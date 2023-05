Gilchings Trainer Schmidt ist mit sich total im Reinen

Zum letzten Mal auf der Bank des TSV Gilching wird Trainer Peter Schmidt (vorne) am Samstag beim Auswärtsspiel in Weißenburg sitzen. © Andrea Jaksch

Die letzte Auswärtsfahrt ist die längste. Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried bestreiten am Samstag zum ersten Mal ein Spiel in Mittelfranken: Sie sind am letzten Spieltag zu Gast beim TSV 1860 Weißenburg.

Gilching – Der gebürtige Thüringer Peter Schmidt war lange Trainer in Franken. „Ins südliche Mittelfranken hat es mich aber noch nie verschlagen“, sagt der Noch-Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Das Auswärtsspiel am Samstag um 14 Uhr beim TSV 1860 Weißenburg ist deshalb für ihn eine Premiere. „Ich lerne mal wieder einen neuen Platz kennen“, sagt Schmidt. Und auch seine Fußballer betreten Neuland, der TSV hat in seiner Vereinsgeschichte bei den Herren noch nie ein Spiel in Mittelfranken bestritten. Für Schmidt wird es die letzte Begegnung nach vier Jahren an der Talhofstraße sein. „Ich bin mit mir total im Reinen und bereue meinen Schritt, eine Pause zu machen, keineswegs“, stellt er fest. Das Fußballgeschäft ist schön, aber auch kräftezehrend. „Die Auszeit wird mir gut tun“, sagt der Familienvater.

Er hofft, dass sich seine Fußballer beim letzten Saisonauftritt besser präsentieren als beim 0:2 unter der Woche in Kaufering. „Wir wollen ja schließlich unser Saisonziel erreichen“, sagt Schmidt. Um aus eigener Kraft den einstelligen Tabellenplatz zu halten, muss der auf Rang sieben liegende TSV in Weißenburg gewinnen. Bei einer weiteren Niederlage könnten die Gilchinger sogar bis auf Rang zwölf abstürzen. „Das zeigt, wie eng es in der Liga zugegangen ist“, sagt Schmidt. Bei einem Sieg wäre Platz fünf noch im Bereich des Möglichen.

Die Aufstellung gestaltet sich jedoch sehr schwierig. Mit Plator Doqaj fällt ein weiterer Akteur verletzt aus, er hat sich am Mittwoch eine Fußverletzung zugezogen. „Die zweite Mannschaft und die A-Jugend spielen auch am Samstag, deshalb ist es nicht einfach“, teilt Schmidt mit. Er hätte sogar selbst gespielt. „Aber ich habe aber keinen Spielerpass“, berichtet der 40-Jährige, der schon lange die Schuhe an den Nagel gehängt hat. Irgendwie wird er aber noch eine vernünftige Formation aus dem Hut zaubern. „Es wäre mir schon wichtig, dass wir am Saisonende noch ein gutes Spiel abliefern“, so der scheidende TSV-Coach.

Die Gastgeber liegen auf Rang 13, haben jedoch ein großes Polster zum ersten Relegationsplatz. Sie sind daher auch gesichert. „Ein Unentschieden zum Abschluss wäre schön und würde unsere Saison auch ganz gut zusammenfassen“, sagt Schmidt. Vier Spiele in Folge ohne Unentschieden gab es in dieser Spielzeit für sein Team noch gar nicht. Nach den zwei Siegen gegen Erkheim (1:0) und Gersthofen (3:0) sowie der Niederlage in Kaufering wäre es also wieder an der Zeit für eine Punkteteilung. Es wäre für die bereits das 13. Remis der Runde.

Im Hinspiel retteten die Gilchinger Fußballer zu Hause mit viel Mühe ein 1:1, der derzeit verletzt fehlende Sebastian Kraus traf kurz vor Schluss zum Ausgleich.