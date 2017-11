Gilching will an Illertissen dranbleiben

Keine Lust auf Langeweile

von Tobias Huber - Freier Mitarbeiter schließen

Für den TSV Gilching-Argelsried scheint es in dieser Saison keine Grenzen zu geben. Vor dem Verfolgerduell beim SV Cosmos Aystetten (Sonntag, 14 Uhr) haben die Landesliga-Fußballer weiter Anschluss an Relegationsplatz zwei.

Wer am Dienstag die erste Herrenmannschaft des TSV Gilching-Argelsried beim Training an der Talhofstraße beobachten wollte, der hatte Pech. „Die Spieler hatten 30-Punkte-frei“, berichtet Abteilungsleiter Stefan Schwartling. Weil die TSV-Fußballer bereits am ersten Rückrunden-Spieltag diese magische Marke erreicht hatten, durften sie Anfang der Woche die Beine hochlegen.

Schon jetzt ist es höchstwahrscheinlich, dass Gilching in dieser Saison nicht mehr mit der Abstiegszone in Kontakt kommen wird. Auf Langeweile im Tabellenmittelfeld hat Schwartling aber keine Lust. „Wir sind nur vier Punkte hinter dem Tabellenzweiten Illertissen. Da wollen wir jetzt dranbleiben“, verkündet der Abteilungsleiter. Schwartling gefällt der Gedanke, am Ende der Saison allen Favoriten eine lange Nase zu ziehen und in der Relegation um den Bayernliga-Aufstieg zu spielen. Rang eins scheint zu weit weg, dort hat sich der TSV Nördlingen ein großes Polster angefuttert. Platz zwei erscheint aber durchaus möglich, in den kommenden vier Wochen bis zur Winterpause warten allerdings harte Aufgaben auf den TSV.

Den Anfang macht am Sonntag um 14 Uhr die Partie beim starken Aufsteiger SV Cosmos Aystetten (Am Sportfeld 17). Der Tabellenvierte hat die Elf von Trainer Wolfgang Krebs durch den 3:2-Auswärtserfolg in Gundelfingen überholt. Im Hinspiel mühten sich die Gilchinger zu einem schmeichelhaften 1:0-Erfolg. „Aystetten hatte die besseren Chancen“, erinnert sich Schwartling. Doch ohne ihren damals verhinderten Torjäger Robert Markovic-Mandic (acht Saisontreffer) fehlte Cosmos die Effizienz im Abschluss. Schwartling hofft, dass sein Goalgetter Ramon Adofo (führt die Torjägerliste mit zwölf Toren an) das Duell mit Markovic-Mandic am Sonntag für sich entscheiden kann.

Der Schlüssel liegt für den Spartenchef jedoch wieder in der Defensive. Dazu müssen die Argelsrieder aber wieder strukturierter spielen als zu Beginn gegen Türkspor Augsburg (1:1) vor einer Woche. „Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft nicht noch einmal so eine schlechte erste Halbzeit spielen wird“, sagt Schwartling. Läuft alles nach Plan, wird der TSV in Aystetten zum vierten Mal in Folge mit der gleichen Startelf beginnen.

