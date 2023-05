Gilching und Pöcking verlieren – Dießen mit Remis gegen Höhenrain

Ihr neuntes Saisontor für den MTV Dießen erzielte Andrea Bichler (l.) gegen den FSV Höhenrain. Foto: mtv diessen © mtv diessen

In der Landesliga der Frauen verlor Gilching erneut in Geratskirchen, Pöcking beim ESV Freimann. Der MTV Dießen und Höhenrain teilten sich die Punkte.

Landkreis Starnberg - Geratskirchen bleibt kein gutes Pflaster für die Landesliga-Fußballerinnen aus Gilching. Auch im dritten Versuch konnte der TSV dort nicht punkten. „Diese Niederlage tut aber extrem weh“, klagte Gilchings Trainer Benjamin Renkl. Sie war für die Gäste ein schwerer Rückschlag im Abstiegskampf. „Dabei sah es am Anfang noch ganz gut aus“, berichtete Renkl.

Marie-Theres Bauer, frei vor der gegnerischen Keeperin, und Sarah Rothwinkler konnten die DJK-Torhüterin jedoch nicht überwinden. Der Abstiegskonkurrent aus Geratskirchen nutzte dagegen kurz vor der Pause die erste nennenswerte Gelegenheit, um in Führung zu gehen. Als Emilia Neumann gut zwei Minuten nach Wiederanpfiff aus wenigen Metern zum 1:1 traf, keimte Hoffnung im TSV-Lager auf. Doch im Gegenzug legten die Gastgeberinnen das 2:1 nach. „Das war für den Kopf gar nicht gut“, bedauerte Renkl. Gilching erhöhte das Risiko und kassierte nach einem Konter auch noch das 1:3 (60.). In der Folge versuchten die Gäste alles, doch der Anschlusstreffer wollte einfach nicht fallen. „Die letzte Durchschlagskraft hat gefehlt“, haderte Renkl. Der Rückstand zum rettenden Ufer ist auf vier Zähler angewachsen. „Und jetzt spielen wir nur noch gegen die Oberen, aber vielleicht liegt uns das ja besser“, sagte Renkl.

Landesliga Frauen

DJK SV Geratskirchen – TSV Gilching-A. 3:1

Bezirksoberliga Frauen

MTV Dießen – FSV Höhenrain 1:1

Das Unentschieden am Samstag stellte nur die Gastgeberinnen aus Dießen zufrieden. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir in der letzten Reihe kaum Torabschlüsse zugelassen und selber den einen oder anderen Hochkaräter herausgespielt. Das Ergebnis geht in Ordnung, auch wenn ein Dreier möglich gewesen wäre“, bilanzierte MTV-Coach Nico Weis. Maria Breitenberger und Zoé Klein hatten in den zweiten 45 Minuten den Siegtreffer auf dem Fuß gehabt. Der leicht favorisierte FSV konnte vor allem in der Offensive nicht überzeugen. „Im Vergleich zum starken Spiel gegen Wolfratshausen zeigten wir eine schwache Leistung“, kommentierte Höhenrains Sprecherin Sandra Ott. In der ersten Halbzeit kamen die Gäste gar nicht ins Spiel und kassierten prompt den schnellen Rückstand. In der 6. Minute kombinierten Julia Stapff und Carolin Bader auf der rechten Seite. Die Vorlage verwertete Andrea Bichler eiskalt, es war bereits ihr neunter Saisontreffer. Da wollte Carina Schreiner nicht zurückstehen. Die Höhenrainer Torjägerin erzielte nach einer Einzelaktion den schnellen Ausgleich (13.), auch für sie war es der neunte Streich. In der Folge spielte sich viel im Mittelfeld ab, die Partie war von intensiven Zweikämpfen geprägt.

Für Dießen geht es bereits am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) mit dem Match beim abgeschlagenen Tabellenletzten aus Hebertshausen weiter.

Bezirksliga Frauen

ESV Freimann – SC Pöcking-P. 2:0

Die Pöckingerinnen verharren nach der unglücklichen Niederlage am Sonntag in Freimann auf dem vorletzten Tabellenplatz, die Versetzung in die Kreisliga wird immer wahrscheinlicher. „In einem ausgeglichenen und chancenarmen Spiel hatten wir das Glück leider nicht auf unserer Seite“, haderte SCPP-Trainer Daniel Flath. Freimann ging durch den ersten Torschuss der Partie in Front (24.). „Leider konnten wir unser leichtes Übergewicht an Spielanteilen nicht in Chancen umsetzen“, bedauerte Flath. In der zweiten Hälfte versuchte der SCPP, noch mehr Druck zu entfachen, doch dies gelang nur bis zum Sechzehnmeter-Raum. Der ESV entschied schließlich die Partie mit einem Konter in der Schlussphase. Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat Pöcking bereits vier Zähler Rückstand auf die Nichtabstiegszone. toh