Umbruch beim Gautinger SC voll im Gange: Jugendspieler sollen öfters bei den Herren spielen

Cheftrainer Bernd Ziehnert möchte verstärkt auf die Jugend des GSC setzen.

Ziehnert, Trainer des Gautinger SC, setzt öfters spielberechtigte Spieler aus der A-Jugend ein. So erhofft er sich den Sprung in die Aufstiegsrunde.

Gauting – Schon seit Jahren setzen die Fußballer des Gautinger SC auf den eigenen Nachwuchs. Ein Großteil der Spieler aus dem aktuellen Kader hat bereits als Jugendspieler für den GSC gespielt, externe Neuzugänge sind selten. Allerdings kamen in den vergangenen Jahren nicht mehr so viele Talente nach, die sich in der ersten Mannschaft etablierten – auch weil diese oft nach dem Abitur anderen Interessen nachgingen und kaum für regelmäßiges Erscheinen bei Trainingseinheiten und Spielen zu begeistern waren.

Doch so langsam ist eine Verjüngung der Mannschaft notwendig. Das weiß auch Bernd Ziehnert, der jahrelange Jugendleiter und aktuelle Trainer der ersten Mannschaft des Fußball-Kreisklassisten. „Wir müssen die Jungen integrieren und dafür sorgen, dass auch die Alten weiterhin ins Training kommen. Dann kann es funktionieren“, sagt der GSC-Trainer vor Beginn der Kreisklassen-Saison.

Viele A-Jugendspieler des Gautinger SC feiern Debüt in der Herrenmannschaft

Bisher scheint es, als könnte es mit der Einleitung des Umbruchs in diesem Sommer klappen. In den bisherigen Vorbereitungs- und Pokalspielen setzte Ziehnert zahlreiche Spieler ein, von denen viele erst vor kurzem 18 Jahre alt geworden und eigentlich noch für die A-Jugend spielberechtigt sind. Fast eine ganze Elf an Nachwuchsspielern ist neu mit dabei, von denen Ziehnert bereits einige ohne Probleme als kreisklassentauglich betrachtet.

Das zeigte sich auch an den Ergebnissen: Die Gautinger gewannen die ersten beiden Testspiele gegen Kreisligist SC Maisach und A-Klassist TV Stockdorf jeweils mit 3:2 und setzten sich mit demselben Ergebnis auch in der ersten Runde des Toto-Pokals beim SV Germering durch, ehe sie in der zweiten Runde nach einem 2:4 gegen Liga-Konkurrent TSV Oberalting-Seefeld ausschieden. Viele der Jugendspieler feierten auch schon ihre ersten Treffer im Erwachsenenbereich, etwa Lukas Jud, Felix Hofmann oder Maximilian Gaul.

Ziehnert nutzte die Vorbereitung dazu, um den Nachwuchskräften so viel Einsatzzeit wie möglich zu geben, sie an den Herrenbereich zu gewöhnen und auch ihre Begeisterung dafür zu wecken. Ganz ohne Routine geht es aber noch nicht, wie zuletzt bei der 1:6-Niederlage gegen die SG Söcking/Starnberg zu sehen war, als fast kein Routinier anwesend war und die jungen Spieler vor allem im zweiten Durchgang viel Lehrgeld bezahlten. „Spielerisch passt es, körperlich ist noch Luft nach oben“, sagt der Trainer.

„Die Qualität ist nicht unser Problem, sondern die Quantität“

Wenn er in allen Saisonspielen sowohl die jungen Spieler als auch die erfahrene Achse um Julian Feser, Sebastian Dietzel und Sebastian Lebek zur Verfügung hätte, würde er sich wohl keine großen Sorgen um den Verlauf der Saison machen. Allerdings wird dies im August voraussichtlich nie der Fall sein. Urlaubsbedingt wird der Coach in den ersten Wochen viel improvisieren müssen, um eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen zu können.

„Die Qualität ist nicht unser Problem, sondern die Quantität“, sagt Ziehnert. Auf einen einigermaßen vollzähligen Kader wird er voraussichtlich erst ab September zählen können. Er hofft aber, dass das Durchwursteln diesmal besser funktioniert als im vergangenen Jahr, als die Gautinger die Herbstrunde als Tabellenletzter abschlossen und erst im Frühjahr in der Abstiegsrunde zu ihrer Form fanden.

Vom Potenzial her hält er einen Platz unter den ersten Drei in der Gruppe mit vielen bekannten Gegnern jedenfalls für möglich. Ziehnert betont: „Wir wollen in die Aufstiegsrunde.“ Dort landete in der vergangenen Spielzeit der erste Gegner des GSC, der TSV Oberalting-Seefeld. Das aktuell noch für Sonntag, 13. August, angesetzte Heimspiel gegen die Seefelder wird voraussichtlich auf den Donnerstag, 10. August, vorverlegt werden, da einige Spieler sich Mitte August in den Urlaub verabschieden. (te)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: SC Maisach - GSC 2:3, SV Germering - GSC 2:3 (Pokal), TV Stockdorf - GSC 2:3, GSC - TSV Oberalting-Seefeld 2:4 (Pokal), SG Söcking/Starnberg - GSC 6:1

Erstes Punktspiel: Gautinger SC - TSV Oberalting-S. (Sonntag, 13 August, eventuell Verlegung auf Donnerstag, 10. August)