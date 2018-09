Gilching-Reserve bezwingt VSST Günzlhofen

Gilching II mischt wieder vorne mit

Am Ende steht ein recht deutlicher 3:0-Erfolg für den TSV Gilching-Argelsried II gegen VSST Günzlhofen zu Buche.

TSV Gilching-A. II – VSST Günzlhofen 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Acku (11.), 2:0 Acku (22.), 3:0 Kraus (90.+1)

Nach dem Nachholspiel gegen Günzlhofen sah die Welt für Robert Brand wieder besser aus. „Entweder geht der Weg nach unten oder du gehst ins obere Drittel“, lauteten die Alternativen für den Trainer der Gilchinger Reserve vor der Partie gegen den VSST. Die Richtung ist nach dem 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Rivalen klar. Der TSV wird, wie er das von sich selbst erwartet, wieder vorne mitmischen.

Brand hatte nach der Derby-Pleite gegen Weßling alles richtig gemacht. Er verstärkte seine Mannschaft mit Rachid Teouri, Anton Michl und Sebastian Kraus, die am vergangenen Sonntag bei der ersten Mannschaft in der Landesliga auf der Bank saßen, und baute außerdem Florian Huber mit ein, der am Dienstag erst aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Vor allem sprach der Coach Emre Acku sein Vertrauen aus, der gegen Weßling noch einen rabenschwarzen Tag hatte und einen Handelfmeter verschuldete. Der Stürmer dankte es ihm mit zwei Treffern in der Anfangsphase, die das weitere Geschehen in ruhigere Bahnen lenkten. Jeweils nach einer Ecke von Kraus war er rechtzeitig zur Stelle.

Der Sieg hing trotzdem an einem seidenen Faden, weil sich der VSST nicht aufgab. „Sie hätten sich belohnen müssen“, gab Brand zu, dass die Gäste sich manchmal selbst im Weg standen. Seine Mannschaft hatte auch das nötige Glück, dass der Gegner seine Chancen ungenutzt ließ. „Wenn wir das 2:1 hinnehmen müssen, weiß ich nicht, ob wir das Spiel so runterspielen“, sinnierte der Coach. So kam seine Elf nicht mehr in Turbulenzen und verscheuchte in der Nachspielzeit durch das 3:0 von Kraus die letzten Zweifel am Sieg.