Das erste Tor entscheidet: Gilching will gegen Bobingen „zurück in die Spur finden“

Teilen

Wieder ein Kandidat für die Startelf nach langer Verletzungspause: Alper Diker (vorne r.). FOto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Am Sonntag wartet mit dem TSV Bobingen ein Gegner, der bereits mehrfach zurückkam – und anders als Gilching heuer gerne unentschieden spielt.

Gilching – Keine Führung verspielt, keinen Rückstand aufgeholt: Tore fallen in den Spielen des TSV Gilching in der aktuellen Landesliga-Saison meist nur auf einer Seite. Bisher sind die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried in der laufenden Saison konstant inkonstant. An den ersten acht Spieltagen wechselten sich Erfolg und Misserfolg meist im Wochentakt ab.

Remis-Könige Gilching-Argelsried bisher noch ohne Unentschieden

Waren die Gilchinger in der vergangenen Spielzeit noch die Unentschieden-Könige der Liga, weist ihre Statistik in dieser Saison noch überhaupt kein Remis auf. Viermal gingen sie als Gewinner, viermal als Verlierer vom Platz. Was dabei auffällt: Ging die Mannschaft selbst in Führung, ließ sie sich den Sieg kein einziges Mal noch nehmen, nach einem Rückstand noch zu punkten, gelang ihr aber auch nicht. Während es früher auf dem Bolzplatz hieß „Letztes Tor entscheidet“, scheint bei den Gilchingern in dieser Spielzeit zu gelten: Das erste Tor entscheidet.

„Die Fähigkeit, zumindest einen Punkt mitzunehmen, wenn ein Spiel mal nicht so gut läuft, hat die Mannschaft etwas verloren. Das hängt aber mit dem Umbruch zusammen, der braucht eben eine gewisse Zeit“, sagt TSV-Trainer Sebastian Stangl. Dass noch etwas die Stabilität fehlt, war auch voriges Wochenende beim VfB Durach zu beobachten, als im ersten Durchgang mehrere Chancen zur Führung da waren, Gilching es aber dann nach einem Rückstand nicht mehr schaffte zurückzukommen und mit 0:3 verlor. Es war die zweite Niederlage in Folge.

TSV Gilching-Argelsried trifft auf Bobingen: „Es zählen nur drei Punkte“

Ganz anders sieht die Bilanz des TSV Bobingen aus, bei dem Stangls Elf am Samstag (14 Uhr) zu Gast ist. Der Aufsteiger liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz der Landesliga Südwest und wartet noch auf den ersten Saisonsieg – hat dafür aber bereits vier Unentschieden vorzuweisen. Im Gegensatz zu Gilching bewies die Mannschaft aus dem Landkreis Augsburg aber schon mehrfach ihre Comeback-Qualitäten. Dreimal schaffte es das Team von Trainer Christopher Detke, nach eigenem Rückstand noch, einen Punkt mitzunehmen.

Stangl warnt davor, den Gegner zu unterschätzen. „Sie haben nur einmal hoch verloren und auch schon gegen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte gepunktet.“ Dennoch ist die Devise für das Wochenende klar: „Es wird für uns ein ganz wichtiges Spiel. Wir wollen wieder zurück in die Spur finden, es zählen nur drei Punkte.“ Am liebsten wäre es dem Trainer vermutlich, seine Mannschaft müsste auch diesmal kein Spiel nach Rückstand drehen, sondern würde ihre Chancen nutzen und so früh wie möglich die Weichen auf Sieg stellen, damit wieder gilt: Das erste Tor entscheidet.

Die zwei Niederlagen zuletzt hängen für Stangl auch mit den Ausfällen mehrerer Spieler zusammen: Jonas Schmid, Benedikt Kühn, Burkibar Cissé, Sven Kosel und Torwart Sebastian Hollenzer. „Wir müssen lernen, diese Ausfälle zu kompensieren“, betont der TSV-Coach. Am Sonntag fehlt zudem Jonas Engelhardt (Urlaub). Dafür ist der nach Verletzungspause langsam herangeführte Alper Diker wieder ein Kandidat für die Startelf, und auch Kapitän Marco Brand ist nach seiner Hochzeit mit anschließendem Urlaub zurück. „Er wird der Mannschaft weiterhelfen“, sagt Stangl, der am Samstag voraussichtlich auf einen 17-Mann-Kader zurückgreifen kann.