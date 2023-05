„Friedlicher Sommerkick“: Gautinger SC und Perchting fehlen allerletzte Konsequenz

Perchtings Torwart Eric Pereira Stadler ist in dieser Szene Sieger gegen Sebastian Lebek, doch in der 26. Minute konnte der Gautinger Torjäger den TSV-Keeper zum 1:0 überwinden. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der Gautinger SC und der TSV Perchting trennen sich unentschieden. Für beide Teams geht es in der Abstiegsrunde Kreisklasse F um nichts mehr.

Gautinger SC – TSV Perchting-H. 2:2 (1:0)

Sowohl der Gautinger SC als auch der TSV Perchting-Hadorf können mit den vergangenen Wochen zufrieden sein. Beide Mannschaften sicherten sich bereits am drittletzten Spieltag der Kreisklassen-Abstiegsrunde Gruppe F vorzeitig den Klassenerhalt. Im direkten Aufeinandertreffen am Samstag ging es somit für beide um nichts mehr – und das merkte man dem Spiel auch an. „Friedlicher Sommerkick trifft es ganz gut“, sagte Perchtings Co-Trainer Michael März, der den in Kopenhagen weilenden Spielertrainer Christoph Kammerlander vertrat, zu der Partie.

Auch GSC-Trainer Bernd Ziehnert hatte den Eindruck, dass beide Mannschaften nicht mit der allerletzten Konsequenz um den Sieg kämpften. Somit endete das Spiel beinahe folgerichtig 2:2-Unentschieden – ein Resultat, mit dem alle Beteiligten gut leben konnten.

Im ersten Durchgang hatte Gauting etwas mehr vom Spiel und ging durch Sebastian Lebek nach Zuspiel von Georg Mertens in Führung. Es war Lebeks neunter Treffer im neunten Pflichtspiel in diesem Jahr. In der Halbzeitpause passten die Gäste ihre Ausrichtung an und attackierten den GSC in der Folge etwas früher. Nach 56 Minuten trugen die Bemühungen erstmals Früchte, als Raphael Bott aus der Drehung den Ball zum 1:1-Ausgleich in den Winkel beförderte.

„Ein sehr schönes Tor“, kommentierte März. Nur wenige Minuten später legte Alexander Tremml den zweiten Treffer für Perchting nach. „Wir haben zweimal geschlafen“, bemängelte Ziehnert, der mit dem zweiten Durchgang insgesamt nicht sonderlich zufrieden war. Doch lange hatte die Führung der Gäste nicht Bestand, nach 74 Minuten traf Moritz Rindermann, wie Bott aus der Drehung, zum 2:2-Endstand. (te)

Tore: 1:0 Lebek (26.), 1:1 Bott (56.), 1:2 Tremml (62.), 2:2 M. Rindermann (74.)