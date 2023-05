Gauting patzt erstmals gegen Schlusslicht – TSV Perchting revanchiert sich für Hinspielniederlage

Schmählich im Stich gelassen von seinen Vorderleuten: Gautings Torwart Jonas Duchon. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Nach fünf Siegen in Folge haben die Kreisklassen-Fußballer des Gautinger SC die erste Niederlage in der Abstiegsrunde erlitten.

Irgendwann musste es ja passieren. Gegen das bisherige Schlusslicht TSV Türkenfeld verloren die Gautinger vor heimischem Publikum mit 0:3 (0:3). Allen Warnungen von Trainer Bernd Ziehnert zum Trotz verschliefen die Gastgeber die Anfangsphase komplett und lagen bereits nach elf Minuten mit 0:3 hinten. Felix Wimmer (6.), Leon Wieland (7.) nach einem 40-Meter-Solo und Stefan Wilhelm (11.) zogen den Gautingern schon früh den Zahn. „Wir waren vom Kopf nicht da, vor allem das Zweikampfverhalten war nicht so rosig“, analysierte Ziehnert. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der GSC und agierte offensiver, zu einer Aufholjagd kam es aber nicht mehr. „Ein Tor hätten wir vielleicht verdient gehabt, mehr aber auch nicht“, sagte Ziehnert. Aufgrund der Niederlage mussten die Gautinger die Tabellenführung in der Abstiegsrunde Gruppe F an den SV Hohenfurch abgeben. Nach den erfolgreichen vergangenen Wochen wollte der Trainer mit seiner Mannschaft aber nicht zu hart ins Gericht gehen. „Türkenfeld hat eine gute, junge Mannschaft mit einigen gute Kickern, man kann gegen sie verlieren.“ Er hofft, dass sein Team nun wieder eine Schippe drauflegt, um möglichst bald den Klassenerhalt klarzumachen. Ziehnert: „Vielleicht war es ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Wir müssen uns jedes Spiel hart erarbeiten.“ (te)

„Sehr effizient vor dem Tor“ – Perchting holt Auswärtsdreier

Fußball ist oft nicht logisch. Im Hinspiel zeigten die Perchtinger Fußballer eine starke Leistung, verloren aber völlig unnötig mit 0:1 gegen den Abstiegsrivalen SC Unterpfaffenhofen-Germering II. Im Rückspiel reichte dem TSV eine durchschnittliche Leistung, um sich zu revanchieren. „Wir waren diesmal sehr effizient vor dem Tor“, freute sich Spielertrainer Christoph Kammerlander. Marco Stuhler schloss den ersten gelungenen Angriff der Gäste auf dem Kunstrasen mit dem frühen 1:0 ab. Dieses Tor gab den Gelb-Schwarzen jedoch keine Sicherheit, die Pausenführung war glücklich. „Unser Torhüter Eric Stadler war ein großer Rückhalt“, lobte Kammerlander. Er nahm zur Halbzeit zwei Anpassungen taktischer Art vor, die sich auszahlten. Nach einem Pass in die Tiefe gelang dem gut aufgelegten Raphael Bott in perfekter Stürmermanier das zweite Tor (59.). Fünf Minuten später verwandelte Florian Fuchs einen Handelfmeter. „In der zweiten Halbzeit war es ein souveräner Auftritt“, berichtete Kammerlander. Daran änderte auch der Ehrentreffer der Gastgeber in allerletzter Sekunde nichts. Dieser war jedoch spektakulär. Ricardo Berg traf aus 40 Metern ins Perchtinger Gehäuse. (toh)