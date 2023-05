Nach Vorwürfen wegen des Spielabbruchs: Gilching will sich im Nachholspiel „vernünftig präsentieren“

Teilen

Chance auf Startelfdebüt: Sebastian Moosbrugger ist für Trainer Schmidt „ein Spieler für die Zukunft“. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Nachdem die Partie zwischen dem TSV Gilching und Kaufering wegen Gewitter abgebrochen wurde, steht am Mittwoch, dem 24. Mai, das Nachholspiel an.

Gilching – Auch wenn es sich am Samstag schon nach Saisonabschluss angefühlt hat, sind die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried noch nicht fertig. Mit dem Nachholspiel heute in Kaufering (18.30 Uhr) und dem Saisonfinale am Samstag in Weißenburg stehen noch zwei Auswärtspartien an.

Gestern hat Gymnasiallehrer Peter Schmidt mündliche Noten in der Sport-Abiturprüfung verteilt, am heutigen Mittwoch darf der Trainer des TSV Gilching-Argelsried zum vorletzten Mal den Auftritt seiner Landesliga-Fußballer bewerten. Um 18.30 Uhr steht die Nachholbegegnung beim VfL Kaufering an. „Ich werde keine Wunderdinge erwarten. Aber wir sollten uns schon vernünftig präsentieren“, fordert der Coach.

Chance für Sebastian Moosbrugger: „Ein Spieler für die Zukunft“

Da Christian Rodenwald aufgrund von Knieproblemen die Saison und damit seine Karriere bereits beendet hat und Torjäger Marcel Ebeling im Urlaub weilt, hat sich der Kader weiter ausgedünnt. So wird Sebastian Moosbrugger eventuell sein Startelf-Debüt in der Landesliga feiern. „Für mich ist er ein Spieler für die Zukunft, der nächste Saison fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören könnte“, sagt Schmidt über den 23-Jährigen, den er als technisch und körperlich stark bezeichnet. In der Reserve glänzte Moosbrugger in der Meisterrunde in diesem Frühjahr mit drei Torvorlagen.

Wegen Vorwürfen gegen den TSV Gilching: „Werde das Gespräch mit Kaufering suchen“

Schmidt hat derweil die Vorkommnisse rund um das wegen Gewitters abgebrochene Spiel in Kaufering noch nicht vergessen. Vor knapp drei Wochen hatte der TSV kurz vor Schluss 2:4 zurückgelegen, ehe die Partie vorzeitig beendet werden musste. „Ich werde auf jeden Fall noch einmal das Gespräch mit dem Sportlichen Leiter der Kauferinger suchen“, verkündet Schmidt. Dieser hatte in der Presse behauptet, dass sich die Gäste von vorneherein geweigert hätten, auf den benachbarten Kunstrasen auszuweichen. „Das stimmt so einfach nicht“, stellt der Gilchinger Trainer noch einmal klar. Der Schiedsrichter hatte das Spiel laut Schmidt bereits offiziell abgebrochen, ehe er die Möglichkeit, es auf dem Kunstrasen fortzusetzen, doch noch als machbar bezeichnete. Viele TSV-Spieler hätten da bereits unter der Dusche gestanden, so der Coach.

„Die Kauferinger werden natürlich motiviert sein, sich die Punkte gegen uns zu holen“, sagt Schmidt. Rein tabellarisch geht es für beide Teams nur um eine gute Endplatzierung. Mit zwei Siegen könnten die zuletzt zweimal in Folge ohne Gegentor siegreichen Gilchinger noch bis auf Rang drei der Landesliga Südwest klettern. Für den einen Punkt schlechteren VfL ist im besten Fall Platz vier drin.

Nachdem am Wochenende Michael Suck halten durfte, soll gegen Kaufering Sebastian Hollenzer ins Tor zurückkehren. Am Samstag darf Suck wieder ran. Schmidt: „Beide hatten dann genügend Spiele, um sich zu beweisen. So, wie ich es vor der Saison versprochen hatte.“ (Tobias Huber)