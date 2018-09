Gilchings Adofo beendet Torflaute mit lupenreinem Hattrick

4:2 gegen die SpVgg Kaufbeuren

von Tobias Huber schließen

Es war schon wieder eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried schonten auch im Heimspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren die Nerven ihres Anhangs nicht. Diesmal drehten sie einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg.

Gilching – „Habt ihr eure Abwehr daheim gelassen?“, scherzte ein Anhänger des TSV Gilching-Argelsried am Ende der ersten Halbzeit in Richtung der Gästebank. Auch Gilchings Trainer Wolfgang Krebs war überrascht über das Defensivverhalten der SpVgg Kaufbeuren. „Sie haben uns sehr viele Räume gelassen, das sind wir normal nicht gewohnt“, sagte Krebs nach dem 4:2 (3:2)-Heimerfolg am Sonntag.

Zunächst wirkten aber die Gastgeber so, als ob sie gestern entgegen der Aufforderung von Abteilungsleiter Stefan Schwartling auf dem Oktoberfest fleißig gefeiert hätten. „Ich weiß, dass der eine oder andere doch dort war, aber Bier soll keines geflossen sein“, sagte Schwartling. Man kann sich ungefähr ausrechnen, welches Donnerwetter den TSV-Fußballern gedroht hätte, wenn sie so weitergemacht hätten wie in den ersten 20 Minuten. Ein katastrophales Abwehrverhalten bescherte den Ostallgäuern eine schnelle 2:0-Führung. Es sah zappenduster aus für die Hausherren an einem sonnigen Spätsommertag.

Doch dann kam der Auftritt des zuletzt in vier Spielen torlos gebliebenen Ramon Adofo. Nach Steilpass von Marco Brand lief er der schlecht gestaffelten Gästedefensive davon. Sein Querpass sprang von einem SpVgg-Akteur zurück zu ihm – 1:2 (21.). Drei Minuten später prallte ein missglückter Befreiungsversuch von Kaufbeurens Torwart Christoph Schäffler an Maximilian Ruml ab. Dieser bediente geistesgegenwärtig Adofo, der egalisierte. Doch damit noch nicht genug: Fünf Minuten vor der Pause flanke Marvin Fauth perfekt zu Adofo, der aus kurzer Distanz seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte.

In der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren gegen entnervt wirkende Gäste die Partie fest im Griff. Beim 4:2 half erneut Schäffler mit, der einen Freistoß von Maximilian Ruml ins eigene Tor ablenkte. Danach versäumten es die Gastgeber am ersten Wiesn-Wochenende, das Schützenfest noch feierlicher zu gestalten. Doch auch Schiedsrichter Michael Krug zeigte Nachsicht mit den am Boden liegenden Kaufbeurern. Gleich zweimal hätte er Rot wegen einer Notbremse zücken müssen.

Der TSV konnte es verkraften, denn der wichtige Sieg gegen den Lieblingsgegner (vierter Sieg im fünften Spiel) geriet nicht mehr in Gefahr. Die Gilchinger überholten den Kontrahenten und haben nun drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz. „Auf uns warten sehr schwere Aufgaben, der Sieg tut enorm gut“, bilanzierte Krebs. Am Samstag ist der TSV um 14 Uhr zu Gast beim FC Memmingen II.

TSV Gilching-Argelsried – SpVgg Kaufbeuren 4:2 (3:2)

von Tobias Huber

TSV Gilching: F. Ruml – Wiedemann, Hölzl, Rodenwald, König – Fauth (88. Meißner), Brand, M. Ruml, Huber (81. Schmid) – Ersoy (87. Hänschke), Adofo

SpVgg Kaufbeuren: Schäffler – Kleiner, Kümmerle, Süli, Halder, Greif, Bachmann (61. Sachs), Mahde Majid (67. Conrad), Ried, Hasche, Wolf (65. Wollens)

Tore: 0:1 Mahde Majid (5.), 0:2 Kümmerle (18.), 1:2, 2:2, 3:2 Adofo (21., 24., 40.), 4:2 M. Ruml (52.)

Schiedsrichter: Michael Krug (SB Versbach)

Zuschauer: 130