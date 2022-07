Gautinger SC: Steffen Groschup und Bernd Ziehnert übernehmen Trainerposten im Herrenbereich

Das neue Team der Gautinger Fußballer (v.l.): Abteilungsleiter Robert Stolpa, Steffen Groschup (Trainer Herren II), Bernd Ziehnert (Trainer Herren I), Jugendleiter Martin Seebaß und Abteilungsleiter Oliver Stollbert. Foto: Gautinger SC © Gautinger SC

Mit zwei neuen Trainern für den Herrenbereich und einem neuen Jugendleiter starten die Fußballer des Gautinger SC in die neue Saison.

Gauting – Lange ist es noch nicht her, dass sich Fußball-Kreisklassist Gautinger SC über den Umweg Relegation den Klassenerhalt gesichert hat. Dank eines 1:0-Siegs im Derby-Rückspiel gegen den TSV Pentenried am 5. Juni durften die Gautinger nach einer turbulenten Spielzeit inklusive Trainerwechsel am Ende durchatmen. Allzu viel Zeit zur Erholung blieb seitdem aber nicht. Bereits am morgigen Dienstag beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison. Sie startet im ungewohnten und von Gauting nicht befürworteten neuen Modus am 5. August mit einem Auswärtsspiel beim TSV Oberalting-Seefeld. Rechtzeitig vor dem Trainingsstart der Herrenmannschaften hat der Verein nun die wichtigsten Personalentscheidungen geklärt und bekannt gegeben.

Trainer der ersten Mannschaft wird Bernd Ziehnert, der das Team nach dem Rücktritt von Uwe Lehner bereits im Saisonfinale gemeinsam mit Michael Kaiser übernommen hatte. „Er ist in einer schwierigen Phase eingesprungen und hat es großartig gemacht. Er hat die Mannschaft für die Relegation auf Spur gebracht“, sagt GSC-Abteilungsleiter Robert Stolpa über das Urgestein des Vereins und ergänzt: „Man sagt zwar immer, neue Besen kehren besser. Aber Bernd hat ein gutes Konzept vorgelegt und ich kenne wenige Leute, die so engagiert sind wie er.“ Man habe zwar auch mit externen Kandidaten Gespräche geführt; diese seien in vielen Fällen aber an zu hohen finanziellen Forderungen gescheitert.

Ein Co-Trainer im klassischen Sinn wird Ziehnert nicht an die Seite gestellt, die Spieler werden aber dafür in die Pflicht genommen, sich auch in der Organisation miteinzubringen. Stolpa selbst kündigt zudem an, er werde ebenfalls weiterhin nah am Team bleiben. Der langjährige Jugend- und Herrentrainer Michael Kaiser hingegen steht zwar immer für einen Ratschlag zur Verfügung, wird aber keine aktive Funktion mehrübernehmen.

Mit Ziehnerts Aufrücken zum Chefanweiser der ersten Mannschaft gehen auch zwei weitere Personalentscheidungen einher: Die in den vergangenen Jahren von ihm trainierte B-Klassen-Reserve übernimmt künftig Steffen Groschup. Der bisherige A-Jugendtrainer des GSC, der den von ihm trainierten Jahrgang schon seit der F-Jugend begleitet hatte, rückt gemeinsam mit zahlreichen Jugendspielern in den Erwachsenenbereich auf.

Das Amt des Jugendleiters gibt Ziehnert nach 14 Jahren ebenfalls ab. Sein Nachfolger wird Martin Seebaß, ebenfalls seit Jahren im Verein als Jugendtrainer tätig. Stolpa ist froh, alle Positionen aus den eigenen Reihen besetzt zu haben. Er betont: „Das sind alles Leute, die das GSC-Gen mitbringen.“ Auch in der Mannschaft herrsche eine hohe Identifikation mit dem Verein. „Wir haben viele positive Charaktere, die sich einbringen“, lobt Stolpa.

Abgänge gibt es definitiv nicht, allerdings wird es wie jedes Jahr einige Spieler geben, die studienbedingt kaum oder gar nicht zur Verfügung stehen. Auch deshalb ist der Verein noch auf der Suche nach Neuzugängen. Via Facebook wirbt der GSC um „ambitionierte Fußballer, motivierte Kicker, junge und ewige Talente sowie etablierte und zukünftige Kreisliga-Legenden“. Interessenten können ohne vorherige Anmeldung zum Training vorbeikommen (dienstags und donnerstags ab 19.30 Uhr, Leutstettener Straße 50). (Tobias Empl)