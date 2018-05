Gilching II patzt in Eichenau, TSV West überragt in Stockdorf

Kreisklasse 1: Der Spieltag

Die Reserve des TSV Gilching-Argelsried kommt in Eichenau nicht über ein Remis hinaus und muss nun rechnen. Die Konkurrenz aus Fürstenfeldbruck gibt währenddessen den Spielverderber und vermiest Stockdorf-Keeper Florian Harter den Geburtstag mit einer Packung, inklusive sechs Gegentreffer.

FC Eichenau – TSV Gilching-A. II 2:2 (2:1)

Tore:1:0, 2:0 Stotz (28./43.), 2:1 Kroiß (44.), 2:2 Köse (80./FE)

„Du musst auf dich selber schauen“, gab Robert Brand die Blickrichtung nach dem Spitzenspiel vor. Diese verengte Sicht wird nicht nur dem Trainer der Gilchinger Reserve zwei Spieltage vor dem Saisonfinale schwer fallen. Das Unentschieden seiner Elf in Eichenau hat die drei Rivalen um die Meisterschaft noch ein Stück enger zusammenrücken lassen. Der Fußballclub bleibt mit 48 Punkten auf Platz eins, muss die Spitze aber in Stockdorf und gegen Inning verteidigen. Gilching, das den schlechteren direkten Vergleich gegenüber Eichenau hat, braucht die Unterstützung der Konkurrenz und muss selbst seine Partien gegen Auffkirchen und in Gernlinden gewinnen. Dann ist zumindest der zweite Platz garantiert. Denn der TSV Fürstenfeldbruck West, der sich noch mit Inning und und Alling auseinandersetzen muss, schneidet im direkten Vergleich mit dem TSV schlechter ab. Die ganze Rechnerei hätten sich die Gilchinger mit einem Sieg in Eichenau schenken können. Doch die Partie entwickelte sich nach anfänglicher Überlegenheit der Gäste in eine ganz eigene Richtung. Ein Doppelschlag von Kilian Stotz brachte die Eichenauer in Führung und in die angenehme Situation, den Vorsprung verteidigen zu können. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff gelang Korbinian Kroiß der Anschluss. „Das war wichtig für uns“, stellte Brand klar. 35 Minuten rannte seine Elf in der zweiten Hälfte an, ehe der verdiente Ausgleich fiel. Nach einem Foul an Kroiß verwandelte Mehmet Köse den fälligen Strafstoß.



SC Weßling – SpVgg Wildenroth 3:3 (1:2)

Tore: 0:1 Watzke (3.), 1:1 Steffen (12.), Jaros (35.), 1:3 Scheidl (63.), 2:3 Hegetusch (66.), 3:3 Hegetusch (70.) – Gelb-Rot: J. Koller/SCW (73., wiederh. Foulspiel)

„Die Mannschaft hört nicht auf“, zollte Florian Schober seinen Spielern Respekt nach dem Unentschieden gegen Wildenroth. Der Weßlinger Trainer zählte genügend Gründe auf, die seinem Team eigentlich die Lust hätten rauben können. Da war zum einen das Pech, das den Sportclub in den vergangenen Wochen hartnäckig verfolgt. Dreimal krachte der Ball nur gegen die Latte. „Unfassbar“, schüttelte der Coach den Kopf, der sich längst daran gewöhnt hat, dass seine Elf einen Alu-Treffer pro Spiel verzeichnet. Zum anderen machten sich die Weßlinger wieder selbst das Leben schwer. „Das waren drei vermeidbare Gegentore“, monierte der Übungsleiter. Die beiden ersten durch Alexander Watzke und Timo Jaros fielen je nach einem Stellungsfehler. Das dritte handelten sich die Platzherren nach einem Konter von Maximilian Scheidl ein. „Da sind wir nicht schnell genug zurückgekommen“, kritisierte Schober das Verhalten seiner Defensive. Aber all die Nackenschläge steckte der Abstiegskandidat gut weg. „Großes Kompliment an die Jungs“, lobte der Trainer. Angetrieben von Jonas Koller, Sebastian Erlacher, Peter Kriechenbauer und Felix Hegetusch rappelte sich die Mannschaft immer wieder auf. Christian Steffen besorgte das zwischenzeitliche 1:1, und Hegetusch egalisierte mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten den 1:3-Rückstand. Als Jonas Koller mit Gelb-Rot vom Platz musste, endete die Aufholjagd. „Mit elf Mann hätten wir noch versucht, das 4:3 zu machen“, sagte Schober. So versuchte der Trainer, wenigstens den einen Punkt abzusichern.



