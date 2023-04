Gautings Erfolgslauf setzt sich weiter fort – Perchting mit Remis zufrieden

Bernd Ziehnert © Bernd Ziehnert

Ins Schwärmen ist Gautings Trainer Bernd Ziehnert trotz des klaren Ergebnisses gegen die Rerserve des SC U terpfaffenhofen nicht gekommen.

„Wir haben den Gegner in der ersten Hälfte immer wieder eingeladen“, monierte der Trainer des Gautinger SC nach dem 5:1-Erfolg über den SC Unterpfaffenhofen II. Die Gäste nahmen die Einladungen der Würmtaler aber nicht an und boten ihrerseits trotz engagierter Spielweise den Gautingern immer wieder Möglichkeiten. Und die wiederum wussten mit den Geschenken sinnvoll umzugehen. Sebastian Dietzel traf per Nachschuss zum 1:0, Leon Schwarzenbach verwandelte nach einer nicht ganz eindeutigen Strafraumszene, für Ziehnert „halb Handspiel, halb Foulspiel“, einen Elfmeter zum 2:0-Pausenstand. Christoph Binder war der erste Torschütze nach der Pause. Er schloss einen Gautinger Konter mit einem Schuss ins kurze Eck zum 3:0 ab. Maximilian Köllner stellte nach schöner Drehung im Strafraum mit seinem schwachen linken Fuß auf 4:0. Bevor erneut Dietzel den Schlusspunkt setzte, kamen die Gäste aus 30 Metern zum Ehrentreffer. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen thront der GSC zur Hälfte der Abstiegsrunde an der Spitze der Tabelle. (sr)

„Den Punkt nehmen wir gerne mit“ – Personell geschwächte Perchtinger mit Punkteteilung zufrieden

Christoph Kammerlander konnte es verschmerzen, dass die Perchtinger Fußballer am Sonntag keinen dreifachen Punktgewinn im Abstiegskampf der Kreisklasse feiern konnten. „Den Punkt nehmen wir gerne mit“, sagte der Spielertrainer, der diesmal angeschlagen nicht mitwirken konnte. Überhaupt reisten die Gäste zum Hinrunden-Abschluss der Abstiegsrunde personell geschwächt ins Schongauer Hinterland. Spielgestalter Tobias Rampf musste sogar als Innenverteidiger aushelfen. „Defensiv haben wir es aber gut gemacht“, fand Kammerlander. Im Angriff gelang den Gästen jedoch selbst in Überzahl nach einer Gelb-Roten Karte in der 72. Minute nicht viel. Erst in der Nachspielzeit lag der Siegtreffer des TSV in der Luft. Routinier Christoph Aschermann scheiterte am gut reagierenden SVH-Torwart. Bei der folgenden Ecke landete der Ball nach dem Versuch von Luca Waldenmeier am Innenpfosten. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Torwart Eric Pereira Stadler uns dreimal stark gerettet hat“, so Kammerlander. Deshalb blieb es beim ersten 0:0 der Saison für den TSV. „Wenn wir jetzt in Unterpfaffenhofen gewinnen würden, schaut es gut aus“, sagte Perchtings Trainer. (toh)