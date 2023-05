„Schon acht Spieler unter der Dusche“: Gilching-Coach Schmidt rechtfertigt Spielabbruch

Spielabbruch in Landesliga Südwest: Kaufering legt Protest ein

Nach dem Spielabbruch am Wochenende in der Landesliga Südwest reagiert der TSV Gilching nun auf Kauferings Protest gegen die Neuansetzung der Partie.

Gilching – Für das Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) gab es keine zwei Meinungen. „So schnell habe ich noch nie eine Entscheidung bekommen“, sagt Trainer Peter Schmidt. Der Richter entschied, dass die Landesliga-Partie seines TSV Gilching-Argelsried beim VfL Kaufering neu angesetzt werden muss. Das Spiel war am Freitagabend wegen eines Gewitters kurz vor Schluss abgebrochen worden (wir berichteten).

„Kaufering hat Protest eingelegt“, teilt Schmidt mit. Die Gastgeber führten 4:2, ehe der Schiedsrichter die Beteiligten in die Kabine schickte. „Wir sollten dann nach einer Stunde weiterspielen, doch das war auf diesem Platz aufgrund der riesigen Pfützen nicht mehr möglich“, erklärt Gilchings Coach. Das erkannte auch der Unparteiische. Es folgten mehrere Telefonate mit dem Spielleiter. „Kaufering hat vorgeschlagen, dass wir auf Kunstrasen weiterspielen. Diesem Vorhaben waren wir nicht abgeneigt, jedoch hat der Schiedsrichter das als nicht möglich dargestellt“, so Schmidt. Generell habe der 22-Jährige überfordert gewirkt. „Das ist aufgrund seines Alters aber auch kein Wunder.“ Als der TSV von ihm eine Entscheidung verlangte, habe der Unparteiische Kapitäne und Trainer zusammengerufen und die Landesliga-Partie abgebrochen. „Er hat auch nochmals gesagt, dass Kunstrasen keine Alternative sei. Daraufhin sind wir alle in die Kabine gegangen“, berichtet Schmidt.

Rolle Rückwärts beim Schiri: Weiterspielen wäre auf Kunstrasen doch möglich gewesen

Wenige Minuten später sei der Referee erst zu Spieler Marcel Ebeling, der noch außerhalb der Umkleide war, und dann zu ihnen in den Trakt gekommen und habe gesagt, dass ein Weiterspielen auf Kunstrasen doch möglich sei. „Da standen aber schon acht Spieler unter der Dusche. Das haben wir dann abgelehnt – auch aus Gesundheitsgründen“, sagt der TSV-Trainer.

In seinem Pressebericht gab der VfL Kaufering an, dass Gilching ein Weiterspielen auf Kunstrasen abgelehnt habe. „Das können wir nicht zulassen, so in ein schlechtes Licht gerückt zu werden. Uns kann man überhaupt nichts Unfaires vorwerfen, das haben die Kauferinger Spieler auch so gesehen“, stellt Schmidt klar. Sollte der Protest des VfL abgewiesen werden, wird die Begegnung wohl in der Woche vor dem letzten Spieltag nachgeholt. (Tobias Huber)