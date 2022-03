Gilching verliert nach Führung - Remis in Murnau - Höhenrain souverän gegen Otting

Das enge Duell verlor Gilching um Marie-Theres Bauer (l.). F.: aj © Photographer: Andrea Jaksch

Gilching schafft nicht den Sprung von den Abstiegsplätzen. Dießen erkämpft sich ein Punkt beim TSV Murnau. Höhenrain lässt dem DJK Otting zuhause keine Chance.

Landesliga Damen

TSV Gilching-A. – SC Amicitia Mün. 1:2

Den Start ins neue Jahr hatten sich die Fußballerinnen des TSV Gilching anders vorgestellt. „Es ist zum Verzweifeln“, klagte Trainer Raimond Spar nach der bitteren Heimniederlage gegen den Tabellendritten. Sein Team schaffte es auch zum Rückrunden-Auftakt nicht, sich aus der Abstiegszone zu befreien. Dabei hatte das Spiel für die Gastgeberinnen optimal begonnen: Anouk Maier war nach einer feinen Einzelleistung bereits nach drei Minuten erfolgreich gewesen.

Die Freude auf TSV-Seite währte jedoch nicht lange. Nach einem Konter fingen sich die Gilchingerinnen das 1:1 (11.). Acht Minuten später ging der Favorit sogar in Front. Nathalie Schöngart konnte die Möglichkeiten für ihr Team dagegen nicht verwerten. Nach der Pause suchte der TSV verzweifelt nach einer Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. „Bei unseren Chancen war das Glück auch nicht auf unserer Seite. Aber so ist das wohl, wenn man hinten drin steht“, haderte Spar. (Tobias Huber)

TSV 1865 Murnau – MTV Dießen 0:0

Die abstiegsbedrohten Landesliga-Fußballerinnen des MTV haben zum Rückrundenauftakt am Sonntag einen Achtungserfolg gefeiert. Bei den fünfplatzierten Murnauerinnen erkämpfte sich das Team von Trainer Nico Weis vor allem dank einer starken Defensive ein 0:0. Dabei präsentierte sich die Dießener Mannschaft laut ihrem Coach besser als noch zuvor in den Testspielen. „Es war unsere beste Leistung im Jahr 2022“, stellte Weis fest. Für die kommenden Wochen wünscht er sich lediglich noch etwas mehr Torgefahr. Die Gastgeberinnen hatten deutlich mehr Ballbesitz, klare Torchancen gab es aber lange Zeit keine. Erst in der Schlussviertelstunde scheiterte Annabell Schmidt-Cabrera, früher selbst für den MTV aktiv und inzwischen in Murnau heimisch, mit einem Freistoß am Pfosten. Kurz darauf wäre Andrea Bichler beinahe der Lucky Punch für die Gäste gelungen, ihren Abschluss parierte jedoch TSV-Keeperin Laura Dessel. In der Schlussphase musste die zweite Ex-Dießenerin, Celina Costantini, verletzt ausgewechselt werden. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. (Tobias Empl)

Bezirksoberliga Damen

FSV Höhenrain – DJK Otting 7:0

In der zweiten Halbzeit spielten sie sich in einen Rausch: Die Fußballerinnen aus Höhenrain zeigten am Sonntag eine ihrer besten Saisonleistungen. Das Tabellenschlusslicht aus Otting – zugleich Dauerrivale des FSV – hatte nicht den Hauch einer Chance. Bereits in der vierten Minute gelang Victoria Neuefeind nach einer verunglückten Abwehr der Gäste das 1:0. Carina Schreiner erhöhte nach einer Ecke auf 2:0 (18.). Aufgrund der starken Abwehrleistung musste Torhüterin Jessie Gerlach im gesamten Spiel nur einen Schuss abwehren. Nach der Pause sorgten Sandra Ott und Schreiner mit einem Doppelpack schnell für klare Verhältnisse. In der Schlussphase machte Neuefeind das halbe Dutzend für Höhenrain voll. Den Schlusspunkt setzte Ott mit ihrem zweiten Treffer. (Tobias Huber)