VSST Günzlhofen – SV Inning 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Mohammadi (49.) –Gelb-Rot:Roth/VSST (86., wiederh. Foulspiel)

Selbst der Gegner wunderte sich. „Ihr seid nicht wieder-zuerkennen.“ Die Günzelhofener konnten nicht nachvollziehen, wie stark ihre Kollegen aus Inning innerhalb von ein paar Monaten abgebaut haben. Der ehemalige Spitzenreiter der Kreisklasse 1 verlor denn auch beim VSST nach einem haltbaren Treffer von Farhad Mohammadi mit 0:1. „Es war die schlechteste Leistung von uns, seitdem ich hier bin“, sagte Norbert Wagner. Der Coach hofft nun, dass seine Elf wenigstens das Titelrennen noch spannend halten kann, wenn sie schon selbst nicht mehr um die Meisterschaft mitspielt. In den beiden letzten Saisonbegegnungen können die Inninger gegen den TSV Fürstenfeldbruck West und beim FC Eichenau das Zünglein an der Waage sein. Allerdings muss sich das Team vom Ammersee dazu mächtig steigern. Wagner stellte klar, dass dies nichts mit der Einstellung seiner Kicker zu tun habe. Die investieren nach wie vor viel Zeit und Energie ins Training. „Aber auf dem Platz kriegen wir es nicht gebacken“, verzweifelt der Trainer fast schon. Er wünscht sich nichts sehnlicher als Tabellenplatz drei zum Abschluss. Den Knoten hätte ausgerechnet Josef Basel lösen können, der sich in der Hinrunde noch in so blendender Verfassung präsentiert hatte, inzwischen aber wie seine Mitstreiter seinen Schwung verloren hat. Er scheiterte Mitte der ersten Hälfte aus aussichtsreicher Position an Günzhofens Keeper René Fleischer.



TSV FFB West – TV Stockdorf 6:0 (3:0)

Tore: Tümtürk (17.), 2:0, 3:0, 4:0 Demiraslan (30./40./46), 5:0 Ileri (58.), 6:0 Gashi (85.)

Es war ein Geburtstag, wie man ihn nicht einmal seinem schlimmsten Feind wünscht. Florian Harter bekam zu seinem Wiegenfest gleich sechs Kerzen von den Bruckern angezündet. Dass der Stockdorfer Torhüter die Tortour so tapfer erduldete, nötigte Peter Mühlbauer großen Respekt ab. „Das müssen wir ihm hoch anrechnen“, sagte der sportliche Leiter. Ansonsten war den Turnern anzumerken, dass es für sie nach dem Abstieg um nichts mehr ging, während die Westler noch ehrgeizige Ziele verfolgen. Bereits nach einer guten Viertelstunde knackten die Platzherren durch Cengizhan Tümtürk zum ersten Mal die Stockdorfer Abwehr. Danach fand erst einmal nur noch Fatih Demiraslan den Schlüssel, um die gegnerische Defensive zu überwinden. Dem Brucker Mittelfeldspieler gelang ein Hattrick. Die beiden letzten Treffer gingen auf das Konto von Ozan Ileri und Hajdin Gashi. Mühlbauer wollte seiner Mannschaft trotz der Pleite keine Vorwürfe machen: „Wir haben unser Bestes gegeben.“ hch