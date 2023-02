Landsberg dominiert in Gilching – Berg Trainer Krebs enttäuscht von Leistung gegen Pöcking

Teilen

Nicht vollständig in den Griff zu bekommen war Ex-Bundesliga-Spieler Sascha Mölders (l.) vom TSV Landsberg, hier im Zweikampf mit Gilchings Maximilian Karl. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Gegen das Bayernliga-Spitzenteam TSV Landsberg traten die Gastgeber sehr kompakt auf und waren in der ersten Halbzeit das torgefährlichere Team.

Gilching – Das sah schon sehr punktspielreif aus. „Es war ein guter Auftritt von uns“, lobte folglich auch Trainer Peter Schmidt seine Gilchinger Landesliga-Fußballer nach dem letzten Vorbereitungsmatch am Samstag.

Die Lechstädter, die noch vom Regionalliga-Aufstieg träumen, kamen kaum gefährlich zum Abschluss. „Leider haben wir unsere Gelegenheiten nicht nutzen können“, bedauerte Schmidt. Die größte Gelegenheit vergab Ziad Saibou, der den Ball aus wenigen Metern über das Tor jagte. Der Gästetorwart war bereits geschlagen. „Der muss eigentlich rein“, konstatierte der Übungsleiter.

Nach der Pause wurden die favorisierten Gäste aktiver. Spielertrainer Sascha Mölders gelang nach einer unzureichend geklärten Ecke das 1:0 für Landsberg (54.). Acht Minuten später lag Gilching nach einem Ping-Pong-Tor von Steffen Krautschneider 0:2 zurück.

Auch die Gastgeber hatten weiterhin ihre Chancen. So rannte Angreifer Maximilian Hölzl alleine auf das gegnerische Gehäuse zu, doch Landsbergs Keeper blieb im direkten Duell Sieger. „Unsere Chancenverwertung muss natürlich besser werden“, sagte Schmidt.

Am kommenden Sonntag (14 Uhr) geht die Landesliga-Rückrunde mit dem Duell beim FC Memmingen II weiter. „Das sollten wir auf keinen Fall verlieren, sonst könnte es nach hinten noch mal eng werden“, sagte Schmidt. Der Vorsprung auf Memmingen II, derzeit auf dem ersten Relegationsplatz, beträgt sechs Punkte. toh

MTV Berg Trainer Krebs appelliert an seine Mannschaft den Abstiegskampf ernsthafter zu betrachten

Wolfgang Krebs war enttäuscht. „Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir an die starke zweite Halbzeit von Mittwoch anknüpfen würden“, sagte der Trainer des MTV Berg. Gegen die SG Söcking/Starnberg hatte der Bezirksligist aus einem 0:2 noch ein 3:2 gemacht.

Am Samstag war es aber der Nachbar aus Pöcking, der die erste Halbzeit über weite Strecken dominierte. „Das sah schon sehr gut aus“, freute sich Pöckings Trainer Simon Gebhart, der erneut in der Innenverteidigung auflief. Bereits in der zehnten Minute gelang Tim Freiwald mit einem platzierten Abschluss das 1:0 für den Außenseiter aus der Kreisliga.

Sechs Minuten später markierte Simon Forster mit einem Flachschuss sogar das 2:0 für den Sportclub. „Leider sind wir noch nicht in der Lage, unser Spiel über die gesamte Spielzeit durchzuspielen“, bedauerte Gebhart.

In den zweiten 45 Minuten drehte der Favorit, angeführt vom eingewechselten Marcel Höhne, auf. „Ihn haben wir nicht in den Griff bekommen“, berichtete Gebhart. John Gerlach gelang der Anschlusstreffer (66.). Höhne schoss das 2:2 (76.), ehe Christoph Speth mit seinem ersten Tor für die erste Mannschaft des MTV endgültig für die Wende sorgte (79.). „Schade, ein Unentschieden wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, resümierte Gebhart.

Krebs appellierte an seine Fußballer, endlich den Abstiegskampf mit noch mehr Ernsthaftigkeit anzugehen. „Bei dem einen oder anderen habe ich noch nicht das Gefühl, dass er weiß, um was es in den nächsten Wochen geht“, monierte er. toh