kroatien: Gauting-Trainer Uwe Lehner. © Archiv

Der Gautinger SC weiß - am Beispiel des TSV Gräfelfing - vom Risiko von Trainingslagern in der momentanen Lage. Nach Abwiegen der Möglichkeiten bleibt die Fahrt aber bestehen.

Gauting – Es sind nur noch rund zwei Wochen, dann brechen die Fußballer des Gautinger SC zum Trainingslager nach Kroatien auf. Insgesamt 20 Spieler haben sich angemeldet, so viele wie nie zuvor. „Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl“, erklärt Uwe Lehner. Der Trainer des Kreisklassisten freut sich auf die Reise vom 16. bis 20. März in den warmen Süden.

Lehner weiß jedoch, dass eine solche Fahrt in Zeiten von Corona nicht ohne Risiko ist. Der TSV Gräfelfing etwa hatte nur wenige Tage nach seinem Trainingslager in Schönau am Königssee bereits sechs an Covid-19 erkrankte Spieler zu beklagen. So ein Malheur wie den Kollegen aus dem Würmtal sollte dem GSC besser nicht passieren. Bereits sechs Tage nach seiner Rückkehr beginnt für ihn mit dem Auswärtsspiel beim TSV Geiselbullach wieder der Alltag in der Kreisklasse 1. Da braucht es eine einsatzfähige Mannschaft. Lehner sieht darin aber keinen Grund, das Trainingslager ausfallen zu lassen. „Das Risiko ist hier nicht viel kleiner als anderswo, wenn sich jeder an die Hygienevorschriften hält“, sagt er. Bei knapp 1200 lag die Inzidenz in Deutschland gestern. Da kann es so gut wie jeden treffen.

Gautinger SC: Trainer Uwe will Risiken minimieren - die Mannschaft testet sich täglich

Die Gautinger versuchen, sich dagegen so gut wie möglich zu schützen. Bereits eine Woche vor der Abfahrt nach Kroatien müssen sich alle Teilnehmer jeden Tag testen. Am Zielort angekommen, bleibt die Regelung bestehen. Tägliche Tests sind Pflicht. „Das ist die einzige Möglichkeit, das einigermaßen zu gestalten“, findet der Coach. Allerdings ist auch ihm bewusst, dass sich Spieler durchaus vor der Abreise angesteckt haben können, der Test aber einige Tage später positiv ausfällt: „Eine 100-prozentige Garantie gibt es nicht.“ Dieses Restrisiko muss er in Kauf nehmen.

Anders wird es schwierig, seine Fußballer für den Kampf um den Klassenerhalt in Form zu bringen. Die Gautinger können auf ihrem eigenen Fußballplatz so gut wie nicht trainieren, weil der dann schon vor Beginn der Restsaison ramponiert wäre. Also weicht die Mannschaft nach Oberalting aus, wo ihr ein Kunstrasen zur Verfügung gestellt wird. „Das kostet auch Geld“, sagt Lehner. Da ist Kroatien fast noch eine günstige Alternative, um die nötige Fitness zu bekommen. Nur bedeutet es auch eine Fahrt ins Ungewisse. (Christian Heinrich)