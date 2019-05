Gilching bekommt Pokal überreicht, Höhenrain punktet wieder

Bezirksoberliga Frauen: Kompakt

Auch nach dem der Meistertitel bereits feststeht geben die Gilchinger Frauen weiter Gas. Passend zur Überreichung des Pokals fuhren die Damen um Trainer Zechner einen 3:1-Sieg ein.

FC 1927 Oberau - TSV Gilching-Argelsried 1:3

„Die Mädels haben nichts zu verschenken.“ Gilchings Trainer Markus Zechner war sehr zufrieden mit dem Auftritt seines Teams am Samstag in Oberau, obwohl die Meisterschaft bereits seit einer Woche in trockenen Tüchern ist. Besonders in der ersten Halbzeit zeigten die Gäste ihre ganze Klasse. „Das war phänomenal, wie sie ihr Kurzpassspiel aufgezogen haben“, lobte Zechner. Bereits in der 11. Minute gelang Alina Rommel die Führung. „Die Freude war riesig, es war ihr erstes Tor im Erwachsenenbereich“, berichtete Zechner. Rommel war auf Wunsch der Mannschaft in den Angriff beordert worden. Neun Minuten später legte Stefanie Pfeuffer nach einem gechippten Pass von Sarah Lapuh nach. Erst nach dem 3:0 durch Marie-Theres Bauer (61.) wurde der TSV etwas nachlässiger. So kamen auch die Oberauerinnen noch zu einem Torerfolg.

DJK Otting - FSV Höhenrain 1:1

Nach drei vergeblichen Anläufen konnten die Höhenrainerinnen am Samstag endlich wieder etwas Zählbares aus Otting mitnehmen. Dass es nur ein Punkt wurde, lag vor allem an der schwachen Leistung in der ersten Halbzeit. „Die haben wir komplett verschlafen“, berichtete Torhüterin Jessie Gerlach. Mit dem 0:1-Pausenrückstand war der Gast noch sehr gut bedient. Erst nach dem Seitenwechsel zeigte der FSV, dass er nicht zum dritten Mal in Folge leer ausgehen wollte. In der 57. Minute traf folgerichtig Carina Schreiner nach einer herausragenden Vorbereitung von Victoria Neuefeind zum verdienten 1:1-Ausgleich. Danach erspielte sich der FSV noch die eine oder andere gute Chance, doch es blieb beim leistungsgerechten 1:1.