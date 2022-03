Gegner Aubing als gutes Omen für den SC Pöcking

Gutes Omen? Beim letzten Sieg des SCPP, am 29. August 2021, saß Co-Trainer Tobias Luppart für den verhinderten Chefcoach Simon Gebhart auf der Pöckinger Bank. Der Gegner damals wie am Sonntag: SV Aubing. © Andrea Jaksch

Ihren letzten Sieg haben die Pöckinger Fußballer vor 13 Spieltagen eingefahren - am 29. August 2021 gegen den SV Aubing, den der SCPP am Sonntag im Sportpark empfängt.

Pöcking – Viele Fußballer sind abergläubisch. Gerade, wenn es nicht läuft, kann eine Mannschaft ein gutes Omen gut gebrauchen. So wie Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen. Das Team vom Starnberger See befindet sich derzeit auf dem vorletzten Rang der Bezirksliga Süd und schwebt mit neun Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz in akuter Abstiegsgefahr. Seit 13 Spielen warten die Pöckinger bereits auf einen Sieg, der letzte Dreier gelang im Hinspiel gegen den SV Aubing am 29. August 2021. Dass der SCPP am Wochenende erneut gegen Aubing antritt, könnte ein gutes Omen dafür sein, dass der 13 Spiele währende Fluch nun endlich endet. „Die Erinnerung an das Hinspiel gibt uns ein gutes Gefühl“, sagt Co-Trainer Tobias Luppart vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr).

Das zweite gute Omen betrifft Luppart selbst. Denn vor dem damaligen 2:1-Last-Minute-Sieg hatte der 35-Jährige für den im Urlaub weilenden Chefcoach Simon Gebhart das Training übernommen und diesen auch am Spieltag vertreten – mit Erfolg. In der vergangenen Woche leitete Luppart nun erneut für seinen Chef das Training. Die beiden scherzten bereits, ob Gebhart nicht auch am Sonntag fernbleiben sollte – „fürs Karma“, so Luppart.

Der Humor ist den Pöckingern noch nicht abhandengekommen, und auch Stimmung und Einsatzbereitschaft im Team scheinen weiterhin zu stimmen. Dennoch ist allen bewusst, wie ernst die spoprtliche Lage ist. Nach dem undankbaren Auftakt mit zwei nicht übermäßig überraschenden Niederlagen gegen die ersten beiden Teams der Liga muss die Mannschaft in den acht noch ausstehenden Spielen unbedingt eine Serie starten, um die Abstiegszone noch zu verlassen. „Die Spieler sind bereit, in den nächsten zwei Monaten alles dafür zu geben“, sagt Luppart, der am Sonntag ein „Kampfspiel“ erwartet.

Zwar fehlten zuletzt wieder einige Spieler im Training wegen Verletzungen, positiver Corona-Tests oder Problemen nach Corona-Infektionen, doch der Co-Trainer des SCPP möchte nicht klagen. „Damit haben derzeit fast alle Mannschaften zu kämpfen.“ Auch bei den Gastgebern, die am vergangenen Wochenende beim SV Raisting mit 0:1 verloren und ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen, sieht die Personalsituation offenbar nicht rosig aus. Allerdings ist der von Luppart als „Unterschiedsspieler“ bezeichnete mehrfache Bezirksliga-Torschützenkönig Daniel Koch nach längerer Verletzungspause wieder fit.

Die Pöckinger können hingegen wieder auf Arlind Shaqiri zählen. Er hatte zuletzt gefehlt, da ihm eine Platte aus seiner gebrochenen Hand entfernt worden war.