Überraschend schnelles Debüt für Doqaj

Feierte gegen den VfB Durchach seinen Einstand im Gilchinger Trikot: Winterneuzugang Plator Doqaj. © Dagmar Rutt

Kann der TSV Gilching-Argelsried nach dem enttäuschenden Jahresauftakt gegen Durach (1:1) Tuchfühlung zur Tabellenspitze halten? Am Sonntag sind die Landesliga-Fußballer um 15 Uhr zu Gast beim akut abstiegsbedrohten SV Cosmos Aystetten (Am Sportfeld 17).

Gilching – Es waren erst wenige Minuten gespielt, da musste sich Plator Doqaj schon fertig zur Einwechslung machen. Nach der Schulterverletzung von Arya Jahangiri Mehr feierte der 22-jährige Winter-Neuzugang im Heimspiel gegen den VfB Durach (1:1) einen überraschend frühen Einstand beim TSV Gilching-Argelsried. „Das kam natürlich überraschend“, sagt Doqaj. Zu allem Überfluss musste der gebürtige Münchener auf einer ungewohnten Position spielen. „Als Linksverteidiger habe ich in einem Punktspiel noch nie gespielt. Da musste ich mich schon etwas daran gewöhnen“, bekannte der Sportmanagement-Student. „Plator war leider während der Vorbereitung einige Zeit verletzt. Aber er wird in der Zukunft eine sehr wichtige Rolle bei uns spielen“, sagt Trainer Peter Schmidt. Es ist gut möglich, dass Doqaj bereits am Sonntag (15 Uhr) im Landesliga-Match beim SV Cosmos Aystetten von Beginn an zum Einsatz kommt. „Ich vertraue meinem Trainer voll. Er wird schon das Richtige machen“, sagt Doqaj.

Mit ihm hat der TSV in der Winterpause einen sehr gut ausgebildeten Fußballer dazubekommen. Bis zur U15 spielte der 22-Jährige beim TSV Turnerbund München. „Dann wollte ich es höherklassig versuchen“, erzählt er. Es folgten zwei Jahre beim SE Freising, ehe er in seiner A-Jugend-Zeit zum TuS Geretsried wechselte. Auch im Erwachsenenbereich fasste Doqaj schnell Fuß und wurde zum Stammspieler beim Gilchinger Ligarivalen. Einzig der Wechsel zum Bayernligisten TSV 1882 Landsberg im Sommer des vergangenen Jahres erwies sich nicht als Volltreffer. „Ich habe aber sehr viel gelernt, auch wenn ich nicht viel gespielt habe“, sagt der am Münchener Harras lebende Fußballer. Das Ziel von Doqaj ist daher wenig überraschend: „Ich will mit Gilching in die Bayernliga aufsteigen.“

Dazu muss sich der auf Rang drei liegende TSV aber im Vergleich zum Match gegen Durach deutlich steigern, am besten schon am Sonntag in Aystetten. „Wir müssen unser Spiel durchziehen“, fordert Doqaj. Die Gastgeber aus einem Vorort von Augsburg sind im Abstiegskampf, zeigten zuletzt aber besonders zu Hause gute Leistungen. „Der Trainerwechsel hat ihnen gut getan. Das wird ein ganz harter Kampf auf Naturrasen“, sagt Schmidt.

Personell ist vieles offen. „Viele haben Corona-Fälle im Umfeld. Da muss man wahrscheinlich bis Sonntag abwarten, wer alles mitfahren kann“, berichtet Schmidt. Definitiv fehlen wird Jahangiri Mehr wegen seiner Schulterverletzung, deren Ausmaß noch unklar ist.